Kineski Uber optužen za prikupljanje podataka korisnika

Didi Chuxing, kineski Uber, zaustavio je planove za ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo i Europsku uniju suočivši se s optužbama o nezakonitom prikupljanju osobnih podataka korisnika u Kini. Izlazak na tržišta u EU i UK odgađa se na najmanje godinu dana, a zaposlenicima je rečeno da su moguća otpuštanja. Zbog kršenja korisničkih prava u Kini je ove godine internetski regulator naredio e-trgovinama da ne nude mogućnost korištenja Didijeve aplikacije. To se dogodilo samo dva dana nakon što je Didi prikupio 4,4 milijarde dolara pri prvom izlasku na Njujoršku burzu, nakon čega su mu dionice pale. Didi inače posluje u Japanu, Australiji, Novom Zelandu, Brazilu, Kolumbiji te se nedavno se pojavio u Južnoj Africi, Ekvadoru i Kazahstanu.

Unatoč svemu Didi je otvorio više od 100 radnih mjesta za jedinicu dizajna, inženjerstva, nabave i logistike koja je do sada imala 600 zaposlenih. Samo od kraja srpnja je traženo 50 inženjera za samovoze koji će razvijati napajanje, računalne i senzorske sustave u projektu Voyager. Okretanje samovozima potaknuto je traženjima kineskih vlasti da se odrede najmanji iznosi zarade za vozače i postoci koje tvrtka može zaračunati na cijene. Didi se zbog toga želi što manje oslanjati na vozače kojih sada ima 13 milijuna, a koji opslužuju 493 milijuna korisnika. No, do pojave taksija bez vozača proći će godine, možda i desetljeća jer se radi o skupom i zahtjevnom projektu u Didiju nazvanom Da Vinci. Uz pomoć vodeće tvrtke za proizvodnju električnih automobila, kineskog BYD-ja, Didi je ujedno lani izradio D1, svoje prvo električno vozilo za suvožnju.

Zadnjih se pet godina Didi bavi samovozima, a prije tri godine ta poslovna jedinica postala je zasebna tvrtka s 250 inženjera jer do 2030. Didi planira imati više od milijun robotaksija. U Kini naime velike tehnološke tvrtke ulažu milijarde u razvoj samovoza i pametnih vozila poput drugog proizvođača pametnih telefona u svijetu Xiaomija, tvrtke Baidu za internetske proizvode i usluge te Huawei Technologiesa.