Koja je uloga kriptovaluta u ratu Ukrajine i Rusije?

Najveći europski vojni sukob od Drugog svjetskog rata bjesni Ukrajinom, a kakvu ulogu igraju bitcoin i kriptovalute? Prema riječima Washington Posta, bitka između Rusije i Ukrajine je 'prvi kripto rat na svijetu' jer obje strane otkrivaju prednosti bezgranične, slobodne i valute otporne na cenzuru.

Ljudi diljem svijeta već su donirali milijune nevladinim organizacijama koje pokušavaju obraniti Ukrajinu od ruske divljačke invazije. U međuvremenu, neki u Ukrajini okreću se bitcoinu jer ratna panika iscrpljuje bankomate u zemlji. U jednom slučaju, danski novinari koristili su, kako se izvješćuje, Satoshijevu valutu za kupovinu automobila i bijeg iz zemlje. Prije dvadeset godina zlato se možda koristilo za trampu u zoni sukoba, danas je to bitcoin.

U međuvremenu, vodeće kripto figure, od kojih su mnoge bogate kao ruski oligarsi, daju svoj utjecaj sukobu. Osnivač ethereuma Vitalik Buterin na Twitteru je na svom materinjem ruskom jeziku osudio invaziju. Sam Bankman-Fried tweetao je da je FTX dao 25 dolara svakom Ukrajincu na platformi.

Ukrajinski službeni Twitter račun objavio je u subotu nekoliko zahtjeva za donacije kriptovaluta u obliku bitcoina, ethera i USDT-a.

Blockchain podaci pokazuju da je bitcoin adresa prikupila ukupno 121.9 bitcoina (4,67 milijuna dolara) do trenutka pisanja ovog teksta.

Dok je najveća količina na ethereum novčaniku, prema etherscanu, iznosila 1.964 ether (preko 7 milijuna dolara).

To su samo neke od inspirativnih priča o tome kako kripto pomaže Ukrajincima koji su očito potlačena strana u ovom sukobu. Ali otvorena priroda kriptovaluta je dvosmjerna ulica. Neki predviđaju da će se Rusija i njezini čelnici okrenuti kriptovalutama kao način zaobilaženja ekonomskih sankcija. Bitcoin bi mogao pomoći dobrim momcima, ali može pomoći i lošim momcima. Kao što mnogi u kripto zajednici vole reći, tehnologija je agnostička i neutralna.

Na neki način, ništa od ovoga nije novo. Odmetnute države poput Irana i Sjeverne Koreje odavno su se okrenule alternativnim oblicima financiranja kada su isključene iz globalnog bankarskog sustava. A zajednice dijaspore uvijek su pronalazile način da podrže svoju stranu u prekomorskom sukobu.

Ono što je novo i drugačije je koliko je lako financirati takve aktivnosti gotovo odmah kriptom. Najnoviji primjer, osim Ukrajine, su kanadski prosvjedi vozača kamiona, koji su podržani donacijama bitcoina. Mnogi su na kripto Twitteru navijali za ove aktivnosti, ali postoji i perspektiva druge strane medalje. Većina Kanađana zapravo je ogorčena radikalnom manjinom koja je blokirala granicu i ljutita što strani novac financira veći dio kaosa.

No vratimo se na situaciju u Ukrajini.

Zapadne zemlje uvele su nove valove sankcija protiv Rusije dok se tenkovi kotrljaju diljem istočne Ukrajine. Budući da se raspravlja o novim sankcijama, prevladava oklijevanje da se pribjegne onome što su neki nazvali 'nuklearnom opcijom', izbacivanjem Rusije iz SWIFT-a.

Globalni sustav za razmjenu financijskih poruka, ključna je infrastruktura za svako gospodarstvo koje se nada interakciji s ostatkom svijeta.

Isti argument pojavio se nakon ruske aneksije Krima 2014. godine. No međutim, to su bile samo priče.

24. veljače, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba apelirao je da zapad isključi Rusiju iz SWIFT-a.

SAD, EU i Velika Britanija upravljaju najznačajnijim programima sankcija na svijetu, a bit će i ključne strane koje će donijeti odluku. Izvješća iz poziva čelnika skupine G7 pokazala su da je Boris Johnson, premijer Velike Britanije, bio za taj potez. Unutar EU-a prijedlog je i dalje upitan. Iako je Njemačka već pristala prekinuti kontroverzni plinovod Nord Stream 2, kreatori politike oklijevaju izbaciti Rusiju iz SWIFT-a. Kancelar Olaf Scholz navodno je bio eksplicitan da Njemačka neće poduprijeti taj korak, koji, uz potporu nekoliko manjih zemalja EU, čini se, osuđuje podršku.

