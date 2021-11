Ikea otkupljuje korišteni Ikea namještaj i preprodaje ga na Kakvo je - Takvo je

Ikea ove godine neće obilježavati klasični Crni petak, dan koji obilježavaju veliki popusti, već je najavila kako će umjesto toga petak popusta pretvoriti u Zeleni petak odnosno Green Friday, a sve s ciljem da kupci što više recikliraju i misle na okoliš.

Svakom će kupcu, koji je član Ikea obitelj, Ikeine sheme vjernosti Ikea Family, taj trgovac namještaja ponuditi mogućnost da preprodaju svoj rabljeni Ikea namještaj u zamjenu za povrat novca koji se može potrošiti na nove artikle u toj trgovini.

Inicijativa, koja je pokrenuta ranije ove godine, nudi otkup nepoželjnog Ikeinog namještaja od kupaca za preprodaju, dajući kupcima procijenjenu vrijednost starog namještaja na kartici za povrat novca koja se može potrošiti na nove artikle u trgovini.

Kupci na stranici Ikee moraju proći sve korake na alatu za procjenu povrata, a moraju i fotografijom dokazati stanje namještaja koji preprodaju i to do 28. studenog. IKEA zaposlenik tada će osobno procijeniti vrijednost namještaja koji kupac više ne želi, a zatim će ti dati konačnu dogovorenu vrijednost u obliku IKEA vrijednosne kartice ili, pak, odbiti izvršenje otkupa. Ukoliko do otkupa dođe, namještaj će se staviti u ponovnu prodaju na odjelu Kakvo je – Takvo je.

Svi IKEA Family članovi, koji to učine od 10. do 28. studenog, dobivaju 50 posto više od procijenjenog iznosa na vrijednosnoj kartici za kupovinu u toj trgovini, a roka da iskorištavanje tog popusta na nove artikle nema.

Shema je dio Ikeinog plana za postizanje neto nulte emisije do 2050. godine.