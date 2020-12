Komisija će izdati obveznice vrijedne 62,9 milijardi eura

Komisija je u potvrdila svoj plan izdavanja obveznica za sljedeću godinu u okviru postojećih programa zaduživanja, što uključuje program za potporu radnih mjesta SURE, Mehanizam za europsku financijsku stabilnost (EFSM) za refinanciranje duga dviju članica te Makrofinancijsku pomoć (MFA) za pomoć ne-članicama u borbi protiv pandemije. EU će slijedom toga ukupno prikupiti najmanje 62,9 milijardi eura putem ta tri programa, stoji u priopćenju Komisije, od čega će između 30 i 35 milijardi eura biti prikupljeno u prvom kvartalu, a između 25 i 30 milijardi u drugom.

Visoki plafon zaduživanja

Osim toga, Komisija će nastaviti pripreme za prvo izdanje obveznica u sklopu novog Fonda sljedeće generacije, privremenog instrumenta namijenjenog ekonomskom oporavku članica od pandemije, što će početi čim bude završen zakonodavni proces, otprilike sredinom sljedeće godine. Naime, da bi to bilo moguće, sve članice moraju ratificirati Odluku o vlastitim sredstvima u skladu sa svojim ustavnim odredbama.



SURE je predložen u travnju ove godine i dosad je za taj instrument prikupljeno 39,5 milijardi eura, od čega je prve isplate dobilo već 15 članica, uključujući i Hrvatsku. Tijekom sljedeće godine Komisija će nastaviti distribuciju novca unutar programa SURE, a Vijeće je već odobrilo ukupno 90,3 milijarde eura pomoći za 18 članica, stoga će Komisija nastaviti izdavati obveznice do iznosa od 50,8 milijardi eura. Plafon zaduživanja za SURE je inače sto milijardi eura i ovisit će o potrebama članica.

Pomoć i susjedstvu

Što se EFSM-a tiče, program je namijenjen članicama koje iskuse ozbiljne financijske teškoće, što su dosad iskoristile Irska i Portugal u razdoblju od 2011. do 2014., kao i Grčka 2015. u obliku kratkoročnih mostnih zajmova. Kako bi produljila dospijeće zajmova Irskoj i Portugalu, Komisija će refinancirati 9,75 milijardi eura obveznica u prvoj polovici sljedeće godine. Ukupni dug unutar EFSM-a trenutačno iznosi 46,8 milijardi eura.



Napokon, MFA je usmjeren prema europskom susjedstvu i partnerskim zemljama i zamišljen kao pomoć u izvanrednim situacijama. U ovoj godini EU je pristao osigurati dodatne tri milijarde eura za deset zemalja u svrhu ograničavanja ekonomske štete nastale zbog pandemije i već je isplatio neke iznose. Tijekom sljedeće godine dodatnih 2,35 milijardi eura bit će dostupno, kako unutar standardne MFA-ove pomoći, tako i putem ciljanoga COVID-19 zaduživanja. Ukupno zaduženje unutar MFA-a sada je 5,8 milijardi eura. 

Prezentacija za ulagače

Odluka o vlastitim sredstvima

SURE