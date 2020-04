Korona priča iz Tokija - Edouard Katayama Tripković: Radna atmosfera slična je onoj u vrtiću

Možda će vam biti lakše (a možda i neće) ako se iz prve ruke uvjerite da koronavirus nije utjecao samo na vaš život i poslovanje, već da su se u istome vražjem grotlu našli poduzetnici u cijelom svijetu. Možda će vam biti lakše (a možda i neće) kad pročitate dnevnike koje su za Lider prošlog tjedna vodili Matt Darko Sertić, vlasnik kompanije za proizvodnju komponenata za poluvodičku industriju iz Silicijske doline u Kaliforniji, Edouard Katayama Tripković iz Tokija, vlasnik male tvrtke koja posluje na turističkom tržištu te Ivan Polojac, komunikacijski stručnjak u europskoj središnjici kineske tehnološke kompanije Vivo koji je ured u Düsseldorfu trenutačno zamijenio kućnim uredom u Zagrebu.

Iz njihovih dnevnika vidi se da nema mnogo razlika u tome kako se sada posluje na različitim stranama svijeta i da se nova realnost prihvatila rekordnom brzinom. Ispalo je da je ta nova realnost gotovo izbrisala razlike između pojedinih zemalja. Nikada u povijesti nije se od Japana pa do Kalifornije (via Zagreb) jednako radilo i živjelo.

Edouard Katayama Tripković, vlasnik tvrtke Good Idea LLC (Tokio, Japan)

ponedjeljak 6. travnja

Zasigurno jedan od najmnogoljudnijih gradova svijeta, Tokio, dočekao je prvi dan u tjednu u utihnutoj atmosferi. Razlog je bolest COVID-19. I iako je Japan bio među prvim zemljama koje su registrirale koronavirus, donedavno je broj službeno zaraženih bio vrlo malen i u svjetskim se medijima Zemlja Izlazećeg Sunca spominjala kao uspješna zemlja koja u odnosu na broj stanovnika ima vrlo malo zaraženih. Istina je možda drukčija jer postoje glasine koje kažu da vlada nije htjela prijaviti realne podatke zbog bojazni da se u srpnju neće održati planirane Olimpijske igre. Zanimljivo je uočiti kako je odluka produljenja početka Igara na godinu dana objavljena 24. ožujka i do tada se dnevno povećavanje zaraženih bilježilo u desecima, bilo ih je ukupno 1211, a već sljedećeg dana taj je broj iznenada skočio i na današnji dan bilježimo 4094 zaraženih osoba.

Prošlog petka mediji su počeli govoriti da bi Japan mogao proglasiti izvanredno stanje i očekivalo se da će se to dogoditi danas, no predvečer je javljeno da će se konferencija za novinare održati sutra u 19 sati, kad će se objaviti konačna odluka. Turističko tržište u Japanu, u kojem radim od 2007., počelo je bilježiti otkazivanja putovanja od siječnja. Trenutačno cijelo tržište proživljava iznimno teško razdoblje u kojem je već na desetke agencija objavilo stečaj. Popodne sam održao sastanak s turističkom agencijom koja je planirala slati goste u Hrvatsku potkraj mjeseca, no budući da je Japan zabranio odlazak u više od sedamdeset zemalja, među kojima je i Hrvatska, umjesto otkazivanja predložio sam promjenu datuma za jesen. Posljednji sastanak bio je s direktorom konzultanske tvrtke s kojom surađujem u sklopu Olimpijskih igra Tokyo 2020. Već tri godine radimo na pripremama kampa uoči Igara za tri različite nacionalne sportske federacije. Budući da su Igre odgođene za godinu dana, a još ne postoje konkretne smjernice kako će se razvijati odgoda, ne možemo napraviti bilo kakve projekcije i planove za ovu godinu.

utorak 7. travnja

Posljednja dva mjeseca, išao na sastanak, prijam ili razgovor, glavna je tema jedna – virus. Svaki razgovor započinje trenutačnim stanjem i razmjenom informacija o tome što se događa u Japanu i svijetu. Čest je komentar mojih sugovornika da treba pričekati da i ova kriza završi, a onda dati sve od sebe kako bi se djelomično nadoknadilo izgubljeno vrijeme. Istina je da je japanski narod u povijesti bio suočen s mnogim izazovima. Spomenut ću samo dva, bit će to dovoljno opravdanje komentara – atomska bomba i potres/tsunami koji je rezultirao eksplozijom nuklearne elektrane Fukushima.

Od jutra smo svi znali da će se objaviti izvanredno stanje, no nismo znali sadržaj. Malo ljudi zna da japanski ustav ne dopušta karantenu, koja je trenutačno na snazi u Lijepoj Našoj ili drugim europskim zemljama, tijekom koje se smije izaći jedino ako postoji prihvatljiv razlog. Japanska vlada može samo sugerirati narodu da ostane u svojim domovima. Razlog je slobodno kretanje ljudi, uvjetovano nakon Drugoga svjetskog rata. Premijer Abe objavio je izvanredno stanje, no zanimiljivo je da se ono ne odnosi na cijeli Japan, nego na Tokio, Osaku i pet prefektura koje imaju 55 milijuna stanovnika, tj. 45 posto stanovništva; ostalih četrdeset prefektura nije obuhvaćeno. Izvanredno stanje planirano je od ponoći do 5. svibnja. Škole će biti zatvorene, a za druge ustanove, ugostiteljstvo i ostale djelatnosti detalje će uskoro objaviti svaki grad odnosno prefektura.

