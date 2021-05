Nagrade za cijepljene: Od trave i piva do hamburgera, štednih obveznica i dobitaka na lutriji

U Hrvatskoj se još uvijek cijepi samo radi cijepljena, zapravo, zbog zaštite od bolesti COVID-19 kojega ipak i nakon cijepljena možete pokupiti. No, u nekim drugim državama za nuđenje svoje nadlaktice cijepivu dobijete i neke nagrade. Kako je HRT nedavno pisao, Vučić je u Srbiji kao nagradu za odgovornost u vrijeme pandemije obećao svim građanima koji su cijepljeni barem jednom dozom pomoć od 25 eura, pa je nedavno na društvenim mrežama puknula priča o čovjeku koji se cijepio čak pet puta, jer 125 eura je ipak 125 eura.

Također, na jednom punktu za cijepljenje u Beogradu, u Trgovačkom centru Ušće dijelio se bon od 3000 dinara (146,96 kuna), pa su neki čekali satima kako bi primili cijepivo i bon, a došlo je i do okršaja među ljudima koji se se borili za 3000 dinara koje su mogli potrošiti u navedenom trgovačkom centru, jer je samo prvih 100 imalo pravo na naknadu u vidu bona.

U Americi gdje je, izgleda, cijepljenje usporilo nudi se svašta, od listića za loto, krafni, hot dogova pa sve do hamburgera i krumpirića.

Upravo je gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio u jednom, kako se sada to popularno naziva, 'cringe' videu pozvao svoje sugrađane da pristupe cijepljenju jer ih nakon toga očekuje besplatni hamburger i masni krumpirići.

Zanimljivo je da su pretile osobe jedna od najrizičnijih skupina, a mnogi od njih žive upravo na fast foodu, no to ne spriječava de Blasia da ih mami njihovim najgorim neprijateljem. I nije jedini. Iako se tijekom pandemije o tome jako malo pričalo, zdrav život i zdrave navike uvijek su najbolja prevencija od virusa, a u zdrave navike i prehranu još nikad nitko nije uvrstio fast food, krafne, hot dogove i slično.

Američka tvrtka poznata po krafnama Krispy Kreme Donuts također se uključila u nezdravo privlačenje ljudi na cijepljenje pa su tako ponudili svoje krafne onima koji dođu s potvrdom o cijepljenu, ali sve to je samo početak.

U SAD-u, mnoge kompanije i države nude sve i svašta, pa se tu mogu naći i razni slatkiši, torte od sira, pa čak i besplatna trava tj. već zamotani jointovi. Treba i tu populaciju natjerati na cijepljenje, pa zašto ne probati i s travom. Tko zna, možda uskoro počnu mamiti i s nekim psihodelicima, poput LSD-a ili čarobnih gljiva – više nas ništa ne bi iznenadilo. Za djeljenje trave zaslužna je tvrtka Greenhouse of Walled Lake iz Michigana koja je za ovu priliku smislila i slogan 'pot for shots' i koja je od veljače podjelila više od 25.000 jointova veseloj populaciji. A tu je i The Mint Dispensary iz Arizone koja dijeli jesitve proizvode od kanabisa onima koji su primili obje doze.

Osim trave dijeli se i pivo, zašto ne. U tu je svrhu guverner New Jerseyja Phil Murphy na svom twitter profilu podjelio koje sve pivovare i kafići u gradu dijele pivo cijepljenima.

Također, mnoge tvrtke i korporacije odlučuju se na ovaj sistem nagrada. Bangor štedionica državna banka u državi Maine svojim zaposlenicima daje 500 dolara ako su cijepljeni s dvije doze. Zaposlenici AT&T, Targeta i McDonald’sa svojim zaposlenicima također daju novčane nagrade ili slobodne dane, dok Kroger, maloprodajni lanac trgovina svojim zaposlenicima daje 100 dolara u bonovima za prvu dozu i 100 dolara u gotovini za drugu.

Od američkih država, Zapadna Virginia onima od 16 do 35 godina koji se cijepe daje štedne obveznice u vrijednosti od 100 dolara, dok Maryland državnim zaposlenicima za dvije doze daje 100 dolara, a u Detroitu svi koji dovezu nekoga na cijepljenje dobivaju 50 dolara na prepaid kartici.

Osim toga u četvtak je guverner američke savezne države New York, Andrew Cuomo objavio 'Morate se bocnuti da biste osvojili' i otkrio lutriju vrijednu pet milijuna dolara kao poticaj Njujorčanima za cijepljenje. To znači da svi Njujorčani stariji od 18 godina, koji prime cjepivo Moderne, Pfizera ili Johnson&Johnson od 24. do 28. svibnja, dobivaju besplatnu strugalicu koja im može donijeti dobitak od 20 dolara do pet milijuna dolara.

Država Ohio prošlog je tjedna objavila da će poticati na cijepljenje lutrijom u kojoj će pet tjedana dodjeljivati dobitke na lutriji od milijun dolara sretnicima koji su se cijepili, a prvi dobitnik bit će objavljen 26. svibnja.

Ali ni to nije sve, djele se i ulaznice za ljetne koncerte, utakmice i muzeje, a ako odaziv i dalje bude loš, vjerujemo da će se pojaviti i još mamilica za građane. 'Svatko ima svoju cijenu' popularna je izjava u mafijaškim filmovima, a čini se da tako razmišljaju i mnogi u SAD-u.

Kao što vidimo, samo se mi u Hrvatskoj cijepimo za džabe!