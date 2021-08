Kad drugi neće, Facebook i ostale društvene mreže suprotstavljaju se talibanima

Od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli vlast u Afganistanu, cijeli svijet prati tko i kako reagira na njihovu vladavinu, a iako tijela od kojih mnogi očekuju reakciju ne djeluju, društvene mreže su pronašle način da im se suprotstave. Kompanija Facebook koja u vlasništvu drži WhatsApp odlučila je blokirati sve račune povezane s talibanima jer nisu željeli da njihova platforma bude od pomoći u vladanju ovoj radikalnoj skupini.

Naime, talibani su WhatsApp koristili kao liniju za pomoć čija je svrha bila olakšati ljudima podnošenje raznih prijava. Odmah u nedjelju kada su zauzeli Kabul, talibani su počeli oglašavati da postoji WhatsApp linija putem koje mogu prijavljivati nerede i pobune te su istaknuli da je njihov cilj održati sigurnost.

Opasne organizacije

Business Insider prenosi da su iz Facebooka odlučili zabraniti djelovanje talibana na svim svojim platformama. Naime, zabranili su sve objave i grupe koje ih podržavaju te tako suzbili sve talibanske i protalibanske sadržaje.

– Uklanjamo račune koje vode talibani ili one koje su vođene u njihovo ime, za njihovu podršku ili kako bi ih se predstavilo – istaknuli su iz kompanije Facebook.

– Talibani su sankcionirani kao teroristička organizacija prema američkim zakonima i zabranili smo im usluge u skladu s politikom opasnih organizacija – rekao je glasnogovornik Facebooka za AFP.

Naravno, s obzirom na je Instagram dio kompanije Facebook, ista zabrana vrijedi i na toj platformi, a pokretu blokiranja djelovanja talibana putem društvenih mreža pridružili su se i TikTok i YouTube.

Ugrožavanje slobobe govora

Kako prenosi France 24, ovakve reakcije ovih snažnih kompanija nisu iznenađujuće s obzirom na to da su društvene mreže u modernoj povijesti već pokazale snagu širenja raznih političkih pokreta, ali i zato što se trenutno suočavaju s pritiskom optužbi da su upravo one omogućile komunikaciju koja je dovela do prevlasti talibana.

Svejedno, Netokracija prenosi kako Twitter, također megapularna društvena mreža, neće zabranjivati račune talibana sve dok neće veličati nasilje i koristiti platformu za manipuliranje, što je posebno zanimljivo s obzirom na to da su zabranili profil Donalda Trumpa, ali profile terorističke organizacije neće.

Odluku Twittera zasigurno podržava glasnogovornik talibana jer je u međuvremenu kritizirao Facebook zbog toga što im oduzimaju pravo na slobodu govora, iako ju inače zagovaraju.