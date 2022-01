Najveća akvizicija videoigara u povijesti: Microsoft kupuje izdavača igre ‘Call of Duty‘ za 68 milijardi dolara

Microsoft preuzima tvrtku za razvoju igara Activision Blizzard, glavnog izdavača videoigara koji stoji iza franšize igara 'Call of Duty', za 68,7 milijardi dolara u gotovini. Kako prenosi Business Insider, to je ujedno i najveća Microsoftova akvizicija ikad te najveća akvizicija videoigara u povijesti. Ovom će akvizicijom Microsoft postati treća najveća tvrtka za videoigre nakon kineskog diva Tencenta i Sonya, proizvođača PlayStationa.

Microsoft će tako preuzeti ogromno intelektualno vlasništva i resurse za razvoj igara, poput franšize igara 'Call of Duty', 'World of Warcraft' i 'Candy Crush' te velike studije igara Blizzard Entertainment i Treyarch. Uz to će se 10.000 zaposlenika Activisiona pridružiti Microsoftu.

Bobby Kotick i dalje će biti izvršni direktor Activision Blizzarda, a o njihovom poslovanju izvještavat će Phil Spencer, izvršni direktor Xbox Game Studiosa, također dijela Microsofta.

Kako se navodi u Microsoftovu priopćenju, ova će akvizicija ubrzati rast Microsoftovog poslovanja s igrama na mobilnim uređajima, računalima, konzolama i oblaku te će osigurati bazu za metaverzum.

Microsoftova akvizicija Activisiona posljednja je u nizu velikih akvizicija videoigara, uključujući preuzimanje Take-Two Interactivea (koji je nedavno objavio da kupuje tvrtku za mobilne igre Zynga za gotovo 13 milijardi dolara) u rujnu prošle godine. Godine 2014. Microsoft je preuzeo švedsku tvrtku Mojang koja stoji iza masovno popularne igre Minecraft, a nedavno je preuzeo i velikog izdavača videoigara Bethesda Softworks, kreatora franšiza igara 'Doom', 'Fallout' i 'The Elder Scrolls', za 7,5 milijardi dolara.

Očekuje se da će akvizicija Activision Blizzarda, ako bude odobrena, biti završena tijekom sljedeće godine.