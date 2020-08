Krizni PR - Otkriveno da omiljena TV zvijezda Ellen DeGeneres zlostavlja svoje zaposlenike

Vrlo je vjerojatno da će omiljena američka voditeljica, zabavljačica i glumica Ellen DeGeneres ljeto 2020. pamtiti kao najgore u životu. Kad se činilo da se stvari nakon globalne karantene polako vraćaju u novu normalu, TV zvijezdu dočekala je kiša optužbi za seksualno uznemiravanje, bullying, toksični maskulinitet i rasizam kojima su bili izloženi zaposlenici njezina 'The Ellen DeGeneres Showa'. Glavni krivci za takvo ponašanje trojica su producenata te, navodno, najveći zlostavljač među njima, glavni pisac i izvršni producent Kevin Leman.

Ellen bi se iz ovog skandala relativno lako mogla ispetljati (iako je i dalje nejasno kako se takvo što moglo događati iza njezinih leđa) da nije ni sama prozvana za nedolično ponašanje, ponajviše mobbing. Ako je vjerovati društvenim mrežama, ali i osobama koje su javno, imenom i prezimenom, svjedočile o tome što se događa iza kulisa omiljenoga američkog dnevnog šoua, stvarno lice Ellen DeGeneres potpuni je antipod njezina javnog brenda. Ona nije prizemna, beskrajno duhovita i empatična junakinja malih ekrana već čangrizava i neugodna zvijezda uljuljkana u svoj balon od sapunice. Razotkrivanje stvarne Ellen je i u marketinškom smislu golem problem jer ona možda jest biće od krvi i mesa, ali i brend koji na godinu zarađuje više od 80 milijuna dolara te zlatna koka vlasnika šoua, kompanije Warner Boss.

Istine i laži

U marketinškom (i financijskom) smislu, ovaj je skandal mnogo veći od onog koji su donedavno nazivali PR krizom sezone, onom Kanyea Westa. Da podsjetimo, američki umjetnik Kanye u srpnju je potpisao unosan ugovor s kompanijom Gap koji je trebao brend izvući iz propasti i vratiti mu, kako Amerikanci kažu, nasušno potreban coolness.

No nedugo nakon potpisivanja ugovora vrijednog stotinu milijuna dolara Kanye je najavio predsjedničku kandidaturu, održao prilično nerazumljiv javni govor te u nizu twitova optužio suprugu Kim Kardashian za prijevaru i prisilnu hospitalizaciju. Budući da Kanye boluje od bipolarnog poremećaja, a ovo je, prema svemu sudeći, bila jedna od, laički rečeno, 'loših' epizoda, svijet je pokazao gomilu suosjećanja i, zapravo, pozdravio činjenicu što je pokrenut javni diskurs o mentalnom zdravlju, ali i vezi između kreativnosti i psihičkih poremećaja. S Ellen je situacija drugačija jer je njezino (navodno) loše ponašanje njezin osobni, svjesni izbor, ali i zato što je ona čitavo carstvo izgradila na toplini, blagosti, nepretencioznosti i dostupnosti.

Lezbijka iz susjedstva

Kako je nedavno objavljeno u New Yorkeru, činjenica da je DeGeneres uopće uspjela izgraditi osobni brend s kojim se lako poistovjetiti i koji svi vole ravno je čudu. Naime, DeGeneres je svoju karijeru počela graditi osamdesetih godina prošlog stoljeća kao stand-up komičarka, a potom je 1994. dobila vlastiti sitcom 'These Friends of Mine', kasnije preimenovan u 'Ellen'. Ono po čemu će najviše ostati upamćen jest što se lik Ellen na malim ekranima 'outao' kao lezbijka. To je bio presedan u televizijskoj povijesti, a paralelno s tim i stvarna je Ellen 'izašla iz ormara' i to na naslovnici Timea.

