Infografika: Najveća tehnološka spajanja i preuzimanja u 2020. godini

Za većinu tvrtki širom svijeta 2020. godina je bila godina poteškoća, izgubljenih radnih mjesta, zatvaranja a za mnoge i ekonomske propasti. No, to se naravno ne odnosi na one najbogatije, one koji kroje online sudbine, jer za Big Tech tvrtke, ovo je bila godina blagodati. Tako to ide i kroz povijest, dok nekima smrkne, drugima svane, samo što uvijek svane onima koji već imaju.

Nakon što je COVID-19 na svijet spustio svoje šape i zatvorio ljude po kućama i stanovima, tehnološke tvrtke su počele trljati ruke uvidjevši kako nepogodna situacija za sve, za njih znači upravo suprotno. Baze kupaca i prihodi su ubrzano rasli jer su mnogi bili osuđeni koristiti njihove usluge. Najbolji primjer je aplikacija Zoom Communications kojoj je tržišna kapitalizacija narasla na 48,8 milijardi dolara, usprkos prihodima od samo 623 milijuna dolara u protekloj godini.

Budući da je ovo vrijeme bilo odlično za konsolidaciju mnoge su tehnološke tvrtke iskoristile priliku za rast svog poslovanja velikim spajanjima i preuzimanjima.

Iako je 2020. bila posvećena COVID-19 i njegovom utjecaju na tržište, tehnološki je sektor imao velik tijek posla i prije nego što je Pandemija započela. Do kraja veljače već se dogodilo šest od 19 najvećih tehnoloških spajanja i akvizicija u godini.

Prvi poslovi u godini bili su i neki od najvećih. Kupnja internetskog posrednika E * TRADE od strane Morgan Stanley za 13 milijardi dolara i dovršeno preuzimanje softverske tvrtke Infor od tvrtke Koch Industries od 11 milijardi dolara bile su četvrta i peta najveća tehnološka akvizicija 2020. godine.

Nakon mirnog ožujka, od travnja do ljeta dogodilo se samo nekoliko velikih preuzimanja.

Nvidijina kupnja mrežnog čipa Mellanox Technologies za 6,9 milijardi dolara u svibnju bila je u fazi pripreme više od godinu dana, a Uberova kupnja tvrtke dostavu hrane Rival Postmates za 2,65 milijardi dolara u srpnju značajno je konsolidirala scenu dostave hrane u SAD-u.