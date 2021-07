Najbogatiji čovjek na svijetu spreman za odlazak u svemir

Jeff Bezos, najbogatija osoba na svijetu, pridružit će se klubu astronauta u utorak na prvom lansiranju u svemir njegove tvrtke Blue Origin, što je još jedan ključni trenutak u velikom mjesecu za novu industriju svemirskog turizma. Nekoliko dana ranije je osnivač Virgin Galactica Richard Branson odletio u svemir, čime je pretekao osnivača Amazona Bezosa u svemirskoj utrci milijardera.

Međutim, ciljevi Blue Origina puno su ambiciozniji - u smislu visine do koje će se uspinjati Bezosova letjelica New Shepard, ali i što se tiče budućnosti. Bezos je osnovao Blue Origin 2000. godine, s ciljem da jednog dana izgradi plutajuće svemirske kolonije s umjetnom gravitacijom u kojima će raditi i živjeti milijuni ljudi. Danas tvrtka razvija orbitalnu raketu New Glenn i letjelicu za slijetanje na mjesec Moon. Nada se da će u razvoju potonje surađivati s NASA-om u okviru programa Artemis.

- Imali su 15 uspješnih letova New Sheparda bez posade i godinama smo čekali da vidimo kada će početi letjeti ljudi - kazala je za AFP Laura Forczyk, osnivačica svemirske konzultantske tvrtke Astralytical, dodavši da je riječ o 'uzbudljivim vremenima' za entuzijaste.

New Shepard će biti lansiran u 8 sati po lokalnom vremenu (15 sati po srednjoeuropskom vremenu) 20. srpnja iz zabačenog postrojenja Launch Site One, u pustinji na zapadu Teksasa. Mjesto lansiranja udaljeno je oko 40 kilometara od najbližeg gradića, Van Horna. Događaj će se prenositi uživo na BlueOrigin.com.

Najbogatiji, najstariji i najmlađi

Bezosu će se na putovanju pridružiti astronautkinja Wlly Funk, koja će s 82 godine postati najstarija osoba koja se vinula u svemir. S njima putuje i nizozemski tinejdžer Oliver Daemen, koji će postati najmlađi astronaut, a ujedno je i prvi putnik koji je platio za putovanje tvrtke Blue Origin.

Četvrti član posade je Mark, brat Jeffa Bezosa, financijaš koji upravlja s Bezos Family Foundation i volontira kao vatrogasac. Na putovanju nema misterioznog pobjednika aukcije s 28 milijuna dolara koji je osigurao svoje mjesto na letu, ali je odustao zbog 'kolizije u rasporedu'. Sudjelovat će na idućem putovanju, a zatražio je da ostane anoniman, objavio je Blue Origin.

Posada New Sheparda provest će nekoliko minuta izvan Karmanove linije - međunarodno priznate granice između Zemljine atmosfere i svemira, na 100 kilometara nadmorske visine, dok letjelica doseže vrhunac na 106 kilometara. Moći će se diviti zakrivljenosti planete - i crnini ostatka svemira - s velikih prozora koji čine trećinu površine kabine. Kapsula se vraća na zemlju postavljanjem tri divovska padobrana, kako bi nježno sletjela u pustinju zapadnog Teksasa.

Veće nagrade

Malo se zna o budućim turističkim planovima Blue Origina. Tvrtka ima povijest tajnovitosti, a njezino je postojanje postalo javno poznato tek tri godine nakon stvaranja. Potom je provodila politiku 'samonametnute šutnje' do 2015. godine. Za razliku od Virgin Galactica, Blue Origin nije službeno počeo prodavati karte za letove - Daemen je osvojio mjesto pobjedom na aukciji. Kompanija želi organizirati dva dodatna leta ove godine i 'brojne' u 2022., rekli su iz Blue Origina AFP-u.

Analitičarka Forczyk kaže da će sve ovisiti o razini potražnje koju će generirati raniji letovi te o oporavku industrije od nesreća 'kojih će neupitno biti jer je putovanje u svemir inherentno rizično'. SpaceX Elona Muska priključuje se utrci civilnom orbitalnom ekspedicijom Crew Dragona, a povezao se s drugom tvrtkom Axiom za posjete Međunarodnoj svemirskoj postaji. Osim turizma, Blue Origin želio bi zamijeniti SpaceX kao vodećeg NASA-inog partnera u privatnom sektoru, a New Shepard vidi kao 'svojevrsnu odskočnu dasku i način da zaradi novac za veće ambicije', ističe Forczyk.