Koje su prednosti i nedostaci tokeniziranih dionica

Većina vijesti oko blockchaina vezana je uz kriptovalute, ali blockchain tehnologija nudi puno više. Poprilično je jasna činjenica da će se blockchain razvijati izvan samog područja kriptovaluta. Velike financijske institucije sve češće sklapaju poslove s velikim tehnološkim tvrtkama, pa čak i malim startupovima kako bi razvile načine na koje blockchain može unaprijediti njihovo poslovanje. Jedan od najnovijih trendova blockchaina, i onaj za koji mnogi vjeruju da će značajno porasti u nadolazećim godinama, jest tokenizacija imovine.

Tokenizacija funkcionira uzimanjem imovine i pretvaranjem prava te imovine u digitalni token. Postoji mnogo različitih vrsta tokena, kao što su utility tokeni, ali tokeni o kojima će se u ovom tekstu raspravljati su security tokeni. Točnije, fokus će biti na tokeniziranim dionicama.

- Čin tokeniziranja imovine prijeti disruptirati mnoge industrije, posebno financijsku industriju, a oni koji nisu spremni, riskiraju da budu zapostavljeni - navodi se u izvješću Deloittea pod nazivom 'The tokenization of assets is disrupting the financial industry'.

Kako god odlučili identificirati digitalne tokene, tokenizirane vrijednosne papire, dionice ili kapital, tokenizacija mijenja načine na koji se odvija trgovanje i to zauvijek. Danas postoji 256 bilijuna dolara u stvarnoj imovini (real assets), od kojih većina vrijedi samo na papiru. Uz blockchain tehnologiju, vlasništvo nad tom imovinom seli se u digitalni svijet, za koji mnogi stručnjaci predviđaju da će premjestiti mnogu nelikvidnu imovinu na likvidna tržišta.

Security tokeni

Security token vrsta je tokena kojem nije potreban poseban slučaj uporabe. Umjesto da investitorima daje opipljivu korist, ova vrsta tokena obično predstavlja udio u tvrtki koja ga izdaje. Poznati također kao equity tokeni, uspoređuju se s kupnjom dionica na tradicionalnoj burzi jer reprezentiraju parcijalno vlasništvo nad pojedinom tvrtkom.

Iako se čini da nema velike razlike između utility i security tokena, security tokeni mnogo su strože regulirani, barem u SAD-u.

Tokenizirani vrijednosni papiri korisnicima nude brži i jednostavniji oblik transakcije, uz prednosti blockchain tehnologije i snažnu pravnu zaštitu. Princip tokenizacije nudi potencijal za učinkovitiji i pravedniji financijski sektor, uvelike smanjujući komplikacije uključene uz stvaranje, kupnju i prodaju vrijednosnih papira. Ističu se četiri ključne prednosti koje tokenizacija pruža investitorima i izdavačima:

veća likvidnost

brže i jeftinije transakcije

veća transparentnost

veća dostupnost

Pri kupnji security tokena, pojedinac zapravo ulaže u temeljnu imovinu kojom se trguje na globalnim tržištima kapitala, koja može predstavljati frakcijsko vlasništvo nad imovinom, što security tokenima daje razinu likvidnosti koja ne bi bila moguća s tradicionalnim vrijednosnim papirima.

Tokeni su opremljeni pametnim ugovorima, jednostavnim programima koji su dizajnirani za izvođenje određenog postupka čim se zadovolji kriterij. Pametni ugovori mogu odrediti procese kako se token kupuje, trguje ili prodaje. Osim toga, budući da se tokeni nalaze na blockchainu, transakcije su nepromjenjive i transparentne.

Tokenizacija dionica

Kako blockchain tehnologiji raste popularnost, sve više tvrtki smatra prikladnim pretvoriti svoje dionice u digitalne tokene.

