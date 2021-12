Kako prevladati emocionalno ulaganje

Na prvi pogled, ključna pravila ulaganja mogu se činiti prilično jednostavnim za slijediti: kupiti nisko, prodati visoko i diverzificirati. Međutim, u stvarnosti, uspjeh u ulaganju teško je postići zbog pristranosti u ponašanju i prevladavanja emocija na koja su podložni svi investitori.

Za mnoge ljude, sama ideja ulaganja može izgledati zastrašujuće i stresno. Premještanje imovine iz onoga što se obično percipira kao sigurno mjesto, kao što je bankovni račun, u strategiju ulaganja, čini mnoge ljude nervoznima. Nepotrebno je reći da ulaganje u digitalnu imovinu/kriptovalute može biti još stresnije, jer se još uvijek percipira kao nestabilno i visoko rizično. Ovo je prva prepreka u ponašanju koju investitori moraju prevladati, a to je da ne odgađaju ulaganje.

Ipak, nakon što se poduzme prvi korak, pogreške se lako mogu napraviti. Čak su i najiskusniji investitori ipak samo ljudi, a ljudi su podložni pristranosti u ponašanju. Ti emocionalni odgovori mogli bi rezultirati ubrzanom i nepromišljenom strategijom ulaganja koja ne uspijeva postići željene rezultate ili, u najgorem slučaju, gubitkom novca. Naprotiv, postoje strategije koje investitori mogu koristiti kako bi im pomogle prevladati te prepreke.

Emocionalno ulaganje

Prvi korak u rješavanju problema jest prepoznavanje da on postoji, odnosno samosvijest o vlastitim odlukama koje su dovele do određene pristranosti u ponašanju. Postoji cijela grana ekonomije koja je posvećena proučavanju psihologije, bihevioralna ekonomija. Sve te predrasude proizlaze iz ljudskih emocionalnih reakcija na sam stres ulaganja.

To uključuje kupnju na vrhu tržišta jer postoji hype oko određene imovine i panična prodaja kada cijene padnu, unatoč poznavanju stare poslovice: Buy low, sell high. To može biti potaknuto pristranošću konformizma, gdje snažan rast imovine navodi investitore da ulože u novi tip imovine koji je u trendu, dok pristranost averziji gubitka prisiljava investitore da pod svaku cijenu izbjegnu gubitke, čak i one male. Svakako može biti zastrašujuće gledati tržišta kako se spuštaju dvoznamenkastim iznosima u kratkom vremenskom periodu, ali to je upravo trenutak kada se stječe disciplina i uvjerenje, koje je ključno za preživljavanje na svim financijskim tržištima.

Još jedna uobičajena pogreška je neuspjeh u diversifikaciji vlastitog portfelja, koji je često povezan s pretjeranim samopouzdanjem vlastitog znanja o određenoj imovini, što dovodi do uvjerenja da će pojedinac nadmašiti tržište. To pretjerano samopouzdanje, kao i prirodna ljudska želja za djelovanjem, a ne mirovanjem, također mogu dovesti do prečestog trgovanja. Možda investitor smatra da propušta najbolje prilike na tržištu ne radeći ništa. Međutim, to često trgovanje nerijetko dovodi do visokih transakcijskih troškova i ishitrenih odluka, što uzrokuje loš performans u većini slučajeva.

Dollar cost averaging

Postoje mnoge druge manje prepreke na koje su investitori podložni ali gore spomenute su najčešće, jer potkopavaju zlatna pravila ulaganja. Ali postoje vrlo jednostavne strategije koje investitori mogu primijeniti kako bi pobijedili svoje emocije.

Jedan od načina da se emocije pri ulaganju minimiziraju, korištenje je strategije dollar cost averaginga. Najjednostavnije rečeno, ulagačka strategija temelji se na praksi sustavnog ulaganja jednake količine novca raspoređenog tijekom jednakih vremenskih razdoblja, naprimjer, jednom mjesečno ili jednom tjedno. Ova strategija omogućuje investitorima da izglade volatilnost tržišta.

Ova ulagačka taktika uklanja emocionalni element postavljanjem unaprijed određenog iznosa i vremena. Dollar cost average u prosjeku može pomoći investitorima da izbjegnu zamku prekomjernog trgovanja i izbjegnu iskušenje kupnje kada tržišta cvjetaju i prodaju kada je imovina na putu prema dolje.

Pasivni prinos

U svijetu digitalne imovine, jedan od načina da se smanji emocionalna uključenost jest da se imovina na određeno vrijeme uloži u fond ili protokol kako bi se uklonilo iskušenje trgovine. Na tržištu postoje brojni proizvodi koji omogućuju i zaključavanje imovine na određeno razdoblje, pri čemu se ostvaruje i određeni prinos.

Nemogućnost pristupa njihovim sredstvima u tom vremenu znači da investitori nemaju puno izbora nego ostaviti svoja ulaganja na jednom mjestu. Osim toga, godišnji postotni prinos (APY) u nekim proizvodima mogu iznositi i preko 10 posto na najveće kriptovalute i stablecoine. Pasivni prihod može pomoći nervoznim investitorima da mirno spavaju noću znajući da je volatilnost u određenoj mjeri ublažena ovom investicijom.

Nema drame sa stablecoinima

Kako je volatilnost na kripto tržištu i dalje vrlo zastupljena, ulaganje cijele svoje ušteđevine nije nužno dobra ideja. Uvijek se preporučuje diversifikacija među vrstama imovine i platformama za širenje rizika i nikada ne ulaganje novca koji si ne možete priuštiti da izgubite.

Jedan od načina diversifikacije i dodavanja stabilnosti portfelju ulaganja u digitalnu imovinu jest ulaganje u stablecoine. Stablecoini su digitalne valute vezane za fiat valute, kao što su USD Coin (USDC) i USD Tether (USDT), a oba su vezana za američki dolar. To ih čini daleko manje nestabilnima od ostalih. Nedostatak nestabilnosti cijena također uklanja svaki poticaj trgovini, omogućujući investitoru da dugoročno ostavi svoju imovinu uloženu kako bi uživao u čaroliji složenih kamata.

Naravno prinos od 10 posto zvuči smješno u kripto svijetu, te mnogi investitori ne žele propustiti priliku i uložiti u tokene koji u većini slučajeva mogu ostvariti i prinos veći od 10 puta. Međutim, ostavljanje malog dijela svog portfelja u stablecoinima investitorima može vrlo dobro doći u trenucima veće volatilnosti, da 'kupe dip', kako se to popularno kaže.

Nitko nije imun na emocije kada je riječ o ulaganju. Ipak, s određenim strategijama, investitori mogu identificirati pristranosti u ponašanju na koja su najosjetljiviji i naučiti prevladati emocionalno ulaganje kako bi na kraju krajeva ostvarili svoj cilj.