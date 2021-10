Greyscale podnio zahtjev za pretvaranje fonda u ETF

Grayscale Investments i Njujorška burza podnijeli su zahtjev za pretvaranje najvećeg svjetskog Bitcoin fonda u ETF, pozivajući regulatore na odobrenje, sad kada popularno investicijsko sredstvo dobiva sve jaču konkurenciju.

Zahtjev za pretvaranje 40 milijardi dolara vrijednog Grayscale Bitcoin Trusta (GBTC) poslan je istog dana kada je debitirao ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), postavši prvi američki Bitcoin ETF koji ulaže u ročnice. Iako je Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) dopustila pokretanje proizvoda temeljenog na izvedenicama, još uvijek nije dopustila vrstu strukture koju upotrebljava Grayscale, a to je izravno posjedovanje.

Grayscaleov zahtjev pokreće vremenski period u kojem SEC treba donijeti odluku u sljedećih 75 dana. Michael Sonnenshein, glavni izvršni direktor Grayscalea, izjavio je da je tvrtka '100 posto predana' pretvaranju GBTC-a u ETF čim to dopuste američki regulatori.

Grayscale je u kolovozu angažirao globalnog stručnjaka za ETF-ove kako bi unaprijedio te napore. Pokretanjem BITO-a, fizičko odobrenje Bitcoin ETF-a vjerojatno je samo pitanje vremena, rekao je Sonnenshein.

- Čvrsto smo uvjereni da zato što su ročnice i spot cijene za Bitcoin neraskidivo vezane, da imamo spremnost dopustiti ili očistiti put za Bitcoin futures ETF-a na tržištu, a također otvara put za spot ETF - kazao je Sonnenshein u intervjuu. GBTC trenutno drži oko 3,4 posto ukupne ponude Bitcoina, prema podacima Grayscalea.

Tvrtka je odavno predana pretvaranju vodećeg fonda, izjavio je Dave LaValle, globalni voditelj ETF- ova u Grayscaleu, u utorak u Bloombergovoj emisiji. Na pitanje o tome zašto tvrtka nije otvorila GBTC natrag novim investitorima, rekao je da investitori mogu trgovati na sekundarnom tržištu.

Pretvorba bi vjerojatno riješila trajni problem za Grayscale, a to je diskont na neto vrijednost imovine. Cijenom proizvoda trgovalo se ispod svojih temeljnih Bitcoin udjela tijekom duljeg razdoblja jer se dionice u investicijskom vozilu ne mogu uništiti na isti način kao što mogu u ETF-u. No, to bi se također moglo smatrati načinom zaobilaženja datuma isteka, s pojavom Bitcoin ETF-a koji prijeti odvlačenjem imovine s proizvoda koji su ulagači tolerirali zbog nedostatka alternative.

Diskontno trgovanje GBTC-a nije tajna, te je prilika koju investitori mogu iskoristiti, rekao je LaValle. To je također razlog zbog kojeg je tvrtka ostala predana pretvaranju fonda u ETF, takva struktura mogla bi pomoći u zatvaranju nesklada između cijene Bitcoina i cijena dionica.

Specijalizirani trgovci poznati kao ovlašteni sudionici mogu stvarati i otkupljivati dionice ETF-a kako bi održali svoju cijenu u skladu s neto vrijednošću imovine, ali taj proces ne postoje za trustove kao što je GBTC. Broj nepodmirenih dionica fonda porastao je u posljednjih 12 mjeseci kako je Bitcoin porastao.

Barry Silbertov Digital Currency Group, matična tvrtka Grayscalea, kupila je dionice GBTC-a u vrijednosti od stotine milijuna dolara u pokušaju da preokrene dinamiku.

- Najbolji plan za nas je nastaviti lobirati u ime naših investitora. Naši investitori imaju ogromnu želju za spot Bitcoin ETF-om, tako da ostajemo predani toj konverziji - rekao je LaValle.