Kako sve možemo trgovati financijskim instrumentima?

Financijski instrument definiran je kao ugovor koji označava vlasništvo nad imovinom prema osobi i obvezu prema drugoj osobi. Na burzi se ne može trgovati svim financijskim instrumentima. Na primjer, čekovi se također vode kao financijski instrument, ali se njima ne trguje na financijskim tržištima. Dakle, opet, financijski instrumenti su imovina kojom se može trgovati ili se o njima može razmišljati kao o paketima kapitala kojima se može trgovati. Mnogi ljudi žele ulagati kako bi postigli visoke prinose bez rizika da izgube svoj kapital ili glavno ulaganje.

Ulagači se okreću financijskim instrumentima kako bi postigli:

Kratkoročna dobit za ostvarivanje većeg povrata.

Postizanje dugoročnih financijskih ciljeva, poput kupnje kuće, na primjer. Stvoriti njihov kapital i ušteđevinu.

Pokretanje ili širenje posla.

Partnerstvo u novom projektu

Prevladavanje inflacije i diverzificiranje svoju imovinu i financijsku imovinu kako bi povećali svoju kupovnu moć

Planiranje mirovine

Razumijevanje osnova financijskih instrumenata neophodno je i ključno za vaše uspješno financijsko ulaganje. Što god odabrali, dnevno trgovanje ili dugoročno ulaganje, morate biti svjesni karakteristika i vrijednosti svojih financijskih instrumenata. Jednostavno rečeno, burzovne cijene svakodnevno osciliraju i uključuju razmjenu financijskih instrumenata po različitim cijenama. Ta je razmjena kontinuirana i ljudi od nje mogu profitirati, a ponekad ne moraju biti te sreće. Izuzetno je važno imati dobru strategiju i dobro osmišljen plan ulaganja, bilo kratkoročno ili dugoročno, želite li svoje financijske instrumente držati dulje vrijeme ili samo kratkoročno.

U slučaju pada dionica, vrijednost investicijskog portfelja koji se uglavnom sastoji od dionica pala bi. Srećom, postoje i drugi financijski instrumenti koji pripadaju različitim skupinama imovine koji općenito nisu povezani s burzom. Ovisi o vremenskom razdoblju kojem investitor treba biti izložen, kao i o razini rizika koji može preuzeti kako bi odabrao najboljeg za kupnju.

Kada odabirete put ulaganja, morate uravnotežiti toleranciju rizika s rizicima povezanim s odabranim financijskim instrumentima prije nego što uložite. Iako neka visoko rizična ulaganja mogu dugoročno proizvesti bolje prilagođene inflaciji prinose od ostalih skupina imovine, drugi financijski instrumenti s malim rizikom mogu imati relativno niže prinose.

Dvije su glavne kategorije financijskih instrumenata:

1. Monetarni instrumenti: na koja tržišta izravno utječu i kojima upravljaju. To mogu biti financijski instrumenti koji se lako mogu likvidirati.

Globalne dionice

Blue Chip dionice

Privatni posjed - ADR (američki primitak depozita) i GDR (globalni primitak depozita)

ETF

Dugovi i obveze - Polog je vrsta razmjenjivih (prenosivih) vrijednosnih papira kojima se trguje na lokalnoj burzi, ali predstavljaju vrijednosni papir (obično kapital) koji izdaje inozemno poduzeće koje kotira na burzi.

2. Derivativni financijski instrumenti: Procjena i obilježja izvedenih dionica ovise o osnovnoj imovini koju ona predstavlja, poput dionica, kamatnih stopa ili indeksa.

Futures

Terminski ugovori

Opcije

Postoje financijska i nefinancijska imovina:

Financijska imovina može se klasificirati u vrijednosne papire povezane s tržištem (poput dionica i uzajamnih fondova) i instrumente s fiksnim dohotkom (poput državnog fonda osiguranja i bankovnih fiksnih depozita).Nefinancijski instrumenti - su opipljivi financijski instrumenti poput zlata i nekretnina.Također možemo definirati financijske instrumente na temelju vrste imovine koju predstavljaju, tj. jesu li temeljene na kapitalu ili dugu.

