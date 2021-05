Infografika: Sve Amazonove akvizicije

Prošli je tjedan Amazon objavio kako kupuje jedna od najpoznatijih filmskih studija u Hollywoodu MGM studio za 8,45 milijardi dolara, što je druga najveća akvizicija Amazona nakon otkupa maloprodajnog lanca Whole Foods prije četiri godina za što je Jeff Bezos iskeširao 13,7 milijardi dolara.

MGM studio vlasnik je filmova o najpoznatijem filmskom 007 agentu, ali posjeduje i katalog od 4000 filmova i 17 tisuća televizijskih emisija koje će Amazon sada ponuditi kroz svoj streaming Amazon Prime Video servis.

Amazon je do sada preuzeo veliki broj tvrtki iz raznih sektora, od zdravstva do zabave diverzificirajući tako svoj osnovni prihod. U posljednjih 20 godina, ovaj je tehnološki div akvizirao više od 1298 tvrtki.

Deset najvećih

U 2017. Amazon je platio 13,7 milijardi dolara za kupnju Whole Foods Market-a što je i dalje najveća akvizicija tvrtke do danas. Kupnja Whole Foodsa osigurala je Amazonu fizički prostor za prodaju njegovih uređaja poput Echo Dot-a. Također je Amazonu omogućilo da prikuplja vrijedne podatke o kupnji o svojim kupcima, kako bi bolje razumio njihove sklonosti za izvanmrežnu kupnju.

Prije MGM studija, kupnja robotaxi tvrtke Zoox bila je druga najveća Amazonova akvizicija. Prema njihovom prijavljenom sporazumu, Amazon ima prava koristiti Zooxovu transportnu tehnologiju za usluge vožnje ili logistike. Kupnjom MGM-a u Amazonovu će se biblioteku sadržaja dodati oko 21.000 filmova i TV emisija, pomažući Amazonu da prati jaku konkurenciju u industriji streaminga sadržaja. MGM posjeduje prava na serije "The Handmaid's Tale" i "Shark Tank", kao i na franšize James Bond i Rocky.