srijeda 8. travnja

Nakon jutarnjih i ranopopodnevnih aktivnosti odgovaranja na e-poštu i telefonske poruke uputio sam se na popularnu postaju Ebisu na posljednji sastanak ovog tjedna. Istina, od danas počinje 'japanska karantena', no ovaj sastanak nisam mogao odgoditi. Na ulicama je bilo manje ljudi nego obično, no ne može se reći da su bile puste. Štoviše, iako je radni dan, u nekim bistroima de facto nije bilo slobodnog mjesta, što pokazuje da mnogi u Tokiju još ne doživljavaju pandemiju dovoljno ozbiljno. Nakon sastanka vlakom sam se uputio kući i naišao na grupicu mladih ljudi koji su se uputili na događaj. Istina, u usporedbi s tjednom prije gotovo su svi nosili maske. Mediji javljaju da je cilj područja u izvanrednom stanju smanjiti kretanje ljudi do 80 posto, no ne očekuje se da se promjene dogode odjednom, nego da se dosegne 40 posto do vikenda, 60 posto tjedan poslije i 80 posto za dva tjedna. Vlada vjeruje da su dva tjedna dovoljna za zaustavljanje širenja virusa, no u suprotnom slučaju postoji mogućnost produljenja izvanrednog stanja i dodatnih područja.

četvrtak 9. travnja

Danas je prvi dan od početka 'japanske karantene' da nemam sastanak koji bi me prisilio da izađem, već cijeli dan provodim kod kuće. Odmah uviđam da rad od kuće ima dobre strane, ali i da nosi mnoge izazove. Imajući na umu da nemam zasebnu radnu sobu koja bi mi omogućila mirnu i tihu okolinu za bolju koncentraciju, nego stol na kojem je računalo, a soba je bez ključa i u njoj se nalaze i mnoge dječje stvari, svako malo netko uđe u nju s pitanjem ili želi uzeti nešto. Sa svakim otvaranjem vrata posao stane, koncentracija odleprša i tek kad svi izađu, vraćam se poslu i nanovo se uvlačim u temu koju sam maločas napustio.

Osim dječjih ulazaka u sobu, cijelo se vrijeme čuju njihovi razgovori, svađe, plač i smijeh jer soba je odmah do dnevnog boravka, tako da je radna atmosfera slična onoj u vrtiću (imajući na umu da od četiri anđela najmlađe dijete nema dvije godine, a najstarije ima osam). Guvernerka Tokija objavila je uvjete izvanrednog stanja: uza zatvorene škole i sveučilišta zatvaraju se sportske ustanove, kina, kazališta, noćni klubovi te internetski kafići, a restorani će raditi do dvadeset sati. Zdravstvene i medicinske ustanove, financijske usluge, dućani, hoteli, frizerski saloni, prodavaonice opreme i javni prijevoz radit će normalno.

petak 10. travnja

Posljednji radni dan ovog tjedna protekao je mirno, bez većih uzbuđenja, jer jednostavno svi miruju. Svi događaji i poslovne aktivnosti zaustavljeni su ili otkazani. Poslovne aktivnosti bile su većinom kontaktiranje s partnerima i informiranje o najavljenoj mogućnosti odgode početka svjetske izložbe Expo 2020 Dubai čije je svečano otvaranje planirano za 20. listopada, a koju u Japanu predstavlja moja tvrtka. UAE je poslao prijedlog odgode za godinu dana, a otvorenjem od 1. listopada 2021. do 31. ožujka 2022. krovna udruga svjetskih izložaba, Bureau International des Exhibitions, potkraj mjeseca trebala bi objaviti vijest o odgodi. Tokio je danas zabilježio 189 novozaraženih, što je treći uzastopni dnevni rekordni rast, i s ukupno 1700 osoba to je gotovo jedna trećina od ukupno 6187 zaraženih u cijelom Japanu.

subota 11. travnja

Prvi vikend od kada je proglašeno izvanredno stanje. Moram priznati da se razlika osjeća više na poslovnom području, vikend se ne razlikuje toliko od uobičajenih, osim što smo zamoljeni da ne izlazimo ako to nije nužno. Boravak u kući prošao je u druženju s obitelji, a većina dana bila je rezervirana za uređivanje vrta i sađenje novih vrsta cvijeća. Ukupno je zasađeno tristo sjemenki različitog cvijeća i očekuje nas svakodnevno zalijevanje i iščekivanje prvih pupoljaka. Tokio nastavlja obarati rekorde: danas bilježimo gotovo dvjesto novih slučajeva. Tako metropola ima 1900 osoba sa simptomima COVID-19, a na nacionalnoj ih je razini 6896.

nedjelja 12. travnja

Sretan Uskrs i nek je pun radosti i veselja! Djeca su od jutra ushićena počela trčkarati po stanu u potrazi za čokoladnim blagom koje je zeko sakrio po cijelom stanu. Dan je bio sunčan i počeo kako se samo poželjeti može. Uslijedio je uskrsni doručak i francuska salata, koja se u Francuskoj zove makedonska, a u SAD-u je zovu ruskom. Cijeli dan proveli smo igrajući se s djecom. Proveli smo ugodnu uskrsnu nedjelju gotovo zaboravivši na virus. Nakon četiri nova rekorda u povećanju novozaraženih, danas ih je u Tokiju prijavljeno 166, što je smanjenje u usporedbi s jučerašnjih 197. Ukupno je 2068 zaraženih, a u cijelom ih je Japanu 7395. Od ponedjeljka broj zaraženih se s 4094 osobe gotovo udvostručio.