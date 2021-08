Najveće britanske banke ne uspijevaju pomoći žrtvama prijevara

U Velikoj Britaniji iz potrošačke grupe 'Which?' tvrde da najveće britanske banke ne uspijevaju pronaći pomoć i rješenje za žrtve prijevara. Žrtve najčešće odmah kontaktiraju svoju banku, no za pomoć se predugo čeka.

U istraživanju koje je dovelo do ovih rezultata bilo je 400 ispitanika, od kojih 17 posto tvrdi da je nezadovoljno poslovanjem svoje banke, a ispitanici su sve žrtve prijevara u posljednjih 12 mjeseci. Kako prenosi Guardian, Ured za nacionalnu statistiku procjenjuje da je u godinu dana (od ožujka 2020. do ožujka 2021.) po njihovom mjerenju bilo 4,6 milijuna prijevara.

Ljudi koji su prijavili prijevaru su čekali minimalno 30 minuta za razgovor sa službenikom banke, što može biti kobno jer prevaranti za vrijeme čekanja mogu isprazniti račun bez provjere, a čak trećina žrtava je izjavila da im banke uopće nisu bile voljne pomoći, te ih uputiti što i kako dalje.

Bez povrata novca

Vrsta prijevara koje bilježe porast od 39 posto su one pri povratu novca. Naime, kada banke ne ponude odgovarajuću podršku, to može pogoršati situaciju, a nedostatak informacija o tome kako se ljudi mogu zaštititi od tvrtki čak bi mogao dovesti do još učestalijih prijevara.

Pravo na povrat novca ovisi o vrsti prijevare koju je žrtva pretrpjela. Kod neovlaštenih prijevara postoji mogućnost pravne zaštite klijenta. No, za one koji su prevareni u slanju novca prevarantu, a da tog nisu niti svjesni, ne postoji mogućnost zaštite. U većini slučajeva klijentima se novac uopće ne vraća ili se vraća 50 posto.

Iako je od svibnja 2019. godine klijentima vraćeno 188 milijuna funti, i dalje je potrebno učiniti više kako bi se zaštita potrošača dosljedno primjenjivala u bankarskoj industriji.

Slično i u Hrvatskoj

Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) tvrde kako ulažu puno truda u zaštitu klijenata i osobnih podataka.

U slučaju prijevare banke će zabilježiti sve detalje o pojedinom slučaju, no, kao i u Velikoj Britaniji, u većini slučajeva nema povrata novca. Česte prijevare su i one putem interneta, gdje se otvoreno traže podaci koji su vrlo povjerljivi. Tako iz HUB-a upozoravaju da nikad ne dajemo pinove, brojeve kartice i slično nekom nepoznatom već da se odmah obavijesti banka.