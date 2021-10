Tehnološke tvrtke u Kini također rade na konceptu metaverzuma

Nakon što je gigant društvenih medija, Facebook, gurnuo metaverzum u središte pozornosti niti Kina nije htjela zaostajati. Kako prenosi Business Insider, kineski tehnološki divovi također rade na ovom, mnogima teško shvatljivom, futurističkom konceptu.

Trenutno njihov 'gaming gigant', Tencent, u sklopu svoje podružnice, TiMi Studios, ozbiljno radi na razvoju metaverzuma, a njihov je glasnogovornik je za Business Insider potvrdio osnivanje novog globalnog studija za razvoj igara, F1 Studia.

No, iako ta ideja djeluje kao razvoj metaverzuma, glasnogovornik je istaknuo da tvrtka ne namjerava raspravljati o popularnoj terminologiji, već da su 'posvećeni istraživanju budućeg oblika igranja igara'.

- Igra otvorenog svijeta, na konzoli i PC-u, trenutno je strateški prioritet - dodao je glasnogovornik za Insider.

Ne zaostaje ni tehnološka tvrtka ByteDance koja upravlja platformama, između ostalog i TikTok-om, jer trenutno radi na pokretanju VR startupa Pico Interactive. Iz kompanije su istaknuli da su 'optimistični u pogledu budućnosti VR-a'.

S njima se očito slažu i vlasnici video-aplikacije Kuaishou, proizvođači električnih automobila Li Auto i tehnološka tvrtka specijalizirana za e-trgovinu Alibaba jer svi oni također rade korake prema 'osvajanju' metaverzumu.

Budućnost druženja, zabave i posla

Inače, iako trenutno cijeli svijet priča o njemu, metaverzum je zapravo teško objašnjiv koncept. Pojednostavljeno, on se odnosi na dijeljene virtualne prostore kojima bi ljudi mogli pristupiti putem interneta i koristeći VR i AR uređaje, a sve to bi tvorilo 'virtualni svemir'.

Za autsajdera to može izgledati kao nadograđena verzija virtualne stvarnosti, no neki misle da bi on mogao biti budućnost interneta.

Za razliku od trenutnog VR-a, koji se uglavnom koristi za igre, ovaj virtualni koncept mogao bi se koristiti praktički za sve: posao, igru, koncerte, izlete u kino ili samo druženje, a većina ljudi zamišlja da će u metaverzumu biti poput 3D avatar dok ga koristite, navodi BBC.

Novi 'bum' razvoja metaverzuma

Povećana zainteresiranost za novim, proširenim digitalnim svijetom pojavljuje se već neko vrijeme u naletima, ali onda obično taj 'bum' nestane. Međutim, izgleda da sada među bogatim investitorima i tehnološkim tvrtkama postoji istinsko uzbuđenje oko metaverzuma jer, kako objašnjava BBC, nitko ne želi biti u zaostatku ako se pokaže da je on zaista budućnost interneta.

Ovog puta je 'bum' oko metavezuma nastao prije nekoliko dana kada su iz tvrtke Facebook najavili velika ulaganja u njegov razvoj, a zbog toga su čak najavili promjenu imena cijele tvrtke kako bi stavili fokus na razvoj ovog noviteta.

Također, zbog napretka VR igara, postaje sve izglednije da je razvoj pravog metaverzuma realna mogućnost. Zato nije ni čudo da je trenutno sve više tehnoloških titana ozbiljno 'bacilo oko' na tu ideju, a uz Facebook, zainteresirani su i Microsoft i Epic Games, navodi BBC .

Naravno, kineske tvrtke zasigurno ne žele zaostajati u osvajanju ovog novog koncepta, no, Business Insider prenosi da Kina službeno nije toliko oduševljena ovim novitetom. Prošlog je mjeseca državni medij Security Times upozorio da se ne bi trebalo ulagati u nešto tako nepoznato, a ocijenili su ga 'iluzijskim'.