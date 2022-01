Kako će globalni trendovi u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija utjecati na poduzeća i potrošače

Deloitte je objavio 21. izdanje svojih 'Predviđanja u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija' u kojima je predstavio načine na koji globalni trendovi u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija mogu utjecati na poduzeća i potrošače diljem svijeta. Osim toga, izvješće istražuje koliko je od navedenih trendova zapravo rezultat gospodarskih i društvenih učinaka globalne pandemije, navedeno je u priopćenju.

- Kriza izazvana COVID pandemijom motivira nas da ubrzano usvajamo tehnologije i povećava našu razinu povezanosti putem digitalnog svijeta - izjavila je Anamarija Mlinarić, viša menadžerica u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja.

- Ogromna je potražnja za čipovima jer je sve više proizvoda digitalno povezano - od brojnih uređaja do pametnih vozila – a čipovi su neophodni za njihovu proizvodnju. Ta povezanost će se dodatno širiti korištenjem Wi-Fi 6 i 5G tehnologija, naglašavajući brzu digitalnu transformaciju čiji su aktualni svjedoci sve industrije i poduzeća - dodala je Mlinarić.

Povećana potražnja, ali oskudica ponude za čipovima se nastavlja

Deloitte predviđa da će se nestašica mnogih vrsta čipova nastaviti i tijekom 2022. godine, ali će to biti manje ozbiljno nego u većem dijelu 2021. godine i neće utjecati na sve vrste čipove. Trajanje nestašice čipova svodi se na značajan porast potražnje, koji je izazvan digitalnom transformacijom i ubrzan pandemijom. Ne radi se samo o naglom porastu potrošačkih uređaja, već o činjenici kako se u industriji digitaliziraju proizvodi koji su do sada bili isključivo mehanički, a i mnogi vertikalni sektori se sve više oslanjaju na digitalizaciju.

Ne iznenađuje niti porast ulaganja privatnog kapitala u proizvodnju poluvodiča kako bi se zadovoljila potražnja za novim vrstama čipova. Deloitte predviđa da će investicijske tvrtke na globalnom nivou uložiti više od 6 milijardi dolara u startup tvrtke za proizvodnju poluvodiča u 2022. godini. To bi moglo biti samo 2 posto od 300 milijardi dolara koliki je rast ukupnih investicija privatnog kapitala koji se očekuje u 2022. godini, ali je više od tri puta veće nego što je bilo svake godine u periodu od 2000. do 2016. godine.

Osim toga, RISC-V, uputstvo o arhitekturi procesora kod dizajna čipova, postiže sve veću potražnju na tržištu i privlači investicije. Deloitte predviđa da će se tržište za procesorske jezgre RISC-V udvostručiti u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu jer će omogućiti proizvođačima malih uređaja mogućnost razvijanja hardvera, kineskim proizvođačima čipova izbjegavanje sankcija, a programerima i istraživačima mogućnost dizajniranja proizvoda i eksperimentiranja s provjerenom i slobodno dostupnom arhitekturom.

Prodaja Wi-Fi uređaja šeste generacije nadmašuje prodaju 5G uređaja

U posljednje su dvije godine mnoge zemlje usvojile 5G, ali Wi-Fi 6 uređaji se sada bez velikih najava mnogo bolje prodaju od 5G uređaja, a taj će se trend vjerojatno nastaviti i narednih nekoliko godina. Deloitte predviđa da će se tijekom 2022. godine isporučiti više Wi-Fi 6 uređaja nego 5G uređaja, otprilike 2,5 milijarde Wi-Fi 6 uređaja u odnosu na 1,5 milijarde 5G uređaja. Razlog tome je činjenica da će Wi-Fi šeste generacije, isto koliko i 5G, odigrati značajnu ulogu u budućnosti bežičnog povezivanja – ne samo za potrošače, već i za poduzeća. Pametni telefoni, tableti i računala spadaju u kategoriju najpopularnijih Wi-Fi 6 uređaja, ali Wi-Fi 6 se također koristi i u uređajima za druge namjene, uključujući bežične kamere, pametne kućne uređaje, igraće konzole, nosive uređaje i AR/VR slušalice.

- Iako su Wi-Fi 6 i 5G ravnopravni partneri u pogledu razvoja rješenja, naše istraživanje pokazuje da su pilotska i implementacijska primjena Wi-Fi 6 tehnologije već nadmašile 5G tehnologije. Jedan od vjerojatnih razloga su troškovi, s obzirom na to da su Wi-Fi 6 uređaji jeftiniji i dostupniji od 5G uređaja te zato što Wi-Fi 6 koristi besplatan nelicenciran spektar, a 5G uglavnom zahtjeva licenciranje posebnog spektra od strane mrežnih pružatelja usluga ili vladinih agencija - kazala je Mlinarić.

