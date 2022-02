Hoće li Web3 ostati demokratičan ili će ga preuzeti VC fondovi

Web3 i decentralizacija neće doći bez izazova. Bez centralizacije i kontrole velikih korporacija oslobodit će više individualnih sloboda. Iako je to izvrsna vijest za liberale, pitanja kao što su govor mržnje, dezinformacije i kibernetički kriminal bit će teže kontrolirati.

Ali jedna od najoštrijih kritika vezana uz Web3 nije strah od decentralizacije. Umjesto toga, kritika je da Web3 nije dovoljno decentraliziran.

Web2 vs Web3

Jedan od najglasnijih kritičara Jack Dorsey, bivši izvršni direktor Twittera, nedavno je kritizirao da je vlasništvo nad Webom3 visoko koncentrirano u rukama venture kapitalista (VC) što onemogućuje da Web3 bude istinski decentraliziran.

Sve je počelo s memom u kojem pohlepni VC investitor koji guta fontanu profita, ostavljajući samo oskudne kapljice za prosječnog retail investitora. Dorsey je kasnije nastavio s još jednim tweetom u kojem je naveo: “Ne posjedujete Web3. VC-ovi i njihovi LP-ovi ga posjeduju."

Prema Dorsyeovom stavu ako su VC-ovi vlasnici Web3 protokola, onda to, prema njegovoj logici, ne može biti Web3. Ali ne radi se samo o Jacku Dorseyju. I drugi vjeruju da je Web3 samo hype izraz i buzzword koji VC-ovi koriste kako bi masovno profitirali u početnim krugovima prikupljanja kapitala te kako bi kasnije prodali retail investitorima koji su dio gomile.

Bitcoin maksimalisti i Ethereani

S druge strane rasprave Web2 vs Web3 nalazi se i tzv. Ethereani, ljudi koriste i grade na ethereumu. Ethereani stoje iza inovacija kao što su DeFi, NFT-ovi i play-to-earn gaming revolucija koja pokreće Web3.

Dakle, Jack Dorsey i bitcoin maksimalisti podigli su raspravu tvrdeći da su ove nove decentralizirane aplikacije (dapps) neadekvatno decentralizirane. Što je još važnije, oni tvrde da kompromisi u decentralizaciji služe samo VC-ovima koji žele podebljati svoje novčanike.

Kritike i odgovori

Međutim, neke od njihovih kritika imaju zasluge. Kao prvo, kratka razdoblja zaključavanja na lansiranjima tokena omogućuju VC-ovima da „dumpaju“ svoje tokene koje su kupili s velikim popustom u pretprodaji na maloprodajne ulagače. Ali iznenađuje li takva taktika? VC-ovi su dobili uvjete povlaštenog ulaganja mnogo prije nego što je kripto uopće postojao.

Ako ništa drugo, Web3 protokoli nude daleko bolje mogućnosti za prosječnog investitora od bilo čega što je prije postojalo.

Na primjer, jedna od sila koja je uzrokovala balon ICO-a iz 2017., bila je ta da su prosječni ulagači mogli ući ranije, nego što su to institucije i VC-ovi u svim ranijim slučajevima mogli. Takav je bio slučaj od samog početka bitcoina i ethereuma, koji se nastavlja i danas.

Venture kapitalisti ne mogu posjedovati Web3 jer ne mogu posjedovati račune pojedinaca kao što to posjeduju društvene mreže poput Facebooka i Twittera. Vlasnički računi, tj. adrese novčanika u vlasništvu su ethereum mreže, što znači da svatko posjeduje račune.

Nitko ne može isključiti vaš api jer možete sami pokrenuti ethereum čvor. Nitko vas ne može izbaciti sa svoje platforme jer možete obavljati interakciju s pametnim ugovorom. Sve su to temeljni za javni blockchain.

Nitko razuman ne može biti protiv VC-ova kao "profesije", ali zabrane ulaganja koje zabranjuju slobodno tržišno natjecanje s VC-ovima su neprihvatljive.

U kripto prostoru zbog otvorene prirode tih projekata postoji slobodno tržišno natjecanje između VC investitora i drugih investitora, uključujući javnost, pa tako VC-ovi imaju daleko manji utjecaj nego na Web2. Stoga je kritizirati VC-eve za to što ulažu u kripto vrlo ograničeno, upravo iz razloga što to mogu činiti gotovo svi.

DAO-i kao novi VC-ovi

Ulaganja u kripto i blockchain startupove značajno su porasla u 2021. godini i promijenila su način na koji se kripto projekti financiraju putem rizičnog kapitala. S pojavom decentraliziranih autonomnih organizacija (DAO), tradicionalni VC-ovi suočavaju se s konkurencijom. Moraju promisliti kako pomažu tvrtkama da prikupe novac.

Unatoč teškom početku 2016. godine, DAO-i su se prilagodili i promijenili. Neki rani primjeri uključuju dxDAO, DAOStack's Genesis DAO ili MolochDAO, koji su utrli put novijim projektima. Nakon sve većih interesa za decentralizirane financije (DeFi) i nezamjenjive tokene (NFT), DAO-ovi su trenutno jedna od najzanimljivijih tema u kriptu.

