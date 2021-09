Lekcije iz brendiranja - Što sve može jedna plavuša, pokazala je američka ikona Dolly Parton

Jedna od ikona globalne industrije zabave, popularna američka country-pjevačica Dolly Parton prvi je put uspjela ući na listu najbogatijih samostvorenih milijunašica. Kako je izračunao magazin Forbes, bogatstvo šarmantne Dolly premašilo je 350 milijuna dolara, od čega samo trećina dolazi od glazbe i autorskih prava. Najviše novca u njezinu se blagajnu slijeva iz Dollywooda, zabavnog parka koji je otvorila u američkoj saveznoj državi Tennesseeju prije punih 35 godina i tada dokazala svijetu da ima smisla za biznis koliko i za country. Iako ta džepna Venera u siječnju puni 76 godina, njezin brend nije ništa manje popularan danas nego što je bio na vrhuncu glazbene slave. Kako prenosi magazin Forbes, Parton je prije dvije godine potpisala ugovor s kompanijom za licenciranje IMG i kreirala vlastiti lifestyle-brend. Lani je, nakon punih 30 godina, izbacila blagdanski glazbeni album i glumila u Netflixovom filmu 'Christmas on the Square'. S tom je streaming-kompanijom koproducirala seriju inspiriranu njezinim popularnim muzičkim numerama 'Dolly Parton's Heartstrings', a prošli je mjesec s kompanijom Scent from Above dogovorila lansiranja prvog Dolly parfema nazvanog 'Scent from Above'.

Parton uspijeva privući i mlađu publiku, što potvrđuje broj pratitelja na društvenim mrežama: 5,2 milijuna na Twitteru i 4,3 na Instagramu. Na toj je društvenoj mreži objavila i meme koji je proglašen jednim od najboljih u pandemijskoj 2020. godini. Parton rezonira s publikom različitih generacija, mnogima je omiljena pop-kulturna ikona svih vremena, a uz to, očigledno, jako uspješna poslovna žena. Samostvorena milijunašica, da budemo precizniji. Ta umjetnica pozlati sve što takne, uključujući i vlastite slabosti, što njezinu priču čini još inspirativnijom za brendove, bez obzira na sektor.

Glupa plavuša

Osim što je Dolly Parton odrasla u skromnom kućanstvu s 12-ero braće i sestara, svoj je san odlučila ostvariti sama, i to u industriji u kojoj su dominirali muškarci. Na početku karijere proglašavali su je 'seljančurom' (jer je odrasla na farmi), 'ne pretjerano pametnom' (jer je plavuša), tako da nitko njezine ambicije nije doživljavao ozbiljno. Glazbenica je taj svoj imidž, odnosno poziciju u svijetu koji je žene doživljavao kao objekte, odlučila okrenuti u svoju korist i počela igrati na kartu naizgled bezazlene plavuše s prenaglašenim oblinama, ali, kako je usput svima dala do znanja u pjesmi 'Dumb blonde' (Glupa plavuša), 'to što je plava, ne znači da je glupa'. I doista, poslovni potezi koje je povlačila dokazali su da je žena iznimne inteligencije. Svoje je carstvo i vlastiti brend gradila prilično promišljeno, zbog čega može biti uzor poslovnom svijetu.

Američki poslovni konzultant Al Davidson na portalu Business2Community naveo je nekoliko lekcija koje poduzetnici mogu naučiti iz priče o uspjehu šarmantne umjetnice. Za početak, ona ih uči da je potpuno O. K. reći – 'ne'. Naime, poduzetnike nerijetko povuče entuzijazam, žele učiniti sve i žele to učiniti odmah; govore 'da' svemu što im se čini zanimljivim. No ne i Dolly Parton. Prema vlastitim riječima, odbija 90 posto ponuđenih ideja, jer se trudi pronaći mjeru u tome koliko će njezin brend biti eksponiran, a uz to maksimizirati svoj trud i vrijeme. Jedno od njezinih čuvenih 'ne' je ono koje je izgovorila samom kralju rock'n'rolla – Elvisu Presleyju. On je sredinom sedamdesetih poželio obraditi čuveni hit Dolly Parton 'I Will Always Love You'. Country-zvijezda je taj prijedlog prihvatila s oduševljenjem dok se nije umiješao Elvisov menadžer i inzistirao na tome da podijele prava za tu pjesmu. Dolly je na to rekla – 'ne'. Otkad je osnovala svoju izdavačku kompaniju 1966., inzistirala je na tome da zadrži autorska prava na vlastite pjesme (što inače nije bio slučaj) te to pravilo nije htjela mijenjati ni zbog koga, pa čak ni 'boga' Elvisa. Pregovori su propali, što je, pokazalo se kasnije, zapravo bila sjajna stvar. Pjesmu je 20 godina kasnije obradila Whitney Houston, a na račun Dolly Parton i danas se slijevaju dolari svaki put kada ta stvar zasvira.