Tokenizirane dionice su tokenizirani derivati koji predstavljaju tradicionalne vrijednosne papire, posebno dionice javnih tvrtki kojima se trguje na reguliranim burzama kao što su Tesla, Apple, Facebook ili ETF-ovi poput SPDR S&P 500. Ključne prednosti tokeniziranih dionica uključuju djelomično vlasništvo nad tradicionalnim vrijednosnim papirima, 24/7 pristup tržištima i veću likvidnost. Ta digitalna imovina podupire se omjerom 1:1 s tradicionalnim dionicama, što imateljima daje pravo na iste ekonomske koristi od posjedovanja temeljne dionice.

Vrijednost tokeniziranih dionica temelji se i kolateralizira s temeljnom imovinom, tradicionalnim vrijednosnim papira (obično vlasničkim kapitalom kojim se javno trguje), a vrijednost digitalne imovine određena je vrijednošću tradicionalnog vrijednosnog papira. To omogućuje tokeniziranim dionicama da odražavaju ekonomske rezultate primjenjivih referentnih tradicionalnih vrijednosnih papira.

Tokenizirane dionice također mogu predstavljati inovativne košarice ili indekse tradicionalnih vrijednosnih papira, kao i tradicionalne vrijednosne papire i kriptovalute (na primjer, S&P 500 i BTC). Tokenizirane dionice također mogu uključivati polugu, kao i dugu ili kratku poziciju.

Sofisticiranim investitorima koji inače trguju na tradicionalnim tržištima kapitala, tokenizacija i tehnološki napredak ne bi trebali predstavljati problem. Security token jednostavno je digitalizirana verzija tradicionalnog vrijednosnog papira, zamjenjujući certifikat dionice digitalnom kopijom.

U travnju ove godine jedna od najpopularnijih kripto mjenjačnica Binance, odlučila je ući u područje tokeniziranog trgovanja dionicama, slijedeći primjere FTX-a i Bittrexa. Jedan token predstavlja jednu dionicu tvrtke. Korisnici, međutim, mogu kupiti dio tokena, a minimalna veličina trgovine je stotinka tokena. Binance je kazao da će u budućnosti navesti više burzovnih tokena na temelju potražnje na tržištu.

Kao i FTX i Bittrex, Binance se također udružio s njemačkom financijskom tvrtkom CM Equity AG i švicarskom tokenizacijskom tvrtkom Digital Assets AG za uslugu tokenizacije.

- Svaki token u cijelosti je poduprt depozitarnim portfeljem temeljnih vrijednosnih papira koji predstavlja nepodmirene tokene. Naš partner CM-Equity AG, licencirana i potpuno regulirana tvrtka za upravljanje imovinom u Njemačkoj, povjerava stečene dionice brokerskoj tvrtki treće strane na skrbništvo. Osim toga, CM-Equity AG pratit će sve trgovinske aktivnosti radi usklađenosti - izjavili su iz Binancea.

Budući izazovi

Međutim, neke prepreke treba prevladati da bi proces tokenizacije globalno zaživio. Veliki problem vrti se oko regulatornog usklađivanja, posebno s obzirom na činjenicu da su platforme temeljene na blockchainu de facto decentralizirane. Zakoni o vrijednosnim papirima obično su tehnološki agnostički, što znači da security tokeni, ovisno o njihovim točnim značajkama, mogu biti obuhvaćeni punim područjem primjene relevantnih zakona, koji se mogu znatno razlikovati po pojedinim jurisdikcijama. To vrijedi ne samo za stvaranje i početnu prodaju tokena, već i za trgovanje na sekundarnim tržištima. Stoga su mnoge prednosti tokenizacije narušene ako zakoni sprječavaju slobodnu i međunarodnu razmjenu tokena.

Tokenizacija bi mogla učiniti financijsku industriju pristupačnijom, jeftinijom, bržom i lakšom, čime bi se eventualno oslobodili bilijuni eura u trenutno nelikvidnoj imovini i znatno povećao obujam obrtaja.

Ekonomija tokena predstavlja izvanredan pomak moći i povjerenja s velikih, centraliziranih institucija na pojedinca. Kriptografija zamjenjuje posrednike trećih strana kao čuvara povjerenja, a sudionici blockchaina koriste složene algoritme kako bi potvrdili integritet knjige transakcija. Financijske institucije moraju odrediti kako će se prilagoditi koncepciji tokenizacije.