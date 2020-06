Infografika: Tko su najveći financijeri Svjetske zdravstvene organizacije

Puno je kritika stiglo na račun Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) posljednjih mjeseci. Prvo su ih zadesile optužbe da su zataškavali širenje COVIDa-19 po Kini, a zatim su tvrdili da se virus ne širi zrakom. Na kraju, kada se vidjelo da je u Kini stanje kritično i kada su mnoge zemlje tražile da se ukinu letovi iz Kine prema drugim državama, predsjednik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus je kazao kako zabrane putovanja neće biti potrebne da bi se zaustavio virus u Kini. Kako vidimo, sve je bilo krivo, namjerno ili slučajno zbog neznanja, ali krivo.

Sve je to dovelo do toga da Američki predsjednik Donald Trump najavi obustavu financiranja WHO-a, a prema infografici koju donosi Howmuch.net vidimo da je SAD financirao značajan dio WHO-ovog budžeta, prelazeći 116 milijuna dolara godišnje. Niti jedna druga država se nije ni približila brojci od 100 milijuna, a na drugom mjestu je Kina s gotovo duplo manjim iznosom od 57 milijuna dolara. Trumpovi rezovi ostavljaju veliku rupu u budžetu WHO-a i to je jaz koji će morati popuniti Kina, posebno ako im je WHO 'izašao u susret' kako mnogi danas smatraju.



Među najvećim pokroviteljima ove organizacije su i Japan s 41 milijunom dolara, Njemačka s 29 milijuna dolara, Velika Britanija s 22 milijuna dolara i Francuska s 21 milijunom dolara. Ipak, mnoge zemlje plaćaju puno manje i čak ih je 44 koje daju manje od milijun dolara godišnje. Među njima je i Hrvatska koja za potrebe WHO-a izdvaja, sudeći prema infografici portala Howmuch.net, 368 tisuća dolara na godišnjoj razini.



U svakom slučaju, ako Trumpu prođe odluka o povlačenju sredstava koja je trenutno na razmatranju, WHO će morati popuniti veliku rupu od 100 milijuna dolara u budžetu.