Poslovni uspjeh

Osim što priča o Elvisu i Dolly uči zašto je dobro držati se principa i znati reći 'ne', pokazuje i što znači razmišljati na duge staze. Kako piše Davidson, bilo da je riječ o udjelu u kompaniji bilo intelektualnom vlasništvu, jako je važno ne prodati ih prebrzo, odnosno znati procijeniti ima li određena poslovna odluka dugoročan potencijal. Da ipak ne bismo predugo čekali dok nešto ne kapne na račun od dugoročne investicije, važno je diverzificirati poslovanje. Dolly Parton brzo je shvatila da ne može živjeti lagodno samo od skladanja i pjevanja te da njezin brend ima potencijal proširiti se i izvan glazbene industrije. Biznis je stoga proširila na TV produkciju, licenciranje i otvorenje zabavnog parka Dollywood nedaleko od svoga rodnoga grada.

Kako se svojedobno našalila, željela je biti sigurna da će, ako je nitko ne bude drugi htio, uvijek moći pjevati na svom terenu, u Dollywoodu. Naravno, taj je projekt mnogo više od njezina sigurnog utočišta 'jednom kad prestane biti popularna'. Dollywood je zapravo nastao na temeljima postojećega zabavnog parka Silver Dollar City, koji je Parton, u partnerstvu s kompanijom Herschend Family Entertainment, uzela pod svoje 1986. godine. Nakon što je kreirala tematske Dolly-lokacije poput restorana Aunt Granny ili kazališta Back Porch, posjećenost je već u prvoj sezoni od otvaranja porasla za 75 posto, na 1,3 milijuna posjetitelja. Park je danas najposjećenija lokacija u saveznoj državi Tennessee, koju svake godine posjeti oko tri milijuna posjetitelja, a vrijednost udjela umjetnice u parku popela se, prema Forbesovoj procjeni, na 165 milijuna dolara. Tijekom 35 godina Dollyina kompanija uložila je dodatnih 110 milijuna dolara u gradnju novih lokacija poput vodenog parka, restorana i hotela, a širi se i dalje.

Ambasadorica cijepljenja

Zabavni park koji je utjelovljenje Dolly Parton i američkog countryija ni tijekom pandemije nije prijavio veće gubitke. Nakon što je, nakon prvog lockdowna 2020., u lipnju otvorio svoja vrata, pokazalo se da posjetitelji preferiraju upravo takav način zabave – na otvorenom i 'lokalnom' terenu (s obzirom na ograničene mogućnosti putovanja izvan granica SAD-a). Također, kad je o pandemiji riječ, Dolly Parton je donirala milijun dolara Moderni za istraživanja cjepiva te je jedna od najgorljivijih ambasadorica cijepljenja. Svoj je glas u borbi protiv pandemije odlučila dati jer je svjesna snage svog brenda i utjecaja na fanove, koji obožavaju njezinu autentičnost, iskrenost, pa i hrabrost.

Još na početku svoje karijere izdavala je pjesme koje su nemali broj puta proglašavane previše liberalnim (pjevala je u PMS-u i ženama koje su, zamislite čuda, imale seksualne odnose prije braka) te snažno branila prava LGBTQ zajednice. Osim toga, nije ni pol' posto fermala kritičare njezina stila i pretjeranog naglašavanja 'ženskih' atributa, jer, kako je i sama izjavila, 'trebalo je potrošiti mnogo novca da bi izgledala tako jeftino'. No, ništa toliko točno ne govori o brendu Dolly Parton koliko njezina čuvena izjava tijekom intervjua s Barbarom Walters. Kada ju je ta popularna novinarka pitala shvaća li da se ljudi s njom sprdaju, Dolly Parton je odgovorila da je toga itekako svjesna. 'Oni misle da je šala na moj račun, ali je, zapravo, na njihov', poručila je Dolly.