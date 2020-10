Napokon europski ‘koronaschengen‘

Europskoj uniji trebalo je deset mjeseci epidemije kako bi usvojila preporuke za koordinaciju nacionalnih mjera ograničavanja putovanja unutar EU.



Kako piše Večernjak, možda je najvažniji dogovor o jedinstvenoj karti na razini cijele Unije s oznakama zona za putovanja. Dobro je znati što znači koja boja u tom 'koronašengenskom' dogovoru. Zelene zone su one u kojima je manje od četiri posto testova pokazalo pozitivne rezultate i u kojima je broj novooboljelih od COVID-19 manji od 25 na 100 tisuća stanovnika i znači da nema nikakvih restrikcija pri putovanju.



Narančaste zone su one u kojima je ili više od četiri posto testova pozitivno te manje od 50 novooboljelih na 100 tisuća stanovnika ili je pak manje od četiri posto testova pozitivno, a broj novooboljelih je između 25 i 150 na 100 tisuća stanovnika.



Crvene zone su one u kojima je ili postotak pozitivnih testova viši od četiri posto uz broj novooboljelih koji je viši od 50 ili je jednostavno samo broj novooboljelih viši od 150 (na 100 tisuća). Sive zone su one koje provode manje od 300 testiranja na 100 tisuća stanovnika.



Sve informacije mogu se pratiti na web-platformi Re-open EU