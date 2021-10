Lego dokazuje da su igračke i dalje veliki posao

Igranje igara se već godinama seli u online svijet što pokazuju i podaci američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) čije je istraživanje iz siječnja 2020. godine pokazalo da američka djeca u dobi od 8 do 10 godina u prosjeku provode 6 sati dnevno ispred ekrana dok ona u dobi od 11 do 14 godina u prosjeku pred ekranima provedu i do 9 sati dnevno.

Pandemija je u posljednje gotovo dvije godine samo ubrzala ovaj trend, ali kultni proizvođač igrača Lego i dalje prkosi online trendovima te pokazuje da djeca i dalje imaju apetite za ‘analogne‘ igračke.

Lego je iako se već smatra najboljim svjetskim proizvođačem igračaka tu poziciju samo učvrstio u proteklom razdoblju. Naime, iz tvrtke su objavili skok prodaje u prvoj polovici ove godine od čak 46 posto, piše prema The Wall Street Journal i dodaje kako tvrtka svoj uspjeh pripisuje čvrstom držanju dugoročne višekanalne strategije koja uključuje poboljšanje digitalnih platformi (digitalna prodaja porasla je 50%), kao i nastavak otvaranja fizičkih trgovina u novom formatu koji je nedavno isproban u New Yorku i koji se pokazao iznimno uspješan.

Unatoč problemima u lancu opskrbe koji potresaju industriju Lego bilježi rast prodaje dok su se drugi proizvođači, poput Hasbroa Transformersa, My Little Ponyja i Play-Doha odlučili za dizanje cijena svojih proizvoda tj. igračaka kako bi nadoknadili gubitke.

Lego ne samo da nije povisio cijene, već očekuje i da će zadovoljiti potražnju na svim tržištima i t tijekom blagdana koji uskoro dolaze.

Novi prototip

U lipnju je Lego objavio potpuno održiv prototip opeke izrađen od recikliranih plastičnih boca kao dio plana korištenja potpuno održivih materijala do 2030. godine. Tvrtka također ludo raste u Kini, koja je nedavno zabranila video igre za djecu mlađu od 18 godina - što znači da ciljani kupci Lega u regiji sada imaju puno više vremena na raspolaganju.