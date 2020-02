Infografika: Amazon ponovno na vrhu, Tesla najbrže rastuća tvrtka u svijetu

Zbog svoje nematerijalne prirode moć nekog brenda teško je prevesti u bilancu, ali brend koji se istinski uspije povezati s potrošačima i koji odolijeva testu vremena može u konačnici donijeti ogromnu financijsku vrijednost.

Današnja infografika podatke je izvukla iz izvještaja 'Brand Finance Global 500', za 2020. godinu.

Najvrjedniji svjetski brend koji je prošlu godinu završio s 18 postotnim rastom i s vrijednošću brenda od 220 milijardi dolara je Amazon Jeffa Bezosa, nakon kojega slijede Google i Apple.

Iako tehnološke tvrtke zauzimaju pet od prvih 10 mjesta na ljestvici, brendovi iz tradicionalnijih industrija polako se guraju na prema vrhu.

Američki maloprodajni lanac Walmart ušao je među deset najvrjednijih s povećanjem vrijednosti brenda od 14 posto u prošloj godini i s konačnom vrijednošću od 77,5 milijardi dolara. Uspjeh ovog lanca mogao bi se djelomično pripisati i njegovom strateškom partnerstvu s Microsoftom koji na ljestvici najvrjednijih brendova zauzima šesto mjesto.

Druga marka koja je doživjela zapažen rast je vodeća kineska osiguravajuća kuća, Ping An. S rastom od 19,8 posto, što je rezultiralo vrijednošću brenda od 69 milijardi dolara, agresivno usmjerenje financijskog konglomerata na fintech istraživanje i razvoj prikupilo je tvrtki 200 milijuna maloprodajnih korisnika i 500 milijuna korisnika interneta, što ju je učinilo jednom od najvećih svjetskih tvrtki koje nude financijske usluge.

Najvrjedniji brendovi po regijama

Ne iznenađuje da Amazon vodi kao najvrjedniji B2C brend u Sjevernoj Americi. U Europi, njemačke kompanije drže vrh ljestvice najvrjednijih, a prije svega tu je Mercedes-Benz holding koji je najvrjedniji B2C brend u Europi iako mu je Kina najveće tržište, dok u Aziji stoluje Samsung.

Iako ovi 'stari' brendovi trenutno prednjače, vrlo brzo može doći do promjena na vrhu. Recimo, Tesla je imala povećanje vrijednosti brenda od 65 posto na čak 12,4 milijarde dolara, što ovu tvrtku čini trenutno najbrže rastućom u svijetu. Iako su mnogi bili uvjereni kako Tesla neće moći pratiti potražnju, to se nije dogodilo, a očekuje se da će tvrtka premašiti pola milijuna isporučenih vozila do kraja 2020. godine.

No nisu samo inovativne tvrtke ostvarile zapažene rezultate. Europski diskont trgovci Lidl i Aldi u prošloj su godini zabilježili rast od 40, odnosno 37 posto. Nakon što su poremetili cjelokupnu europsku industriju supermarketa nudeći kvalitetne proizvode po znatno nižim cijenama, lanci sada kreću na američko tržište, a očekuje se da će Aldi nadmašiti Kroger u vrlo kratkom roku.

Neki rastu, drugi padaju

Kineska tražilica Baidu - poznata i kao kineski Google zabilježila je najveći pad vrijednosti brenda, i to za čak 54 posto, na 8,9 milijardi dolara. Brend se borio s lošom reputacijom i pojačanom konkurencijom, a kao rezultat toga prihodi brenda su pali, a zatim i sama vrijednost brenda.

U životu brenda svašta se može dogoditi u jako kratkom roku. Uzmimo za primjer Boeing koji je sjajan primjer nepredvidivosti vrijednosti brenda. Nakon nedavnih izvještaja o nesrećama i problemima vezanim za novi Boeing 737 vrijednost brenda je potonula za 29 posto, a ugled kompanije nikad nije bilo lošiji.