Infografika: Najslušaniji Spotify podcasti širom svijeta

Era podcasta traje već neko vrijeme i digitalni audio format postaje izvor informacija ili razbibrige za sve veći dio populacije. To pokazuju i procjene za SAD gdje se predviđa da će do 2022. godine biti više od 132 milijuna slušatelja podcasta. Danas je dostupno oko 850 tisuća aktivnih podcasta na 100 jezika i s više od 30 milijuna epizoda što je savršeno ako imate viška vremena, i to jako puno vremena.



Podaci za ovu infografiku potječu od Spotifya, vodeće globalne streaming usluge i pokazuju koji su podcasti najslušaniji u pojedinim zemljama. Mnogi vodeći podcasti širom svijeta slijede poznati format intervjua ili razgovora, ali postoje trendovi koji odstupaju od te formule.



U ranim počecima podcasta dominirali su novonastali tvorci sadržaja ali, kako je tržište raslo, mnoge medijske i poznate osobe priključile su se tom novom valu kako bi zadobili pažnju slušatelja i putem novih platforma.

---Jedan od trenutno najrasprostranjenijih i najslušanijih podcasta je od komičara i UFC komentatora, koji se do prije koji dan mogao slušati besplatno na YouTubeu. Nedavno je Joe Rogan prešao na Spotify s kojim je potpisao višegodišnji ugovor u vrijednosti od 100 milijuna dolara. Mnogi vjerni slušatelji su Joea prozvali izdajnikom misleći da tamo neće imati slobodu koji je imao na YouTubeu, i bili su u pravu.

Već nakon nekoliko epizoda došlo je do problema jer je u jednom podcastu Rogan iznio neke neprovjerene podatke, što se čelnicima Spotifya nije svidjelo. Nakon toga pobunili su se i djelatnici Spotifya jer se Rogan šalio na račun, kako su oni napisali, LGBTQAI zajednice, pa sada traže da se neke epizode blokiraju, da se stave razna upozorenja, a najavili su i prosvjede.

Također, mnoge epizode s YouTubea nisu prebacili na Spotify jer im gosti u tim epizodama nisu odgovarali, što je razbjesnilo mnoge slušatelje. No, Rogan je doveden na Spotify da bi bio i ostao Rogan, što znači da se u epizodama pije, puši, priča o kontroverznim temama, urotama, drogama i, naravno, DMT-u i apsurdno je da se zaposlenici bune i da žele kontrolirati sadržaj zbog kojega su ga zapravo i kupili.



Drugi najrasprostranjeniji podcast na Spotifyu je onaj Michelle Obame - The Michelle Obama Podcast koji je bio vodeći sve do dolaska Rogana.

---U 2015. godini prihodi od oglasa u industriji podcasta iznosili su okoa očekuje se da će do 2021. godine prihodi od oglasa dosegnutiVeliki dio slušatelja podcasta čine mlađe generacije pa milenijalci i generacija Z predstavljaju značajan dio ukupne publike na globalnoj razini, a fleksibilnost i raznolikost su ključne značajke koje pomažu u rastu ovog fenomena.