U SAD-u, predsjednik Joe Biden se obratio naciji kada je Ministarstvo financija najavilo nove sankcije nizu ruskih banaka i poduzeća. Prije svega, te su sankcije zamrznule imovinu koja pripada VTB-u i zabranile financijskim institucijama da dostavljaju dopisne ili prolazne račune Sberbank, najvećoj ruskoj banci.

Biden je naglasio globalno jedinstvo koje je administracija sastavila u svom najnovijem programu sankcija, koji će sankcionirati četiri dodatne ruske banke. Po pitanju SWIFT-a, Biden je rekao da će sankcije koje je SAD nametnuo svim njihovim bankama imati jednake posljedice, a možda i veće posljedica od SWIFT-a. Nadalje je ukazao kako je EU bila odlučujući čimbenik u izbjegavanju prekida SWIFT-a do danas.

U razgovoru s novinarima nakon sastanka Vijeća EU-a za ekonomske i financijske poslove predsjednica ECB-a Christine Lagarde rekla je da je 'od ključne važnosti' da se MiCA zakon 'progura' što je prije moguće.

MiCA (The Markets in Crypto Assets) je u izradi već nekoliko godina kako bi se osigurala struktura za široko reguliranje rastućeg tržišta kriptovaluta. Glasovanje o njegovu usvajanju trebalo se održati 28. veljače, ali je u petak suspendirano na neodređeno vrijeme zbog kritika da bi formulacija u zakonu mogla pretjerano ograničiti ili čak zabraniti energetski intenzivan proof-of-work proces koji, među ostalim, osigurava bitcoin i ethereum blockchain mrežu.

- Uvijek postoje kazneni načini za pokušaj zaobilaženja zabrane, zbog čega je od ključne važnosti da se MiCA progura jednako brzo kako bismo imali regulatorni okvir - izjavila je Lagarde.

Neki uzimaju maksimalistički pogled na moć kriptovaluta.

- Ako Rusi odluče, a to već rade, siguran sam, kako bi izbjegli korištenje bilo koje valute osim kriptovaluta, mogu učinkovito izbjeći gotovo sve sankcije - rekao je Ross S. Delston, stručnjak za usklađenost protiv pranja novca, izjavio je za CNN.

Dok se po većini medija provlači pitanje mogu li kriptovalute predstavljati moguće sredstvo za Rusiju da izbjegne sankcije, Neeraj Agrawal, direktor komunikacija u kripto lobističkoj skupini Coin Center, rekao je da zbog javne i decentralizirane prirode blockchain sustava, ruske tvrtke i oligarsi neće moći izbjeći otkrivanje.

- Ministarstvo financija zna da ne postoji realan rizik da bi Rusija mogla koristiti kriptovalute za izbjegavanje sankcija u značajnom opsegu. Govorimo o višestrukim većim većim tokovima novca nego što bi bilo moguće sakriti u javnoj knjizi - tweetao je Agrawal

Vlade i nadležna tijela postaju sve bolja i bolja u praćenju kripto transakcija i hvatanju hakera. To pokazuju dva nedavna događaja, otkrivanje para koji je optužen za hakiranje kripto mjenjačnice Bitfinex i trenutno nepotvrđeni optuženik za ethereum DAO hakerski napad. Ruski vlasnici kriptovaluta mogli bi se naći na sličan problem, pogotovo dok pokušavaju unovčiti svoje kriptovalute.

To je zato što opcije za pretvaranje kriptovaluta u fiat i obrnuto ostaju ograničene. To je problem i za one koji pokušavaju ponuditi Ukrajini pomoć i za one koji žele izbjeći sankcije.

Bitcoin ne može lako platiti hranu ili medicinske potrepštine u zoni sukoba. Potrebna je usluga mjenjačnice, što podrazumijeva licencu za prijenos novca, što znači da se aktiviraju propisi protiv pranja novca.

Tipični kripto hodler ne drži hardverski novčanik zaključan u sefu. Vjerojatnije je da većina koristi centraliziranu mjenjačnicu poput Coinbasea.

Iako je bilo mnogo nagađanja o tome kako bi Rusija mogla iskoristiti kriptovalute kako bi izbjegla stroge financijske sankcije koje su uveli EU i SAD, mnogi pravni i blockchain stručnjaci nisu uvjereni da je to moguće.