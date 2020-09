Kripto-analitičari: Ethereum DeFi prilika je za ulaganje koja se ukaže jednom u desetljeću

Piše: FIMA Plus

Podaci pokazuju da DeFi coinovi, od kojih se većina temelji na Ethereum blockchain tehnologiji, sada imaju tržišnu kapitalizaciju od preko 13 milijardi dolara. Prije šest mjeseci ta je brojka vjerojatno bila bliža 5 milijardi dolara, vjerojatno čak i manje.

Podaci DeFi Pulsea pokazuju da je vrijednost coinova zaključanih u DeFi-ju porasla preko 8 milijardi dolara, dok je na početku godine ta brojka bila bliža 700 milijuna dolara, što znači da je ostvaren ogroman rast.

Postoje određene kripto-imovine u Ethereum DeFi ekosustavu koje su u posljednjih nekoliko mjeseci provjereno porasle za desetke tisuća, čak stotine tisuća posto.

Što je DeFi?

Riječ je o posebnim, specijaliziranim aplikacijama za 'decentralizirano financiranje' (DeFi) koje nude pristup raznim financijskim proizvodima i to bez prisutnosti bilo koje banke ili drugih standardnih financijskih ustanova.

Većina DeFi aplikacija utemeljena je na Ethereum blockchain tehnologiji, a putem tog softvera trguje se i s približno 600 milijuna dolara vrijednih bitcoina.

Riječ je o ekosustavu pametnih ugovora koji sudionicima omogućava ponudu i pristup financijskim uslugama u tzv. peer-to-peer formatu, što znači da vam za te transakcije ne treba banka, burza, broker ili neki drugi posrednik.

Je li DeFi i dalje jedna od najboljih prilika za ulaganje, pokazat će vrijeme. No ako ste zainteresirani za tu vrstu investicije, do njih možete doći vrlo jednostavno. Naime, DeFi tokeni dostupni su i na hrvatskom tržištu, a do njih možete doći putem FIMA Plus mjenjačnice koja nudi kupnju nekih DeFi tokena.

DeFi je najbolja svjetska investicija ovog desetljeća?

Prema mišljenju analitičara, decentralizirano financiranje najbolja je prilika za ulaganje još od pojave Bitcoina i Ethereuma te smatraju da ne bi trebali propustiti priliku ulagati u DeFi, ako ste već propustili priliku 2013. i 2015. uložiti u BTC i ETH.

Tehnički gledano, potencijal za rast DeFi-ja je velik. U kraćem vremenskom okviru, DeFi bi mogao narasti i postati najveći sektor na kripto-tržištu i nadmašiti najveće blockchaine, osim Bitcoin i Ethereum mreže.

Prema mišljenju analitičara, dolazi vrijeme 'ghost chaina' jer vrijednost tržišne kapitalizacije chainova koje nitko ne koristi iznosi preko 50 milijardi dolara, stoga tu postoji potencijal da će ih DeFi prisvojiti.

S druge strane, iako postoji taj potencijal, Ethereum i njegov DeFi nisu nezaustavljivi, prije svega radi vrlo visokih troškova transakcija koji će onemogućiti DeFi-ju ubrzani rast.

Također, način na koji je Ethereumov blockchain trenutno postavljen, s vremenom blokade od 13 sekundi i malim protokom podataka, navodi nas na zaključak da on onemogućava odvijanje mnogo složenijih financijskih transakcija, a tu su i regulacije koje bi mogle predstavljati prijetnju stablecoinovima i drugim financijskim mehanizmima u budućnosti.