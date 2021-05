Može li zlato nakon uspona od 10 posto srušiti rekordnu cijenu?

Zlato posljednjih tjedana uživa u slabosti američkog dolara te je žuti metal porastao gotovo 12 posto od najnižih razina u travnju. To ga čini samo 10 posto udaljenim od svoje rekordne visine od oko 2074 dolara na dan 3. kolovoza 2020. Prema nekim analitičarima, zlato je još uvijek relativno jeftino. U bilješci klijentima, JP Morgan je istaknuo da zlato sada privlači više interesa investitora koji se odriču bitcoina u njegovu korist. Od kolovoza 2020. do ožujka 2021. cijene zlata stalno su padale. Cijena je pronašla podršku u 20-mjesečnom (plavom) eksponencijalnom pomičnom prosjeku i od tada je organizirala impresivan rast. Da bi cijena zlata nastavila rasti do svojih rekordnih razina, cijena još uvijek treba probiti značajan dnevni otpor. Silazna linija otpora s visina iz kolovoza 2020. i prosinca 2020. prikazana je na slici niže.

Prekid iznad ove razine mogao bi rezultirati dodatnim pomakom od 10 posto na višu razinu, što ga čini instrumentom za praćenje.

Za one koji zlato prate duže vrijeme, cijena je od kraja 2015. godine narasla skoro 100 posto da bi se onda u ljeto 2020. dogodio pad, taman kada su mnogi očekivali da će cijena nastaviti rasti. Naime cijena zlata je premašila vrijednost od 2000 dolara, što je ujedno i psihološka granica u trgovanju. Naime, svi okrugli brojevi su podrška ili otpor te se tim probojem očekivao snažan rast dalje prema brojci od 3000 dolara.

Osobno znam mnoge investitore koji su proboj psihološke barijere popratili novim 'long' pozicijama no nažalost tržište je pokazalo zube i okrenulo se u drugom smjeru ostavljajući mnoge u teškim dilemama, prekidati trade i prihvatiti realnost da cijena ide dolje ili nadati se da je posrijedi samo kratka korekcija i da 'bull market' tek dolazi. Ja sam osobno bio skeptičan i bio sam zagovornik da cijena ide dolje jer se tržište počelo polako okretati u smjeru dionica i kriptovaluta, a uz to slijedili su i izbori u SAD-u koji su dali svoj pečat kretanju cijena ne samo zlata, već i svih ostalih financijskih instrumenata. Naravno uz to, i dalje je COVID-19 kriza bila na vrhuncu u očekivanju drugog vala i tako umjesto lova cijene na 3000 dolara, dogodio se pad do proljeća 2021. kada je probijena podrška na 1700 dolara i cijena se zaustavila na 1675 dolara. Smatram da je to bio savršen trenutak za ulazak u 'bull market' i kupovinu zlata koji i dan danas još traje. Onaj tko je kupio zlato na cijeni od oko 1700 dolara, danas je zaradio jako dobro i pričat će unucima.

Kako se približavamo cijeni od 1900 dolara, a samim time jakoj psihološkoj granici od 2000 dolara koja je prošle godine bila snažna barijera, pitanje je je li 'bull' market pri kraju ili zapravo strelovit uspon zlata tek slijedi. Da razjasnimo odmah, odgovor na to pitanje nitko ne zna. Ono što mogu reći kao zaključak je da je trgovina zlata izrazito volatilna te je potrebno znati i sam rizik trgovanja pogotovo ako se bavimo skalpiranjem i day tradingom tog instrumenta (otvaranje vremenski kratkih pozicija trajanja nekoliko minuta). Za one konzervativnije investitore koji kupuju zlato na duži period najbolji je savjet da je 'trend is your friend', no nakon svakog brzog rasta moguće su i korekcije pa je važno paziti na razinu margine i same izloženosti po instrumentu kako se pozicije automatski ne bi zatvorile i samim time izgubili teško zarađen novac.