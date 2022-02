Horvat: Ruska ekonomija je globalno irelevantna, veći utjecaj na tržišta ima inflacija

Osim ovih prvih konfuznih reakcija potaknutih nevjericom, prvim šokom i strahom ne očekujem neki veći pad dionica tj. tržišta, komentirao je za Lider utjecaj ruske invazije na Ukrajinu Milan Horvat, direktor tvrtke FIMA Plus, pionir domaćeg tržišta kapitala koji je posljednjih nekoliko godina posebno posvećen digitalnoj ekonomiji i tržištu kriptovaluta.

- Ruska ekonomija u svjetskim razmjerima je mala, nimalo moderna i nije nešto previše integrirana u razvijene globalne i moderne ekonomske sustave, osim nešto značajnijeg sirovinskog i energetskog izvoza. Ukrajinsko gospodarstvo je još nezamjetnije. Obje države zajedno ne utječu bitnije niti na ponudbenoj, niti na potražnoj strani svjetske ekonomije. Naročito ne na najjače tehnološke korporativne divove ili na one kompanije iz modernih, visoko razvijenih sektora. A to su glavne pokretačke snage bilo burzovnih indeksa bilo samog tržišta kapitala - kaže Horvat.

Naravno da će biti kompanija koje će imati zbog toga probleme, ali to su u prvom redu one koje su za tržište kapitala malo važne ili su nebitne ili nisu ni listane na burzama. Mali poremećaji uslijed negativnog sentimenta omogućit će, smatra Horvat, pojedincima da iskoriste niže cijene koje će kratko trajati, onda će se sve brzo oporaviti jer kreće vrijeme izvještavanja o poslovanju u 2021. godini, a ona je za većinu najvažnijih burzovnih kompanija bila izvrsna godina i svi očekuju da će se taj trend njihovog uspješnog poslovanja nastaviti i ove godine, naročito zbog popuštanja Covid-19 krize. - Nesigurnost zbog inflacijskih pritisaka je nemjerljivo veća od one koju bi mogla pokrenuti Rusija, čija je ekonomija, ponavljam, globalno već duži niz godina sve irelevantnija - ističe Horvat.