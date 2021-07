Krenite slagati zalihe sapuna, pelena i majoneze, jer uskoro kreću poskupljenja

Inflacija je stigla u Unilever, a uskoro bi mogla i u vaše domove. Tim je otprilike riječima magazine Fortune obavijestio svoje čitatelje o skorim promjenama cijena proizvoda britansko-nizozemskog diva, Unilevera. Ta kompanija koja u svom portfelju drži globalno poznate brendove poput Dovea, Ben&Jerryija, Hellmansa ili Domestosa, objavila je da će joj do konca godine profit biti niži od predviđenog zbog čega su u Europi cijene dionica pale za 5,6 posto. Iz kompanije su pojasnili da je lošija prognoza posljedica rasta cijena sirovina poput palminog ulja, ali i strelovitog rasta troškova pakiranja, prijevoza i distribucije (takvo što zadnji put se dogodilo 2008.).

Giganti u strahu

Kako nastavlja Fortune, zbog suzdržane potražnje, globalne nestašice u lancima nabave te rasta cijena sirovina pred kompanijama je težak izbor: povećati cijene proizvoda te tako troškove prebaciti na krajnje potrošače ili ih apsorbirati te tako dramatično pogoršati poslovne rezultate.

Unilever, čije brendove koristi 2,5 milijardi potrošača u 190 zemalja svijeta, skloniji je povećanju cijena premda tu politiku neće provesti na svim tržištima. Kako je najavljeno, cijene će povećati na tržištima poput Brazila i Južne Azije, dok će u Europi biti nešto oprezniji i paziti da ne uspore potrošnju.

No, za sve one koji misle da će zbog viših cijena prijeći na druge proizvođače, slijedi jedna loša vijest – iste izazove imaju i drugi giganti. Recimo, konkurent Unilevera, izgledno je da će kompanija Procter&Gamble povećati cijene svojih proizvoda poput pelena i ženske njege jer je 'inflacija postala stvarna'. Kako su iz te kompanije izjavili na Global Forumu medijskog brenda Fortune cijene sirovina poput papire ili ulja, ali i plastičnog pakiranja su se vinule u nebo. Slično je i s uslugama prijevoza. 'Troškovi rastu u svim segmentima. Inflacija je neizbježna. No, kolika? Još ne znamo', kazali su iz P&G-ija.