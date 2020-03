KORONAMJERE: Kako se za održivost gospodarstva bore u Italiji i Belgiji

Pogledajte kako Vlade u Italiji i Beligiji pomažu svojim poduzetnicima!

ITALIJA

Talijanski paket ekonomskih mjera, nazvan 'Cura Italia', aktivira 25 milijardi eura nacionalnih sredstava. Sastoji se od pet osi Vladine intervencije, pri čemu je na prvome mjestu dodatno financiranje nacionalnog sustava zdravstvene i civilne zaštite. Druga os, 'teška' 10 milijardi eura, odnosi se na potporu održivosti radnih mjesta i poslovnog sektora, od čega će 3,3 milijarde eura biti usmjereno na tvrtke s jednim zaposlenim. Svi zaposleni, sezonski i ostali radnici za mjesec ožujak dobit će jednokratni iznos od 600 eura kao naknadu za razdoblje u kojem nisu mogli biti radno aktivni.

Za jednokratne naknade onima koji nemaju pravo na ovaj iznos planiran je ukupan fond pomoći od 300 milijuna eura, a za one koji su bili radno aktivni u ožujku planirana je premija od 100 eura (u slučaju da njihova godišnja primanja ne premašuju 40.000 eura). Treća intervencijska os paketa mjera odnosi se na kreditni sustav i uključuje odgodu otplate rata hipotekarnih kredita na maksimalno 18 mjeseci, bez kamata i dodatnih troškova (vrijedi samo za kredite za kupnju prve nekretnine), odgodu otplate rata kredita za samozaposlene ili one koji su izgubili posao te jačanje državnoga jamstvenog fonda. Mjere nadalje uključuju odgodu plaćanja poreznih obveza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 90 dana te odgodu plaćanja premije za obvezno osiguranje za tvrtke s prihodima do dva milijuna eura.

Odgođeno je i plaćanje PDV-a za ožujak. Peta intervencijska os predviđa posebne mjere za djelatnosti koje su izravno pogođene krizom – turizam, transport, ugostiteljstvo, kina i kazališta, sport, obrazovanje, sajmove i događaje te teretni promet. U Italiji (i prije, a također sada, u jeku krize) na snazi ostaje obveza plaćanja parafiskalnih nameta i akontacije poreza na dobit, no i talijanski poduzetnici očekuju da će osim tih mjera biti potrebne dodatne, osobito za biznise s manje od deset zaposlenih čija je likvidnost upitna u iduća tri-četiri mjeseca. Očekuje se da će dodatni paket mjera biti definiran na temelju novca iz proračuna Europske komisije.

BELGIJA

U Belgiji se mjere za održivost poslovnog sektora definiraju na regionalnoj razini, a provode ih regionalne agencije za mala i srednja poduzeća. Realizacija i isplata mjera na temelju podnesenih prijava očekuje se već u travnju. Namijenjene su djelatnostima i aktivnostima koje su obustavljene ili su morale biti otkazane, a u fokusu su hoteli, ugostiteljski objekti, turističke agencije, maloprodajni objekti i uslužne djelatnosti. Belgijska vlada uvela je tromjesečno oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak, doprinosa i prireza te oslobođenje od naplate komunalnih naknada i ostalih nameta gradova i općina. Naplata najma prostora i dalje je na snazi jer je većina prostora u Belgiji u privatnom vlasništvu. Moratorij na kredite također je na snazi dvanaest mjeseci.

Parafiskalni nameti i obvezne članarine ukinuti su i prije krize, a poduzetnici ne plaćaju akontaciju poreza na dobit; ne postoji ni minimalna osnovica za doprinose za direktore. Jednostavan izlazak iz poslovanja, uključujući niske troškove likvidacije poslovanja, dio je uobičajenih uvjeta poslovanja u Belgiji i prije ove krize. Kao dio paketa aktualnih mjera za suočavanje s epidemiološkom krizom belgijskim poduzetnicima omogućeno je da u ovome tromjesečnom razdoblju PDV plate državi nakon naplate računa. To nije mjera koja je ondje i inače na snazi, zbog čega belgijski poduzetnici nerijetko ​ispostavljaju račun tek nakon primljene uplate.

U nastavku su navedene dodatne mjere koje su donijele regionalne vlade u Belgiji (Valonija, Flandrija i Grad Bruxelles):