Kripto zajednice niču dok DAO-i udružuju svoja sredstva u DAO riznice i omogućuju članovima da glasuju i odluče kako bi se projektom trebalo upravljati. VC-ovi više ne monopoliziraju scenu financiranja i morat će promijeniti način na koji djeluju, kako ulažu u projekte i koju vrijednost, ako je ima, donose na stol, posebno kako Web3 raste.

VC-ovi tradicionalno ulažu u tvrtke u ranoj fazi u zamjenu za kapital. Međutim, Web3 je to promijenio zamjenom vlasničkog kapitala tokenima koji akumuliraju vrijednost. SushiSwap, decentralizirana mjenjačnica koja je također DAO, ima oko 74 tisuće vlasnika tokena. Kada su VC-ovi pokucali želeći komad pite, vlasnici sushi tokena doveli su u pitanje predanost VC-ova budućnosti protokola, tražeći od njih da dokažu kako će dodati vrijednost.

Poduzetnički kapital u svom modernom obliku postoji od 1970-ih. Budući da DAO-ovi predstavljaju sljedeću generaciju financiranja VC-a, VC-ovi ne samo da ulažu i sudjeluju u DAO-ima, već postaju i DAO-i. Stacker Ventures je jedan od primjera da VC postaje DAO, koji pomaže u ranoj fazi ulaganja u novu imovinu.

VC-ovi razumiju značaj DAO-ova, zbog čega mnogi osiguravaju početno financiranje investicijskim DAO-ima. Kako se Web3 i DAO-i okupljaju i pokazuju da postoje i drugi načini prikupljanja novca za različite projekte, VC-ovi shvaćaju da trebaju pokazati koju vrijednost mogu donijeti u ovom novom razdoblju financiranja. Kako ne bi zaostali, na VC-ovima je da se uključe u potencijal koji DAO-i isporučuju. Tek tada VC-ovi mogu ostati relevantni.

VC Investitori vs airdropovi

Uniswap je pokrenuo svoj UNI token u rujnu 2020. i dodijelio 60 posto ukupne ponude zajednici. Uniswapov postupak zauvijek je promijenio kripto prostor i pokrenuo pokret airdropova. Od tada, stotinu drugih retroaktivnih airdropova, bilo je zaslužno za prijenos milijardi dolara običnim korisnicima koji su koristili aplikacije. Uniswapov airdrop pokazao je kako pravedno raspodijeliti kapital malim ulagateljima opskrbljujući 250 tisuća jedinstvenih adresa UNI tokenima, istodobno pružajući likvidnost za VC-eve.

Ethereum Name Service (ENS) također je 50 posto ukupne ponude tokena airdropao svojim korisnicima. Coinbase je, pak, svojim izravnim uvrštenjem COIN-a na burzi, svojim zaposlenicima dodijelio 100 dionica. Otkako je COIN počeo trgovati po cijeni od 250 dolara po dionici, svaki zaposlenik dobio je poklon od 25 tisuća dolara, što nije nešto što smo navikli vidjeti u web2 tvrtkama.

Nisu svi projekti slijedili isti inkluzivni put kao Uniswap. Neki su prošli bolje, a drugi gore. Glavna stvar je da takve akcije pokazuju vrstu kulture koju Web3 njeguje. Platforme Weba3 koje svojim zajednicama dodjeljuju mogućnosti vlasništva vjerojatno će uspjeti tamo gdje drugi neće.

Iako kripto tek treba shvatiti najbolje prakse za prikupljanje kapitala i likvidnosti, Uniswap i drugi preokrenuli su paradigmu Weba2.

Otpor

Zapravo nije uopće čudno vidjeti da se Web3 suočava s tako oštrim otporom onih poput Jacka Dorseyja, koji je bio na čelu revolucije Weba2. Motivacija možda potječe iz toga da oni pojedinci i tvrtke koji su ranije disruptirali cijelu industriju ne žele da se promjeni njihov status quo. Nije čudno vidjeti da se sadašnji vladari Weba2 bore svim snagama jer promatraju web3 kao prijetnju načinu na koji posluju.

2021. je završila žestokom raspravom o Web2 vs Web3. Hoće li kritičari uspjeti delegitimizirati Web3 demoralizacijom prosječnog investitora? Hoće li optužbe da je Web3 insajderska igra dovesti do cjelokupnog cinizma? Ili je ova kritika samo još jedna bitcoin maksimalistička strategija koja je spremna pasti? To su pitanja koja ostaju neodgovorena.

Jedno je sigurno. Kada se pojave nove paradigme i tehnologije kao što je Web3, ljudi ih obično nazivaju revolucijama. Ali kroz povijest, nove stvari imaju tendenciju da se grade na vrhu postojećih temelja. Stari temelj ne mora nužno nestati. Uzmimo e-poštu, na primjer. To je u velikoj mjeri glavna tema Web1 ere, ali još uvijek igra značajnu ulogu u našim životima.

Budućnost weba3

U stvarnosti, obje strane rasprave imaju ulogu u budućnosti. Dakle, umjesto klađenja na to koji će bojni brod potopiti drugi, možda bismo trebali željno prihvatiti najbolje aspekte Weba3 koji mogu ispraviti neke od problema Weba2.

Web3 može unaprijediti internet, a sav pushback koji vidimo neće ga zaustaviti. Pokušaj ubijanja ideje čije je vrijeme došlo ili pokušaj gušenja poduzetničkog duha globalnog pokreta u kojem ljudi grade tvrtke vrijedne milijarde dolara vjerojatno neće uspjeti.