ISTRAŽIVANJE: Za čak 26 posto se od 2018. povećao se broj poslova vezanih za kriptovalute i blockchain 

PIŠE: FIMA Plus



Oni koji traže posao u blockchain industriji ili na digitalnom tržištu kriptovaluta imaju razloga biti pozitivni, tako barem kaže poduzeće za traženje poslova Indeed.



Broj bitcoin, blockchain i kripto oglasa za zapošljavanje na popularnoj web-stranici burze za zapošljavanje, od 2018. do 2019. porastao je za 26 posto, prema istraživanju pod nazivom 'Seen by Indeed' objavljenom prošli četvrtak.

Top pet sektora ove godine u kojima se traže zaposlenici odnose se na rad na računalu, a najčešći su poslovi inženjera za softver, softverskog arhitekta, full-stack programera i naprednog programera.



Top pet poslodavaca koji nude posao vezan uz blockchain su Deloitte, IBM, Accenture, Cisco i Collins Aerospace, a osim Deloittea još je jedno poduzeće koje pripada grupi 'Big Four' zauzelo svoje mjesto na listi - riječ je o poduzeću Ernst & Young koje je zasjelo na šesto mjesto.

Jedna od najvećih kriptoburza Coinbase zauzela je sedmo mjesto na listi, američka internet-trgovina Overstock.com našla se na 8. mjestu – kao podružnice ima blockchain akcelerator Medici Ventures i platformu security tokena tZERO - Ripple (9. mjesto).

Telekomunikacijski gigant Verizon zasjeo je na 10. mjesto, što ga čini jedinim mobilnim operaterom koji se našao na listi, Circle (11. mjesto), kriptoburza Kraken (12. mjesto) i ConsenSys (13. mjesto). Banke JPMorgan Chase, koja razvija svoj vlastiti stablecoin, i Signature Bank zauzele su 14. i 15. mjesto.



Indeed očekuje da će se broj otvorenih radnih mjesta u blockchain i kriptoindustriji nastaviti povećavati, 'čak i u slučaju ekstremne nestabilnosti cijena i regulatorne nesigurnosti kriptovaluta'.