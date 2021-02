Kineski ‘low budget‘ električni automobili prodaju se bolje od Tesle

Veliki hype oko električnih automobila najčešće je vezan uz Teslu, tvrtku koja u jednom satu proda više električnih automobila nego bilo koji drugi proizvođač električnih vozila i zaista više nego BMW, VW i Renault zajedno. Sve je to vlasnika Tesle Elona Muska lansiralo na prvo mjesto najbogatijih ljudi na svijetu gdje je pretekao dugogodišnjeg prvaka Jeffa Bezosa. No, iako Teslina vozila predvode u inovaciji, u Kini se razvija novo tržište domaćih električnih automobila koje proizvode velikom brzinom. Iako kineska električna vozila još uvijek nisu stigla na Zapad, samo je pitanje vremena kada će se i to dogoditi.

A dogoditi se mora jer Kinezi, osim što ih proizvode mnogo, proizvode ih i veoma povoljno. Jedan od najvećih proizvođača automobila u Kini SAIC Motor, u suradnji s General Motorsom i automobilskom tvrtkom Wuling, proizvode Wuling Hongguang Mini EV, potpuno električni automobil kojega se može kupiti za svega 4500 američkih dolara, što je oko 28 tisuća kuna.

Ta činjenica je dovela Wuling Hongguang Mini EV na prvo mjesto najprodavanijih električnih automobila u Kini svrgnuvši do sada nedodirljivu Teslu.

Iako je Hongguang Mini najpopularniji model, postoji nadograđeni s klima uređajem za nešto više od 5000 dolara, a automobili se reklamiraju kao 'narodni alat za putovanje na posao' (the people's commuting tool).

Iako očito zaostaje za Teslom kada su u pitanju baterije, domet i performanse, praktičnost i niska cijena učinili su ovaj maleni automobil izrazito popularnim. Nakon što je na tržište lansiran prošle godine, osnovni model postiže najveću brzinu od 100 km/h što i nije tako loše. Veći problem je prostor za putnike koji je dosta skučen pa u njega stanu maksimalno četiri osobe.

Hongguang Mini EV zabilježio je prodaju od 112.000 komada u drugoj polovici 2020. godine, a u siječnju 2021. je prodaja Hongguang Minija nadmašila Teslu gotovo dva-na-jedan. Sada se vjeruje da je to drugi najprodavaniji električni model u svijetu iza Modela 3.

Inače, Model 3 se u Kini prodaje za oko 39 tisuća dolara (242.000 kuna) uzimajući u obzir sniženja cijena zbog svoje lokalne proizvodnje. No, čak i uz sniženja, Tesli je nemoguće nadmašiti je Hongguang Mini i njegovih 4500 dolara.

Iako Kina ima mnogo proizvođača malih i jeftinih električnih vozila, postavlja se pitanje kvalitete i samih performansi koje teško mogu zadovoljiti široko svjetsko tržište, smatraju mnogi stručnjaci. No neki izvještaji povezuju tvrtku Wuling s jednim latvijskim proizvođačem automobila koji bi mogao prodavati europsku verziju malenog kineskog automobila. Međutim, ako do toga i dođe, cijena će mu biti barem dvostruko veća zbog strogih europskih propisa i ekoloških zahtjeva.