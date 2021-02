Infografika: Tko više vrijedi - e-sport timovi ili sportski klubovi

Je li e-sport pravi sport i može li ga se uopće uspoređivati s pravim sportom? Vjerojatno je mišljenje oko ove dileme subjektivno, ali i generacijsko. Dok je sve manje mladih na sportskim terenima, a sve više u online sportskim borilištima, napravili smo usporedbu novčane vrijednosti klubova koje u konačnici govore same za sebe.



Iako su neki e-sport timovi dosegli vrijednost do pola milijarde dolara i počeli su dostizati neke američke franšize po vrijednosti, još ih dugačak put čeka da dostignu i prestignu one najbolje i najvrjednije.

---Na ovoj infografici uspoređeno jes najvrjednijim momčadima iz američke velike četvorke (NFL, MLB, NBA i NHL).Do 2018. godine postojala je samo jedna e-sports tvrtka vrijedna više od 300 milijuna dolara. Do 2020. godine četiri od prvih 10 procijenjene su na više od 300 milijuna dolara. U usporedbi s tradicionalnim sportskim procjenama, e-sports tvrtke već su dostigle vrijednosti američkih hokejaških franšiza.TSM, najvrjednija svjetska e-sports tvrtka u 2020. godini, ima veću procjenu od pet NHL franšiza.Iako su dostigle vrijednost američkih hokejaških franšiza, ostale lige su još uvijek miljama iznad najvrjednijih e-sport tvrtki.Recimo, najvrjednija momčad u NFL-u vrijedi---Ta razlika se još više povećava ako uspoređujemo e-sport tvrtke s. Trenutno najvrjedniji nogometni klub jes procijenjenom vrijednosti od 4,2 milijardi dolara, zatim4 milijardi dolara tes vrijednošću od 3,8 milijardi dolara.---