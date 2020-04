Korona-kriza će promijeniti društvo na najmanje tri načina

Kada će se stvari vratiti u normalu? Ovo je pitanje često postavljano tijekom financijske krize 2008. godine, a i sada, uslijed nove korona-krize, vratilo se na velika vrata.

Prirodno je da se u bilo kojoj krizi svi pitaju kada će se stvari vratiti u normalu. Novo normalno nikoga ne veseli previše, iako je čini se to novo normalno postalo nužnost. Dugo je trebalo da ljudi shvate da se to jednostavno neće dogoditi. Do 2019. godine svjetska ekonomija se stabilizirala i nije bila u krizi, ali stabilnost i norme su bile nešto drugačije nego prije 2008. godine. Isti će slučaj biti i nakon korona-krize. Svijet će na kraju proći kroz zdravstvenu krizu nakon koje će uslijediti recesija, koja će nakon nekog vremena također proći, ali očekivati da se život vrati na stanje iz 2019. nije realno. Dvostruka kriza, ona zdravstvena i ekonomska promijenit će društvo na najmanje tri načina.

Prvo je da se većina zapadnih ekonomija kreće prema većoj ulozi države. Države će tijekom i nakon krize morati dati podršku osnovnim službama, onima bez posla i radnicima i poslodavcima koji su nastradali tijekom krize. Mnoge zemlje morat će ili podržati ili nacionalizirati velike dijelove svog gospodarstva. U Velikoj Britaniji država je već proširila kontrolu na željeznice i veći dio privatnog medicinskog sektora. Za očekivati su i veća zaduženja država, što će s vremenom dovesti do većih poreza. Vlade širom svijeta žure se uvesti mjere kojima država ima veće ovlasti, a privremene mjere koje se sad uvedu, bit će kasnije teško ukloniti.

Druga velika promjena bit će u obliku međunarodne trgovine. Malo je vjerojatno da ćemo se vratiti na svjetsku ekonomiju lanca opskrbe koja je obilježila zadnjih 10 do 20 godina. Europa će posebno trebati preispitati svoje lance opskrbe 'na velike udaljenosti', jer se postavlja pitanje koja će europska tvrtka u budućnosti htjeti potpuno ovisiti o tvornici u Aziji?

I treća promjena bit će oblik društva. Postoji dobra šansa da će u mnogim zapadnim zemljama postojati veći osjećaj narodnog jedinstva i socijalne solidarnosti.

Ako se okrenemo na pozitivu, nakon ove krize mogli bi imati 'blaže' društvo, manje usredotočeno na financijski napredak, a više na neke druge vrijednosti koje su isplivale na površinu zbog ove globalne krize.

Bilo kako bilo, korona-kriza će proći, sunce će opet zasjati, ali sigurno u nešto drugačijem svijet(l)u.