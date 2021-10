Kinezi koji sklapaju Apple, proizvode i električne automobile

Kineska kompanija Hon Hai Precision Industry, poznata i kao Foxconn, predstavila je tri vlastita električna vozila. To ne bi bilo ništa čudno jer električni automobili i Kina idu ruku pod ruku, ali zanimljivo je da se ta tvrtka bavi proizvodnjom električnih uređaja te da je Foxconn najstariji i najveći dobavljač za Apple.

Osim toga, tvrtka sastavlja Appleove proizvode, ali i mnoge druge, poput Kindlea, PlayStationa 4, Xbox Onea, kao i mnoge Nokijine proizvode. Zbog svega toga ta najava nije bila očekivana, ali čini se da su u tvrtki odlučili sva svoja znanja usmjeriti u električne automobile koji će se u budućnosti naći na tržištu pod imenom Foxtron. Tri predstavljena modela nemaju kreativna imena, nego dolaze kao Model E, Model C i Model T. Prvi od njih jest Model E, obiteljska i poslovna limuzina čiji dizajn potpisuje kultni talijanski studio Pininfarina.

Prepun je tehnologije, od prepoznavanja lica do pametnih prozora, i pogone ga elektromotori snage od 750 KS koji ga od nule do 100 km/h ubrzavaju za 2,8 sekundi. Kompaktni Foxtron Model C ulazni je model tog proizvođača, maleni gradski SUV, a Model T gradski je električni autobus s dosegom od 400 kilometara.