Postoje dvije vrste financijskih instrumenata prema klasi imovine:

Financijski instrumenti temeljeni na dugu - vlasništvo nad imovinom

Financijski instrumenti temeljeni na kapitalu - dug investitora prema vlasniku imovine.

Dugovni financijski instrumenti također se mogu definirati u dva oblika, ovisno o datumu dospijeća:

Dugoročni dužnički financijski instrumenti mogu uključivati dionice, terminske obveznice, opcije, derivate kamatnih stopa i još mnogo toga. Kratkoročni dužnički instrumenti mogu uključivati trezorske zapise, terminske ugovore s kamatnim stopama i terminske ugovore. Na temelju klase imovine postoji još jedna vrsta financijskog instrumenta - Forex instrumenti. To uključuje forex futures, forex opcije, valutne svopove i još mnogo toga.

Da odgovorim na početno pitanje; koje sve instrumente možemo trgovati?

Dionice

Dionice su garancija. Dionice su zapravo dijelovi tvrtke. Kad posjedujemo dionice u određenoj tvrtki, imamo njezin mali dio, mi smo dioničari u njoj. To se odnosi na dionička društva i dionička društva s ograničenom odgovornošću. Kada kupujemo dionice, stječemo određena prava koja dijelimo na:

Vlasnička prava:

Primitak dividende - Isplaćujete iz dobiti tvrtke ako tvrtka distribuira dividende.

Sudjelovanje u raspodjeli imovine - u slučaju da je poduzeće likvidirano.

Pravo za izdavanje novih dionica - kada tvrtka povećava svoj temeljni kapital.

Institucionalna prava:

Pravo glasa (neizravno) - Možemo biti članovi upravnog odbora ili nadzornog odbora tvrtke.

Skupština dioničara - Sudjelovanje i pravo glasa na poslu.

Pristup informacijama - Informacije možemo zatražiti od tvrtke (na glavnoj skupštini).

Odluke o žalbi - na generalnoj skupštini.U davna vremena dionice su tiskale tvrtke i mnogi od tih otisaka prava su umjetnička djela.

Te su dionice bile u tiskanom obliku, odnosno u fizičkom ili papirnatom obliku. U svakom slučaju, povijesni certifikati dionica nekih tvrtki vrijede puno!

Indeksi

Indeks dionica je košarica dionica koja predstavlja tvrtke u određenoj zemlji. Stoga se indeks dionica sastoji od određenog broja dionica ili tvrtki iz određene zemlje. Vrijednost indeksa može se izračunati na više načina, ali obično predstavlja prosječnu cijenu dionica koje čine indeks dionica. Glavni indeksi na burzi, odnosno oni koje investitori najviše gledaju, uglavnom uključuju najveće tvrtke u bilo kojoj zemlji.

Primjerice, jedan od najpopularnijih indeks dionica DAX 40 u Njemačkoj čine 40 najvećih njemačkih tvrtki (prema tržišnoj kapitalizaciji i likvidnosti).

Strane valute

Tržište valuta (poznato i kao tržište Forex) je mjesto na kojem se zamjenjuju valutni parovi kao što su EURUSD ili GBPUSD kako bi se ostvarila potencijalna dobit od njihovih kretanja cijena na tržištu. Forex tržište je tržište bez recepta (OTC); Investitori i trgovci putem nje kupuju i prodaju valutne parove.

Valute su, za razliku od većine ostalih financijskih instrumenata kojima se trguje, ekonomski instrumenti koliko i ekonomski pokazatelji.

Forex tržište je najlikvidnije (uz to je i najlakše dostupno). Forex je najveće financijsko tržište na svijetu, s više od 5,09 bilijuna dolara u optjecaju dnevno. Drugim riječima, u jednom će se danu na forex tržištima trgovati više novca od vrijednosti japanskog BDP-a! Od tih transakcija, 254 milijarde dolara trguje se putem CFD-a i drugih izvedenih financijskih instrumenata.