Za Ameriku je to bilo previše, pa je serija ugašena, a Ellen utonula u depresiju, iz koje ju je izvukao upravo dnevni šou 'The Ellen DeGeneres Show'. Od premijere prije 19 godina, Ellen je uspjela srušiti predrasude koje je dio javnosti imao o pripadnicima drugačije spolne orijentacije, postala jedna od omiljenih televizijskih figura, 'lezbijka iz susjedstva', kako piše The New Yorker, dobrodošla u američkim domovima. Kako je izjavila u svom nastupu 'Relatable', isprva ni to nije bilo lagano, jer su neki menadžeri s televizije mislili da nitko ne želi gledati lezbijku u dnevnoj emisiji, sugerirali su joj da poradi na svojoj ženstvenosti. No, uz pomoć javnosti koja ju je prigrlila, ali i serijama poput 'Will&Grace' ili 'Queer Eye for the Straight Guy', koje su postale dijelom mainstream kulture, Ellen je uspjela privući gledatelje svojim talentom i osobnošću, seksualna je orijentacija pala u potpuno drugi plan.

Pozovi stručnjake!

Iako je pred pripadnicima LGBTQ+ skupine još bitaka za osvojiti, televizijsko se tržište od Ellenina 'outanja' promijenilo; nije nikakvo čudo vidjeti njihova zaštitna lica na malim ekranima. Pionirka Ellen je u međuvremenu postala jedna od 15 najplaćenijih slavnih osoba u Americi, a njezin šou najgledaniji u dnevnom programu. Budući da je do te pozicije došla zahvaljujući upravo svom karakteru, brzom, iskričavom jeziku, empatiji, ali i činjenici da se, unatoč milijunima dolara na računu, doimala dijelom srednje klase, logično se zapitati hoće li od brenda ostati išta ako se optužbe za loše, bahato i ignorantsko ponašanje pokažu točnim.

DeGeneres je angažirala PR tim da joj pomogne izvući se iz kaosa, a kako je nedavno za Vice izjavio Juda Engelmayer, direktor kompanije HeraldPR, koja je radila sa slavnima poput Paule Deen pa čak i Harveyja Weinsteina, za krizno komuniciranje ovakvog tipa postoje točno određeni koraci. Tako on smatra da će, nakon nedavno objavljene javne isprike, voditeljica vrlo vjerojatno sjesti sa svojim 'piarovcima' i sastaviti listu svih ljudi koji su imali s njom neugodno iskustvo. Stručnjaci će tada složiti odgovor na svaku od tih pojedinačnih, potencijalnih tužbi (ili blaćenja po društvenim mrežama). Nakon toga, s DeGeneres će osmisliti način na koji uključiti druge javne osobe koje joj trenutačno pružaju podršku te scenarij nove, javne isprike koja bi eventualno mogla (Engelmayer to i preporučuje) biti sadržaj njezine prve emisije nakon skandala (ako šou ne bude otkazivan).

Posipanje pepelom

Kako su izjavili PR stručnjaci Viceu, iznimno je važno ne ignorirati 'slona u sobi', govoriti onome što se dogodilo i što će odsad biti drugačije. Popravljanje situacije ne treba svesti na događaje iza scene, jer nisu samo zaposlenici žrtve već i publika koja je voditeljici vjerovala.

Za očekivati je i da će se lice voditeljice pojavljivati i u nekim drugim emisija u kojima će ona dobiti priliku objasniti što je naučila iz ove situacije, u čemu je pogriješila i što će učiniti da promijeni svoje radno okružje i/ili sebe. Engelmayer zaključuje da Amerikanci brzo zaboravljaju skandale ako su u njih uključene njima drage slavne osobe. Ako Ellen DeGeneres otpusti prozvane krivce (producente i glavnog scenarista), uspije dokazati da se trudi postati bolja i nastavi ih zabavljati kako je i dosad, sve će joj oprostiti. Ovaj rasplet igra ako Warner Bros tijekom svoje privatne istrage ne iskopa još skandala i šou ne ukine u cijelosti. U slučaju da se stvar zadrži na dosadašnjom optužbama, izgledno je da će se tijekom jeseni situacija smiriti, a Ellen ponovno zasjesti na TV tron. No, važnije pitanje hoće li je nakon toga itko prozvati da laže.