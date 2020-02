Infografika: Najstarije svjetske tvrtke, jedna posluje od 578. godine

U sljedećih nekoliko desetljeća vrlo je moguće da će danas neke najpoznatije kompanije naprosto nestati s lica zemlje. Korporativna dugovječnost ili prosječan životni vijek kompanija drastično se smanjuje već dugi niz godina.

U šezdesetim godinama 20. stoljeća predviđeno je da tipična S&P 500 tvrtka traje više od 60 godina. Međutim, s današnjim brzo promjenjivim poslovnim krajolikom, trajnost se smanjila na malenih 18 godina, što za neku tvrtku nije neki dugi vijek trajanja.

No, postoje tvrtke diljem svijeta koje su izdržale test vremena, a današnja grafika pokazuje koje su to tvrtke, gdje se nalaze te kojim poslom se još uvijek bave. I možemo reći da na popisu ima svega, od restorana, pubova, građevinskih tvrtki i naravno kovačnica novca.

Bez obzira na to jesu li rođene iz potrebe da podrže brzo rastuću populaciju - koja zahtijeva novu infrastrukturu i više novčanog prometa - ili da jednostavno udovolje žeđi ljudi za alkoholom ili gladi za prženom piletinom, ove tvrtke i dalje rade, proizvode, hrane i napijaju.

Sjeverna Amerika

Meksička La Casa de Moneda de México osnovana 1534. najstarija je tvrtka u Sjevernoj Americi i prva američka kovnica novca. U SAD-u, najstarija tvrtka je plantaža Shirley u Virginiji koja i danas podsjeća na povijest ropstva na tom kontinentu. Osnovna je 1623. godine, ali s poslom je započela tek 1638. godine uz pomoć 90-ak robova koji su za gazdu uzgajali duhan. Sjevernije, kanadski Hudson's Bay Company osnovan je 1670. i bio je na čelu trgovine krznom između europskih doseljenika i plemena Prvih naroda. I danas je Hudson Bay ostao jedan od najvećih trgovaca krznom ali je proširio svoje poslovanje na trgovanje svim čim se trgovati dalo, od zemljišta do sirovina, izgradivši jedan od najvećih trgovačkih lanaca na svijetu.

Južna Amerika

Tri od pet najstarijih tvrtki u Južnoj Americi su kovačnice novca i nalaze u Brazilu, Kolumbiji i Peruu.

Najstarija od njih je Casa Nacional de Moneda u Peruu, sagrađena po narudžbi iz Španjolske, a osnovana je 1565. Nakon velikog priljeva novoiskopanog srebra iz Amerike u Europu, španjolska kruna je kralju Filipu II. zacrtala da gradi kovačnicu kako bi koloniji omogućio ekonomske koristi i više kontrole.

Europa

Ukupno 15 najstarijih europskih tvrtki povezano je s industrijom hrane i pića - od destilerija, vinogradara, pivara, restorana i pubova. Austrijski St. Peter Stiftskulinarium osnovan je daleke 803. godine i najstariji je europski restoran koji se nalazi unutar samostana svetog Petra u Salzburgu. Iako je Njemačka poznata po pivskoj kulturi, najstarija tvrtka u Njemačkoj je Vinoteka Staffelter Hof osnovana 862. godine.

Azija

Azija ima šest najstarijih tvrtki u kategoriji bankarstva i financija. Na kontinentu su također dvije najstarije svjetske kompanije, smještene u Japanu i Kini. Japansko poduzeće za izgradnju hramova i svetišta, Kongō Gumi Co., Ltd. osnovano je 578. godine, a preživjelo je nekoliko olujnih tisućljeća, nuklearne bombe i financijske krize, a 2006. godine ih je preuzeo građevinski konglomerat Takamatsu Construction Group Co. pa tako Kongō Gumi živi i radi i danas. U susjednoj Kini, 'pileća kuća' Ma Yu Ching podnosila je i promjene dinastija i vladara, a radi toga je i prozvana kulturnim nasljeđem Kine.

Afrika

Najstarije afričke tvrtke ostatak su kolonijalne ostavštine i mnoge od njih još nose svoja portugalska ili francuska imena. Care Verde, Correios de Cabo Verde, poštanska služba, osnovana 1849. i DRC-ova Société nationale des Chemins de fer du Congo, nacionalna željeznička kompanija, osnovana 1889. godine, najstarije su kompanije na ovom kontinentu.

Australija

Australija je službeno postala zemlja 1. siječnja 1901., ali njezino najstarije poduzeće, Australska pošta, osnovana je 1809, znači skoro stoljeće prije same države. U ovoj regiji može se naći još samo jedna stara tvrtka a to je Banka Novog Zelanda osnovana 1861. godine.