HT nema namjeru koristiti Huawei za 5G, ali Tele2 i A1 zasad ostavljaju otvorena vrata

Usprkos navodnom otopljavanju odnosa između SAD-a i Kine, američki pritisak na Huawei ne jenjava, pa je problem toliko eskalirao da sama njemačka Vlada mora odbijati napade iz vlastite vladajuće koalicije. Prema medijima, kancelarka Angela Merkel čvrsta je u stavu da najvećem proizvođaču telekom opreme na svijetu treba dopustiti određeni pristup njemačkom tržištu i budućoj 5G infrastrukturi, dok mnogi članovi njenog CDU-a pozivaju na blokadu.



Problem je inače nastao nakon što su Amerikanci shvatili da tragično zaostaju za Kinezima u području tehnologije koja će dominirati bliskom budućnošću i odlučili potom izravnim pritiskom na druge države zaustaviti razvoj te kompanije. Pod izlikom da će kineska država možda koristiti tu opremu za špijuniranje drugih zemalja, Amerika već neko vrijeme zahtijeva od drugih država zabranu korištenja Huaweijeve opreme tijekom izgradnje 5G infrastrukture.



Da oprema ovog proizvođača nije osjetno jeftinija mnoge bi vlade vjerojatno bez razmišljanja udovoljile agresivnim Amerikancima, no kako to nije slučaj, rezultati su podijeljeni. Japan i Novi Zeland, primjerice, prihvatili su 'prijateljsku sugestiju', ali europske države poput Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva opiru se otvorenom diskriminiranju, višoj cijeni i zapravo produbljivanju kaskanja u ključnoj tehnologiji za onim državama koje će implementirati brzo Huaweijevu opremu.



Nakon što su se svi pravili dugo vremena blesavi, njemački ministar gospodarstva Peter Altmaier nedavno je konačno rekao ono što svi ostali misle. Podsjetio je da Njemačka nije zabranila američke kompanije nakon skandala s prisluškivanjem 2014. (kada se pokazalo da Amerikanci pažljivo osluškuju svaki uzdah u Berlinu), kao i da američke kompanije isto moraju prosljeđivati informacije obavještajnim službama. Ovim je komentarom Altmaier možda i prvi među visokim dužnosnicima ukazao na očito paradoksalnu prirodu američkih zahtjeva. Država koja potvrđeno špijunira cijeli svijet traži da se zabrani oprema jednog proizvođača jer bi se mogla jednom, nekad, eventualno, možda koristiti za špijuniranje.



Lider je zato odlučio ispitati kakva je situacija u Hrvatskoj, odnosno namjeravaju li tri najveća operatora koristiti spornu opremu. Iz HT-a su poručili da ova tvrtka implementira Ericssonovu opremu te da oprema Huaweija nije u planu. 'Istovremeno, globalnu raspravu o sigurnosti mrežnih elemenata Deutsche Telekom shvaća vrlo ozbiljno te na razini DT Grupe nema naznaka da je došlo do narušavanja sigurnosti'. Valja pritom napomenuti da je Deutsche Telekom, vlasnik HT-a, nedavno objavio kako neće koristiti opremu kineskog dobavljača, što se moglo i očekivati imajući u vidu prisutnost ove kompanije na američkom tržištu i vrlo delikatan proces spajanja s konkurentskim Sprintom.



S druge strane, Tele2 trenutačno koristi različite dobavljače, pa tako i Huawei, ali se zasad nije još počeo baviti odabirom dobavljača za 5G opremu.

- Tele2 je u stalnoj komunikaciji s Huaweijem i u tom smjeru ćemo nastaviti i na temu budućnosti našeg poslovnog odnosa. Naime, Tele2 uvijek svojim korisnicima nudi korak više u ispunjavanju njihovih želja i potreba, s najboljim omjerom cijene i kvalitete. Stoga svakoj situaciji koja može utjecati na kvalitetu naše usluge i korisničkog iskustva pristupamo ozbiljno - objašnjava Nenad Šlibar, direktor sektora mreže i informacijskih tehnologija.



- A1 Hrvatska se prilikom odabira opreme za razvoj mobilne mreže, pa tako i 5G-a, uvijek rukovodi principima za implementacijom opreme koja zadovoljava najviše tehnološke i sigurnosne standarde - bili su kratki i općeniti iz operatora u austrijskom vlasništvu, no može se pretpostaviti da zasada Huawei nije maknut sa stola.



Službeno, pak, zasad nema naznaka da je od Hrvatske tražena izravna zabrana korištenja opreme ovog proizvođača, no čini se da je američka pažnja najviše usmjerena na veće države poput Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva. Ako izostane jasan stav Vlade, što se u ovom trenutku čini vjerojatnim jer tema nije pokrenuta, konačna odluka ovisit će ponajprije o stavu stranih vlasnika hrvatskih operatora i njihovim procjenama.