Honda napušta Formulu 1 – ponovno

Japanska kompanija Honda Motor navodno je prije koji dan šokirala automobilski svijet objavom da će do kraja 2021. napustiti Formulu 1, a sve kako bi se približila svetom cilju smanjenja emisije ugljikova dioksida. Hondin predsjednik i CEO Takahiro Hachigo priopćio je da im je plan do 2050. postići ugljičnu neutralnost, a trenutačni im je cilj elektrificirati dvije trećine svih svojih prodanih automobila do 2030.

Umjesto da troše 140 milijuna eura svake godine na proizvodnju motora za Formulu 1, posvetit će se ulaganjima u tehnologiju koja smanjuje emisije ugljika, uključujući razvoj baterija i potpuno električnih automobila. Pobjede na Hondinim motorima u svojim su bolidima nizali, primjerice, legendarni Ayrton Senna, Alain Prost i Nigel Mansell.

U posljednje vrijeme njima oprskrbljuje bolide ekipe Red Bulla, a navodno ih je Hondina objava šokirala. Prema računanju automobilskih zaljubljenika, ovo je već peti put u povijesti F1 da se Honda povlači iz tog sporta. Dosad mu se uvijek vraćala, makar kao puka dobavljačica ključnih dijelova za bolide.