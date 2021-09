Kripto i sport: Kripto tvrtke ulažu u sport i šire bazu potencijalnih ulagača

Većina sportskih klubova je zbog pandemije ostala 'kratkih rukava' kada su financije u pitanju, a nemogućnost odigravanja utakmica, prekidi prvenstava i sporta općenito u 2020. godini srozali su prihode i onim najvećima čiji se budžeti broje u stotinama milijuna. Nema kluba a ni sporta koji nije nastradao uslijed pandemije, pa su se snižavale plaće i ugovori igračima, otpuštalo se pomoćno osoblje sve kako bi se sačuvalo nešto novaca za koji se u to vrijeme najjačih lockdowna nije znalo kada bi ponovno mogao početi kapati. Tu su naravno i televizijska prava i ugovori koji također nisu mogli dolaziti na naplatu jer prijenosa naravno nije niti bilo.

I dok je 2020. godina za sport bila katastrofalna, jedna druga industrija je nezaustavljivo rasla i okretala milijarde. Radi se naravno o kripto industriji koja je prošle 2020. procvjetala pa su mnogi coinovi upravo prošle godine dosezali svoje najveće vrijednosti. A kako su rasle vrijednosti kriptovaluta i kako je pomama za njima postajala sve veća rasli su i profiti kripto mjenjačnica i tvrtki povezanih s kriptom. Odjednom, hrpu novca trebalo je nekako 'oploditi', a da bi digitalne valute nastavile svoju uzlaznu putanju potrebno je proširiti bazu ulagača koji su spremni povećati cijene coinova.

Širenje baze

Kripto tvrtke su vrlo brzo našle način kako to i učiniti i kako se još više približiti velikom broju potencijalnih ulagača i tradera pa su počele ulupavati stotine milijuna u sponzorske i komercijalne poslove s profesionalnim sportom sve kako bi ogromne baze sportskih obožavatelja namamili u kripto svijet.

Tako je kripto mjenjačnica i burza Crypto.com postala službeni sponzor talijanske Serie A, jedne od najprestižnijih nogometnih liga na svijetu, kao i trenutno najveće borilačke organizacije na svijetu UFC (Ultimate Fighting championship) za koji je izdvojila 175 milijuna dolara za desetogodišnji ugovor.

U isto vrijeme, konkurentska burza FTX potpisala je sponzorske ugovore u vrijednosti od 360 milijuna dolara s bejzbol klubovima, esport klubovima ali je ušla i u NBA, pa se sada dvorana Miami Heata u kojoj igraju velikani poput Jimmy Butlera sada naziva FTX Arena.

Ljubitelji sporta oduvijek su bili lagani plijen za tvrtke koje potiču rizično ili ovisničko ponašanje, a trend je pomalo i zabrinjavajući. Naime, oko 40 posto sponzora na dresovima u engleskoj Premier ligi otpada na kladionice, dok ih je 2008. godine bilo tek 10 posto. To ne čudi jer kako se povećavala marketinška potrošnja, tako su se povećavali i prihodi od klađenja tj. kockanja. U desetljeću prije pandemije, britanska potrošnja na klađenje se gotovo udvostručila, na 4,7 milijardi funti (6,4 milijardi dolara) godišnje.

Kripto kladionica

Velika je povezanost između apetita za kockanjem i apetita za ulaganjem u kriptovalute pa mnogi danas kažu da dobar dio onih koji su danima gledali u teletekst i pratili sve moguće utakmice sada isto tako sjede i gledaju u kripto burze tražeći neki mig koji će im donijeti brzi profit. To potvrđuje i istraživanje organizacije GemCare koja se bavi liječenjem ovisnika od igara na sreću i čije istraživanje kaže kako je čak 50 posto redovnih kladioničara i kockara sudjelovalo i u kripto trgovini, u usporedbi sa samo 3 posto opće populacije.

Još jedan novi način na koji sportski timovi pokušavaju potaknuti svoje obožavatelje da se pridruže kripto ludilu su i NFT tokeni kojim klubovi povećavaju svoj 'digitalni angažman s navijačima' kao i fun tokeni pomoću kojih vlasnici tih tokena imaju pristup ekskluzivnim sadržajima, poput glasovanja o tome koju će pjesmu svirati na stadionu dok se igrači zagrijavaju i slično.

Lider na tržištu fun tokena je Socios.com, koji se reklamira krilaticom 'Be more than a fan' i koji prodaje tokene za više od 50 različitih momčadi i sportova, od nogometnog kluba FC Barcelona preko Chicago Bullsa pa sve do već spomenutog UFC-a, a cijeloj priči se pridružio i zagrebački Dinamo.

Vrijednost tih žetona varira i ovisi o potražnji a Alexandre Dreyfus, glavni izvršni direktor malteškog Sociosa, ustrajan je u tome da je model bolji od klasičnih programa članstva koji naplaćuju stalnu paušalnu naknadu.

Na meti ovih fun tokena su i navijači izvan domaćih tržišta koji nemaju mogućnost stalnog doticaja s najdražim sportskim klubom pa se Socios zamišlja kao platforma za globalne obožavatelje putem koje bi i ti navijači dobili ekskluzivan pristup timovima s kojima inače imaju malo interakcije.

Marketinška privlačnost fun tokena je očita, ali ti tokeni kojima se može trgovati predstavljaju podmukliju opasnost.

- Ako se glasa o zabavnim stvarima poput glazbe ili boje timskog autobusa, to će biti privlačno samo mlađim obožavateljima, a ako je to slučaj, gurate mlade ljude prema ulaganju u kriptovalute – kaže kaže Adam Willerton, tajnik navijačke skupine Leeds Uniteda i dodaje kako se ljubitelje nogometa koristi kako bi se povećale cijene u kripto svijetu.

Dreyfus pak tvrdi da cijena mora odgovoriti potražnji kako bi sportski timovi dobili poticaj za davanje dobrog sadržaja korisnicima, a bolji sadržaj bi u teoriji trebao potaknuti i potražnju za tokenima kojima bi se tako cijena povećavala.

No, tu je i još jedna mala komplikacija. Da biste uopće mogli kupiti fun tokene, najprije morate kupiti kriptovalutu zvanu Chiliz koju je razvila tvrtka Socios. Cijena Chiliza je naravno volatilna kao i kod svih ostalih kriptovaluta pa bi se cijena tokena mogla povećati kako raste Chiliz a mogla bi i potonuti sukladno volatilnom kripto tržištu.

Takva ulaganja su zapravo ista kao i kod sportskog klađenja ili kod igranja ruleta. Postoji mogućnost da uduplate svoj ulog, ali isto tako postoji mogućnost da ćete izgubiti baš sve, no bez obzira na rizike cijena Chiliza je ove godine porasla za 17 posto.