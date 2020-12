Infografika: Izjava ‘Ima ih k‘o Kineza‘ uskoro će biti netočna. Evo tko će ih preteći po brojnosti

Popularna izjava 'Ima ih k'o Kineza' od 2022. godine više neće vrijediti jer se predviđa da će indijsko stanovništvo nadmašiti kinesko upravo te godine. Nije to izoliran populacijski trend koji nas u bližoj ili daljoj budućnosti očekuje. Tako će recimo, Nigerija do 2050. godine imati više stanovnika od SAD-a.



Današnja infografika stranice PopulationPyramid.net daje pregled globalne populacije u 2020. godini. Kina je trenutno s 1,44 milijarde stanovnika najmnogoljudnija zemlja u svijetu, a ako joj dodamo Indiju doći ćemo do 35 posto ukupnog stanovništva na zemlji.



Tijekom posljednjih 25 godina udio stanovnika u urbanim gradskim naseljima se udvostručio, a 2019. godine više od 60 posto stanovništva živjelo je u urbanim središtima. Recimo, čak 83 posto američkog stanovništva živi u gradovima, dok samo 35 posto indijskog stanovništva živi u urbanim područjima.



Prostirući se na više od 17.000 otoka, Indonezija je četvrta među najmnogoljudnijim zemljama na svijetu, s 273,5 milijuna ljudi. Pakistan je na petom mjestu s 220,8 milijuna. U Karačiju, smještenom na jugoistočnoj obali Pakistana, živi više od 16 milijuna ljudi. To je najmnogoljudniji grad Pakistana i sedmi po veličini grad na svijetu. Nigerija se također našla na popisu. Za samo tri desetljeća predviđa se porast broja stanovnika s 206 na 400 milijuna.

Dob populacije

---Kada se gleda najmanja naseljenost, treba reći da čaks najmanjim brojem stanovnika čini tek, doks najviše stanovnika čini čakNije iznenađujuće što su nacije s malo stanovništva na svijetu smještene na malim otocima, često tropskim i najčešće oslonjenim samo na turizam.S ukupnou 2019. godini,je najmanje naseljena zemlja. Slijedi teritorij, skupina otoka smještenih između Novog Zelanda i Havaja.Karipska otočna državatakođer se nalazi na listi onih s najmanje stanovnika. Ima ih samo, no kada se gleda gustoća naseljenosti Antigva i Barbuda prestižu Kinu, sosobe na kvadratnom kilometru. Tu su iKiribati koji se također nalaze na popisu najmanje naseljenih zemalja.

Afrička regija ima najnižu srednju dob s 19,8 godina, djelomično potaknuta visokom stopom nataliteta od 4,7 djeteta po ženi. Suprotno tome, globalni prosjek se vrti oko 2,5 djeteta. Do 2050. godine afričko će se stanovništvo efektivno udvostručiti s 1,3 na 2,5 milijarde.

---S druge strane,s prosjekom od. S prosječnom dobi odima drugo najstarije stanovništvo na svijetu, na čijem je vrhu samo. Nakon njih slijedi(46,6),(46,2) i(45,5). Ako se trenutni trendovi nastave, do 2050. polovica europskog stanovništva bit će neradno i starije od 65 godina.Treba reći da ovaj trend nije isključiv za Europu. Za 30 godina na svijetu će 1,5 milijardi ljudi biti starijih od 65 godina, što iznosi 16 posto globalne populacije.