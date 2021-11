Majstor desnim klikom skinuo sve NFT-ove u digitalnoj pljački stoljeća

NFT, nezamjenjivi tokeni trenutno su najnoviji trend u kripto i blockchain svijetu i nema dana da netko ne spomene te digitalne umjetnine koje se prodaju za cifre od kojih boli glava, dok se realno radi o jpg. formatima sličica, gifovima, objavama s Twittera i slično. Na valu NFT-a zajahao je i Lider kao prvi mediji u Hrvatskoj koji je izradio i prodao vlastiti NFT. Kada se to odvijalo, postavljali smo si pitanja, što s našim NFT-om kada se proda. Tko na njega ima prava, jesmo li mi i dalje vlasnici NFT-a ili to postaje kupac.

Na kraju smo saznali da se kupnjom NFT-a, kupac postaje samo virtualni vlasnik, dok njegovu digitalnu kopiju bilo tko može skinuti s interneta, pa postaje još nejasnije zašto bi netko iskrcao milijune za običnu jpg. fotografiju koju netko drugi može skinuti potpuno besplatno. Tko je tu lud?

To pitanje si je postavio i australski digitalni nomad i softveraš Geoffrey Huntley koji je odlučio napraviti svojevrsni eksperimenti i 'skinuti' sve NFT-ove s etherum i solana blockchainu koje je pretvorio u jednu veliku torrent datoteku od čak 20 terabajta.

Huntley se morao potruditi kako bi metodom desnog klika i 'save as' skinuo sve NFT-ove, ali je u tome i uspio te je otvorio stranicu The NFT bay, po uzoru na piratsku stranicu The pirate bay kako bi omogućio svima da pretražuju i preuzimaju besplatne NFT-ove.

Huntley je rekao da The NFT bay sadrži svaki NFT, od Bored Apes Yacht Cluba, do CryptoPunksa i Axie Infinityja, "tako da buduće generacije mogu proučavati tulipan maniju ove generacije i kolektivno reći: 'WTF? Uništili smo naš planet zbog OVOG?!'" Njegov je uzvik odgovor na utjecaj blockchain tehnologije na okoliš koji je rezultat ogromne količine električne energije koja joj je potrebna. Samo rudarenje Bitcoina koristi sedam puta više električne energije koju Google troši godišnje.

Australski bloger kaže kako se na to odlučio kako bi pokazao bizarnost i besmisao NFT-ova.

– Pohlepa i prevare na webu koje se danas događaju su odvratni. Snovi o nekoj drugačijoj budućnosti podsjećaju me na Internet 1990-ih godina – pojasnio je svoju motivaciju Huntley.

Kaže kako se nada da će kroz The NFT Bay ljudi shvatiti što se zapravo dobiva kupnjom NFT-a, a "to su samo upute o tome kako doći do neke sličice. Ta sličica nije pohranjena na blockchainu, i vrlo lako može nestati".

Projekt The NFT Bay postao je iznimno popularan u kratkom vremenu – već u prvom danu lansiranja posjetilo ga je preko 1,2 milijuna ljudi.