Velika potražnja za nosivim tehnološkim uređajima u zdravstvu

Napredak u razvoju i primjeni senzora i umjetne inteligencije (AI) pomaže milijunima ljudi u otkrivanju i upravljanju kroničnim zdravstvenim stanjima i ublažavanju ozbiljnih bolesti. Te su tehnologije sada dovoljno male da se mogu nositi na zapešću ruke ili flasteru veličine novčića što osigurava brz rast tržišta. Deloitte predviđa da će tijekom 2022. godine biti isporučeno 320 milijuna nosivih uređaja za praćenje zdravlja i wellness, a do 2024. godine ta brojka bi mogla doseći i 440 milijuna. Navedeni rast uzrokovan je razvojem novih proizvoda plasiranih na tržište, ali i time što se sve više pružatelja zdravstvenih usluga sada lakše odlučuje za upotrebu tih proizvoda. Njihov će se utjecaj još više povećati ako liječnici vjeruju u njihovu učinkovitost, a korisnici u sigurnost svojih podataka. Slično, zabilježen je snažan porast broja aplikacija za održavanje mentalnog zdravlja, a globalna potrošnja na mobilne aplikacije za mentalno zdravlje dostići će 2022. godine blizu 500 milijuna dolara. Ovaj godišnji rast potaknut je činjenicom da skoro 800 milijuna ljudi diljem svijeta, odnosno 11 posto globalnog stanovništva, živi s mentalnim zdravstvenim problemima. Štoviše, pandemija je pogoršala zabrinutost za mentalno zdravlje i izazvala pad općeg dobrog zdravlja i dobrobiti uslijed dramatičnog porasta problema kao što su depresija, anksioznost i posttraumatski stresni simptomi.

- Pandemija je i za potrošače i za medicinske tvrtke bila katalizator unapređivanja samostalnog mjerenja parametara u svrhu praćenje osobnog zdravlja. Zahvaljujući napretku tehnologije mnogi su segmenti znatno poboljšani, od dijagnostike, senzora i dostave podataka. Uz smanjenje veličine nosivih uređaja, danas više nego ikada upravljamo svojim zdravljem koristeći digitalno povezivanje. Isto vrijedi i za trendove u wellness industriji, jer danas postoji više od 20.000 aplikacija usmjerenih na pomoć u održavanju mentalnog zdravlja. Ovaj uzlazni trend nastavit će se i tijekom 2022. godine - istaknula je Mlinarić.

Sportski NFT tokeni pozicioniraju sportske uspomene i suvenire u digitalno doba

Nezamjenjivi tokeni (eng. Non-fungible tokens, NFT), jedinstveni digitalni identifikatori koji koriste blockchain tehnologiju za evidenciju vlasništva nad medijima, sada omogućuju ljubiteljima sporta da steknu, a ne samo gledaju, licencirane digitalne medije svojih omiljenih sportskih trenutaka. Obuhvaćajući brojne stavke od trgovačkih kartica do digitalnog videa, sportski NFT će vjerojatno učvrstiti mjesto nepromjenjivih tokena na tržištu sportskih sadržaja. Deloitte predviđa da će NTF tokeni za sportske medije generirati više od 2 milijarde dolara u transakcijama u 2022., što je otprilike dvostruko više nego 2021. godine. Do kraja 2022. godine očekujemo da će 4–5 milijuna ljubitelja sporta diljem svijeta kupiti ili dobiti na poklon NFT token za svoju kolekciju sportskih suvenira. Interes za sportske NFT-ove vjerojatno će biti potaknut aktivnostima na širem tržištu NFT-a, uključujući tržište tokena za digitalnu umjetnost, čijih je pet najvrjednijih prodaja ostvarilo oko 100 milijuna dolara do kolovoza 2021.

Igraće konzole, mnogo razloga za slavlje u pedesetima

Ekosustav igraće konzole 2022. godine slavi 50. rođendan s rekordnim prihodima, kompletnom ponudom uređaja najnovije generacije i snažnim temeljima za daljnji rast. Deloitte predviđa da će tržište konzola generirati 81 milijardu dolara u 2022. godini, što je za 10 posto više u odnosu na 2021. godinu. Očekuje se da će prihod po konzolnom igraču, kojih će do kraja godine biti 900 milijuna, u prosjeku iznositi 92 dolara po osobi – što je znatno više od projektiranih 23 dolara po igraču na osobnom računalu i 50 dolara po igraču na mobilnom uređaju. Očekuje se da će i poslije 2022. godine prodaja softvera za konzolne igrače nastaviti rast i doseći blizu 70 milijardi dolara do 2025. godine. Isto tako, očekujemo da će tijekom ovog perioda kupovina digitalnih igara, uključujući preuzimanja, pretplate, mjesečne pretplate na igre i plaćanja u aplikacijama porasti kao udio u prodaji sa 65 posto u 2022. na 84 posto u 2025. godini.

Kako se svijet okreće: streaming ratovi poprimaju svjetske razmjere

Kako se vodeći pružatelji streaming usluga šire na globalnom tržištu, dok nacionalne medijske tvrtke pripremaju svoje domaće streaming usluge, pojačana konkurencija stvara brojne mogućnosti izbora za potrošače – a to za posljedicu ima ubrzanu i uvećanu stopu odljeva kupaca kod postojećih pružatelja usluga. Deloitte predviđa da će u 2022. godini najmanje 150 milijuna plaćenih pretplata na usluge video streaminga na zahtjev korisnika biti otkazano diljem svijeta, sa stopom odljeva do 30 posto po tržištu.