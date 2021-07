Joe Biden za nedovoljno cijepljenih u SAD-u krivi digitalne platforme poput Facebooka

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden već neko vrijeme kritizira platforme poput Facebooka zbog širenja dezinformacija o cjepivu protiv koronavirusa. Digitalne platforme dezinformacijama čine štetu informacijskom okruženju, a snose malo odgovornosti prema korisnicima. Oni koji namjerno šire te dezinformacije na digitalnim platformama mogu imati izravan utjecaj na korisnike.

Čak 67 posto Amerikanaca uopće nije cijepljeno već vjeruju jednom od brojnih mitova o cjepivu protiv koronavirusa, pokazuje anketa Zaklade obitelji Kaiser iz travnja. U te mitove spadaju i lažne tvrdnje da cjepiva sama uzrokuju Covid-19 ili neplodnost, da cjepiva mogu promijeniti DNA, da je cjepljenje skupo te da se oni koji su već imali Covid-19 ne bi niti trebali cjepiti.

Biden smatra da takve platforme 'ubijaju ljude' te ističe da je jedina pandemija ona između necijepljenih građana. Na njegovu izjavu osvrnuo se glasnogovornik Facebooka Dani Lever.

– Tvrtka neće biti ometena optužbama koje nisu potkrijepljene činjenicama – rekao je Lever u izjavi za Forbes.

Na Facebooku je više od dvije milijarde ljudi vidjelo barem neke informacije o COVID-19 i cjepivima. Također, više od 3,3 milijuna Amerikanaca koristilo je Facebook kao alat za pronalazak informacija o tim temama. Iz jedne perspektive moglo bi se reći da Facebook spašava ljudske živote, s obzirom na količinu podataka koju nudi svojim korisnicima.

Facebook je poduzeo i korake za sprječavanje širenja dezinformacija o cjepivima uključujući usmjeravanje ljudi prema informacijama iz pouzdanih izvora, dodjeljivanje reklamnih bodova agencijama za javno zdravstvo za razmjenu informacija o cjepivima te davanje prednosti autoritetnim izvorima u svojim alatima za pretraživanje.

Dezinformacije već dugo predstavljaju problem na Facebooku i zabrinjavaju savezne dužnosnike i zastupnike, i to ne samo one koje se tiču koronavirusa, već i pitanja poput izbora 2020. godine i klimatskih promjena. Bidenova administracija osuđuje širenje dezinformacija o cjepivu jer oklijevanje prema cjepivu ostaje glavni problem u SAD-u, ali i zato što zemlja nije uspjela postići Bidenov cilj da 70 posto odraslih osoba u SAD-u primi barem jednu dozu do 4. srpnja.

Također, u 18 saveznih država cijepljeno je manje od 50 posto populacije s barem jednom dozom, prema podacima različitih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. Službenici javnog zdravstva potiču ljude na cijepljenje, pogotovo zbog novog Delta soja virusa koji sada uzrokuje porast broja slučajeva Covid-19 u svih 50 saveznih država.