ETF

ETF-ovi nisu ništa drugo doli navedeni investicijski fondovi. Za razliku od trgovanja dionicama ili drugom imovinom, ETF može obuhvaćati širok raspon tržišta na koja trgovac može uložiti svoj novac. Fond kojim se trguje na burzi (ETF) grupa je vrijednosnih papira koji se mogu kupiti ili prodati na burzi koji duplicira kretanje temeljne imovine navedene u vašem portfelju. ETF-ovi mogu obuhvaćati širok raspon klasa imovine, od tradicionalnih dionica tvrtke do drugih instrumenata poput valuta ili robe. Uz to, ETF strukture omogućuju investitorima da diverzificiraju svoj investicijski portfelj.

REITS

Povjerenje u investiranje u nekretnine može se nekim investitorima činiti kompliciranim, ali to je daleko od istine.

Zapravo, investicijski fondovi za nekretnine omogućuju pojedinačnim investitorima kupnju udjela u portfelju nekretnina i na taj način ostvaruju povrat na raznim nekretninama. Nekretnine u portfelju povjerenja mogu obuhvaćati stambene komplekse, zdravstvene ustanove, hotele i temelje infrastrukture kao što su kablovi i elektroenergetske cijevi, kao i poslovne zgrade, trgovački centri, skladišta itd.

Obveznice

Obveznice su vrsta duga. Drugim riječima, to je stvarna sigurnosna obveznica (dugujem vam) koja je zapravo obećanje plaćanja koje je izdavatelj obveznica dao vlasniku obveznice, u skladu s uvjetima instrumenta obveznice. Izdavatelj obveznica snosi dug, a osoba koja kupuje dug, imatelj obveznica, je ta koja osigurava novac. Izdavatelj obveznica tada tim novcem može financirati bilo koji plan potrošnje koji žele. U zamjenu za to plaćaju fiksne kamate na dug u redovitim razmacima za životni vijek obveznice. Na kraju roka duga obveznica je dospjela, a tada će izdavatelj isplatiti glavnicu duga (poznatu kao glavnica). Transakcija u kojoj se kupcima izdaje novi dug poznata je kao primarno tržište, ali to uključuje samo dio cjelokupnog tržišta obveznica.

Tržište obveznica također ima sekundarno tržište, na kojem se prethodno izdanim obveznicama trguje između kupaca i prodavača kao dužničkih vrijednosnih papira. Tržište obveznica je veliko, po vrijednosti daleko premašuje tržište dionica.Najveći izvoznici duga su vlade. Vlade izdaju dugoročne državne obveznice kako bi pomogle u financiranju izdataka potrebnih za potporu svojim zemljama. Ostali glavni izvori duga s fiksnim dohotkom uključuju banke i korporacije.

Roba

Pod stabilnim ekonomskim uvjetima, robom, koja predstavlja ugovore koji odražavaju cijenu određene imovine, poput sirove nafte, plemenitih metala i poljoprivrednih proizvoda, trguje se isključivo na dionicama. Kad je tržište dionica u padu, ulagači se obično mogu okrenuti robi radi diverzifikacije. Institucionalni ulagači najbolji način da povećaju izloženost robama je putem fondova.

Više informacija o EXANTE platformi trgovanja koja pokriva preko 400000 financijskih instrumenata, 200 fondova od kojih 20+ kripto fonda, DMA (direktan pristup) na više od 50 tržišta dostupno je na linku ovdje

Iako su poduzeti svi napori da se provjeri točnost ovih podataka, EXT Ltd. (u daljnjem tekstu„EXANTE”) ne može prihvatiti nikakvu odgovornost ili odgovornost za oslanjanje bilo koje osobe na ovaj članak ili bilo koje informacije, mišljenja ili zaključke u ovom članku. Nalazi i stavovi izraženi u ovom članku ne odražavaju nužno stajališta EXANTE -a. Sve radnje poduzete na temelju informacija sadržanih u ovom članku strogo su na vlastitu odgovornost. EXANTE neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu u vezi s ovim člankom.