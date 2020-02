Infografika: Nastavlja se borba nejednakih, natjecanje poznato kao Liga prvaka

Danas se (napokon) nakon zimske pauze nastavlja Liga prvaka. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid i Liverpool FC današnjim utakmicama započinju nokaut fazu najprestižnijeg klupskog natjecanja. Početak druge faze natjecanja obilježila je nedavna odluka UEFA-e o izbacivanju Manchester Cityja iz Lige prvaka na dvije godine uz kaznu od 30 milijuna eura zbog kršenja financijskog fair playa.

No ta kazna, ako prođe i na Međunarodnom sudu za sport u Nyonu, kreće tek od sljedeće sezone, pa City može komotno nastaviti natjecanje ove godine, a prva prepreka bit će im Real Madrid. Osim 'Građana' šesnaestina finala Lige prvaka donosi još poneku zanimljivu priču. Recimo, Borussia Dortmund igra protiv bivšeg trenera Thomasa Tuchela koji sada vodi PSG i muku muči s mladom nadobudnom zvijezdom u liku Kyliana Mbappéa, dok se Valencia i Atalanta međusobno bore za ulazak u četvrtfinale.

Fair Play

Unatoč neprekidnim naporima UEFA-e na izjednačavanju uvjeta za sve klubove kroz propise o Financial Fairplayu koji je pripremljen još 2011. godine, jaz između 10 do 15 najbogatijih klubova u Europi i ostatka nogometnog svijeta sve je veći i širi.

Niti jedan autsajder od 2004. godine nije osvojio ovo elitno natjecanje, a te godine je to uspjelo Portu, dok je Ajax prošle godine stigao do polufinala, ali to je više iznenađenje nego pravilo. Iako je Ajax veliki klub, financijski se ne može mjeriti s top europskom klasom potpomognutom najčešće novcem raznih šeika, bogataša i biznismena. Ulaskom upravo takvih ljudi u nogomet, financijski fair play gurnut je u neki drugi plan, što je na kraju iskoristio i City, ali možda im se to na kraju ipak obije o glavu.

Čak i među ekipama koje su ušle među šesnaest najboljih razlike u financijama i vrijednost ekipe su nemjerljive. Prema podacima sa stranice Transfermarkt, koja prati sve vezano uz nogomet, od vijesti, transfera i slično, vidljivo je koliki je zapravo jaz među nogometnim ekipama.

Tako je ekipa Manchester Cityja, koja slovi za jednog od ovogodišnjih favorita, čak četiri puta vrjednija od Atalante koja je ovogodišnji 'underdog'.

Ekipe čak pet klubova premašuju vrijednost od milijardu dolara, to su City, Liverpool, Real Madrid, Barca i PSG i bilo bi zaista čudno, posebno ako pogledamo u prošlost, da niti jedna od ovih ekipa ne podigne pehar na kraju naticanja.