IBM-ovo istraživanje: 5G i Edge neophodni za razvoj budućih komunikacijskih usluga

Iako je pandemija bolesti COVID-19 dovela do povećanja mogućnosti povezivanja, dvije trećine telekomunikacijskih čelnika smatraju kako su Edge i 5G tehnologije ključne za budući rast poslovanja njihovih organizacija, dok 74 posto direktora iz najuspješnijih tvrtki smatra da će partnerstvo s velikim mrežnim igračima uključujući i 'hyperscale' kompanije biti ključno upravo za strateške interese tih kompanija, stoji u studiji 'Kraj komunikacijskih usluga kakve poznajemo'.

Prema spomenutoj studiji, 59 posto ispitanika vjeruje kako njihove organizacije trebaju implementirati umjetnu inteligenciju (AI) i tehnologije automatizacije, a 50 posto se slaže da moraju postati strateške platforme u oblaku povezane s raznolikim partnerskim ekosustavom. Istraživanje IBM-ovog instituta za poslovnu vrijednost (IBM Institute for Business Value - IBV) tražilo je mišljenja 500 izvršnih direktora iz telekomunikacijskog sektora iz 21 zemlje, navodi se u priopćenju.

Iako postupak uvođenja Edge 5G tehnologija može biti skup, 91% vodećih čelnika iz telekomunikacijskog sektora reklo je da očekuje poboljšanja financijskih rezultata u sljedećih pet godina upravo zbog uvođenja spomenutih tehnologija. Za usporedbu, samo 54 posto preostalih ispitanika vjeruje u isto. Također, utrka za pretvaranjem telekomunikacijskih mreža u softverske platforme nastavlja se ubrzavati.

- Pandemija COVID-19 jasno je pokazala važnost i ulogu telekoma u funkcioniranju današnjeg društva i poslovanja. Tehnologije i sustavi temeljeni na umjetnoj inteligenciji i računarstvu u oblaku potvrdili su se kao ključni kada je riječ o otpornosti poslovanja, povezivanju i odgovaranju na potrebe današnjih digitaliziranih korisnika - objasnio je Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije A1 Hrvatska.

Time naglašava jedan od zaključaka IBM-ove studije: telekomi moraju postati platforme koje će iskoristiti sve mogućnosti Edge i 5G tehnologija kako bi uspješno poslovali.

- Vjerujem kako je to trend koji će označiti poslovne modele telekoma budućnosti. Stoga uspješno surađujemo s IBM-om Hrvatska na brojim projektima digitalne transformacije poslovanja namijenjenim stvaranju inovacija i vrhunskog digitalnog iskustva za više od 2 milijuna korisnika A1 Hrvatska - dodao je Makar.

Isto tako, automatizacija telekomunikacijskih mreža igra važnu ulogu u transformaciji telekomunikacijskih mreža, a 79% čelnika tvrtki s najboljim rezultatima kaže da moraju automatizirati infrastrukturu, operacije i funkcionalnost mreže. Također je važno da pružatelji telekomunikacijskih usluga daju izravan pristup svim mogućnostima automatizacije kompanijama, dok 61% smatra da bi isto trebalo proširiti na partnerske ekosustave.

Nadalje, drugo istraživanje IBV-a pokazuje da 71 posto telekomunikacijskih operatera procjenjuje da će tehnologija računalstva u oblaku postati tehnologija koja će biti osnova za postizanje novih rezultata u sljedeće 2 do 3 godine, a 61 posto vjeruje da je to slučaj i s 5G. U tom kontekstu, 60 posto ispitanika smatra posebno važnim ojačati sigurnost i povjerljivost podataka kako bi pružili što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima u naredne dvije do tri godine, a gdje će poseban naglasak biti upravo na sigurnosti podataka.

- Globalni trend koji vidimo na području telekomunikacija pokazuje kako se direktori telekomunikacijskih kompanija sve više okreću izgradnji otvorenih hibridnih cloud platformi koje mogu podržati sve raznolikiji i fleksibilniji partnerski ekosustav - rekao je Tomislav Balun, poslovni direktor, IBM Hrvatska i dodao da IBM surađuje s telekomima širom svijeta pružajući im podršku u transformaciji poslovnih procesa i infrastrukture, stvaranju inovacija i korisničkog iskustva u vremenu 5G ere.

IBM Research razvija nove programe i inovacije na području telekomunikacija poput nedavne objave o prvom 2-nanometarskom čipu koji značajno doprinosi učinkovitosti i performansama bilo kojeg uređaja, od 5G mrežnih stanica do mobilnih telefona ili tableta (na primjer povećanje trajanja baterije za 4 puta). Također, IBM surađuje i pruža podršku više od 40 globalnih partnerskih tvrtki putem ekosustava IBM Cloud for Telecommunications, a nedavno je objavio i novo softversko rješenje za automatizaciju koje se temelji na umjetnoj inteligenciji IBM Cloud Pak for Network Automation dizajnirano da pojednostavni i olakša tvrtkama primjenu 5G tehnologije i omogući isporuku usluga u roku nekoliko minuta, umjesto dana, priopćili su iz IBM kompanije.