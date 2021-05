Infografika: Pogledajte koji news portali imaju najviše digitalnih pretplatnika

Zaključani sadržaj većinom na news portalima tj. paywall u Hrvatskoj tek sada ulazi na mala vrata nakon što se posljednjih nekoliko mjeseci par nakladnika odlučilo na taj korak. No, bez obzira na to što je paywall sve popularniji među news portalima, većina potrošača još uvijek nije spremna platiti čitanje vijesti na internetu.

Nedavno istraživanje Reutersova instituta za novinarstvo otkriva da samo 20 posto Amerikanaca plaća digitalne vijesti, a od onih koji to i čine većina je pretplaćena na samo jedan portal ili novinski brend.

Vladar pretplata s njih čak 7,5 milijuna je The New York Times koji zauzima prvo mjesto na ovoj listi. Posebno uspješna bila je pandemijska 2020. godina u kojoj je The New York Times u prvom tromjesečju ostvario isti iznos od digitalnih pretplata kao tijekom cijele 2019. godine.

The New York Times ima dvostruko više pretplata od The Washington Posta koji se nalazi na drugom mjestu s 3 milijuna pretplatnika.

Japanske poslovne Nikkei koje se uglavnom fokusiranju na tržišta financija, ali pokrivaju i politiku i sport najveće su poslovne novine u Japanu i zauzimaju prvo mjesto među neengleskim news portalima sa 769,000 digitalnih pretplatnika.

Većina web stranica s ovog popisa potječe iz tradicionalnih medija te mnogi od njih njeguju tradiciju dužu od 100 godina, prepoznaju se kao pouzdani izvor informacija pa ne čudi da privlače i digitalne vjerne čitatelje.

No, četiri od 38 portala je mlađe od 20 godina, kao recimo Athletic koji postoji tek od 2016. godine, fokusiran je samo na sport ali je u kratkom vremenu stigao do milijuna digitalnih pretplatnika.