Homefluencers: Zahvaljujući pandemiji i obično čišćenje stana može biti unosan influencerski biznis

Nakon što je kupila novi stan, jedna od prvih stvari koje je napravila domaća influencerica Sonja Kovač bila je da je o tome obavijestila 511 tisuća duša koje je prate u virtualnom svemiru Instagrama. S njima se konzultirala o uređenju interijera, izboru namještaja za kuću i biljaka za vrt; pohvalila se da u novoj kuhinji uživa u pripremi jela začinjenih maslinovim uljem iz istarske trgovine Tri kantuna, stolcima iz Svijeta stolica u blagovaonici, malom beauty-kutku u spavaćoj sobi, vrtnoj garnituri iz Emmezete te ormarima iz Edura. Stan Sonje Kovač postao je tako mokri san oglašivača jer objavi li influencerica i jedan proizvod iz njihove ponude, mogu biti sigurni da će ga 'ubrati' horda pratitelja, najviše žena, i to predstavnica generacije Z koje će, nadaju se, uskoro uređivati i vlastiti stambeni prostor. Kovačeva je svoj put prema domaćim influencerskim zvijezdama počela kao modna i beauty-influencerica, a zatim je, zahvaljujući ponajviše sponzorskim ugovorima, svoj virtualni CV podebljala za influencerstvo koje se tiče putovanja. Sad se pridružila i trendu procvata homefluencera, utjecajnih virtualnih persona koje pokrivaju sve što se odnosi na dom i, zapravo, svakodnevni život, bilo da su to uređenje interijera, DIY ili druge aktivnosti kod kuće, organizacija doma, uređenje vrta, biljke ili pak sredstva za čišćenje. I dok su druge kategorije poput mode, ljepote ili putovanja žarile i palile virtualnim svijetom, homefluencing procvat je doživio u pandemiji.

Veličanstvena trojka

Naime, COVID-19 natjerao je narod da se zaključa u svoja četiri zida s internetom kao jedinim prozorom u svijet. Dokolica je mnoge nagnala da do iznemoglosti pretražuju društvene mreže, a one hrabrije da i sami otvore svoje profile i objavljuju crtice iz svog života. I dok je za dio publike to bio način ispunjavanja vremena provedenog u izolaciji, za druge je čisti biznis na osnovi kojeg su uspjeli zaraditi milijune dolara. Internetska stranica GoCompare nedavno je sastavila popis 'Homefluencer Rich List' na kojem su pobrojeni najutjecajniji među utjecajnima u toj novoj, prilično lukrativnoj, kategoriji zanimanja 'influencer'. Tako je, primjerice, guruica čišćenja i organizacije Marie Kondo prva na popisu najbogatijih, u kategoriji s godišnjom zaradom većom od 1,2 milijuna dolara (samo od društvenih mreža). Japanska savjetnica za pospremanje kuće taj je zamorni posao pretvorila u umjetnost, a osim što sadržaj objavljuje na društvenim mrežama, aktivna je u offline svijetu. Tako je njezina knjiga 'Čarolija pospremanja koja će vam promijeniti život' brzo nakon izlaska prodana u nevjerojatna tri milijuna primjeraka, a fanova koji prakticiraju njezinu metodu čišćenja KonMari ima i na domaćem tržištu. S Netflixom je pak lansirala serijal 'Tyding Up With Marie Kondo' te tako svoje tajne pospremanja i organizacije doma podijelila s dodatnih 214 milijuna pretplatnika toga streaming-servisa. Prema procjenama GoComparea, na osnovi samo jednoga sponzoriranog posta koji objavi na Instagramu s 3,9 milijuna pratitelja, na račun Marie Kondo slijeva se u prosjeku 23.427 tisuće dolara. Na kanalu na YouTubeu ima malo manje pratitelja, 606 tisuća, ali i oni joj donose pristojnu zaradu: za jedan video dobije 1927 tisuća dolara. Usporedbe radi, prosječna je plaća američkog dizajnera interijera ispod 50 tisuća dolara (iznos koji Kondo zaradi samo na osnovi dviju objava), pa ne začuđuje što se mnogi okreću online svijetu ne bi li ostvarili svoju karijeru stručnjaka za kuću i dizajn.

Part-time influenceri

Na drugome je mjestu najbogatijih homefluencera, s prosječnom godišnjom zaradom od 1,14 milijuna dolara, Britanka Sophie Hinchliffe, poznatija kao Mrs. Hinch. Prije nego što je postala planetarno popularna stručnjakinja za čišćenje s četiri milijuna pratitelja na Instagramu, radila je kao frizerka, konobarica, zaposlenica pozivnoga centra, a onda je 2018. otkrila čari Instagrama. Iako je jedna od najpraćenijih influencerica i autorica knjiga sa savjetima za čišćenje koje ne silaze s liste bestselera Sunday Timesa, Hinch za sebe kaže da je sasvim normalna žena koja samo jako voli čistiti. No za razliku od smrtnica koja koje savjete o čišćenju dijele među svojim prijateljicama, Hinch po objavi na Instagramu zaradi nečiju godišnju plaću – 23.564 tisuće dolara. Treći na popisu, s godišnjom zaradom od društvenih platformi od 723 tisuće dolara, bračni je par Syd i Shea McGee. McGeejevi su stručnjaci za dizajn interijera koji su iskoristili popularnost Instagrama za promidžbu svog ureda Studio McGee. Da je ta odluka bila pun pogodak, dokazuje njihova popularnost na Instagramu, ali i u offline svijetu. Tako su prošle godine u partnerstvu s kompanijom Target lansirali svoju kolekciju proizvoda koja se rasprodala u samo nekoliko dana, potpisali ugovor s Netflixom i snimili serijal 'Dream Home Makeover', ali i objavili knjigu 'Make Life Beautiful'. Za razliku od veličanstvene trojke koja je homeinfluencerstvo pretvorila u full-time job, postoje i oni kojima ta kategorija sasvim pristojno popunjava kućni budžet.

Talentirana Mrs. Hinch

Kad je u pitanju uređenje doma, internetski korisnici na tražilici najčešće ukucavaju imena Kim Kardashian, Drakea i Jeffreeja Stara. Kako je izračunao GoCompare, kad bi, primjerice, Kim Kardashian otvorila račun posvećen svom domu, a njega 'zapratilo' samo 20 posto od 263 milijuna pratitelja na Instagramu, godišnje bi mogla zaraditi ekstra 14,5 milijuna dolara. Drake, glazbena zvijezda koja se nedavno uselila u kuću vrijednu nevjerojatnih 100 milijuna dolara, mogao bi dodatno zaraditi 5,4 milijuna kad bi otvorio profil samo s fotografijama iz toga velebnog zdanja.

Uzme li se u obzir da je industrija influencinga prošle godine premašila deset milijardi dolara, a oni koji su od kreiranja virtualnog sadržaja napravili karijeru zarađuju više od, primjerice, liječnika, profesora ili pilota, ne začuđuje što sve više korisnika pokušava pronaći pravu nišu u kojoj mogu, ako Bog da, zaraditi koju kunu. I da, zaraditi se očito može i od čišćenja. Samo pitajte talentiranu Mrs. Hinch.