Nejednakost muškaraca i žena u kriptu - Duplo više muškaraca ulaže u kriptovalute

Prema nedavnom istraživanju CNBC-a i Acorn Next Gen Investor ankete, muškarci imaju dvostruko veću vjerojatnost od žena da će uložiti u kriptovalute. Istraživanje je provedeno u partnerstvu s tvrtkom Momentive, koja je ranije bila poznata kao Survey Monkey.

Naime, istraživanje je pokazalo da je 16 posto muških ispitanika uložilo u kripto, dok je samo 7 posto njihovih kolegica to učinilo.

Podaci također pokazuju da razlika među spolovima u kriptu premašuje jaz vidljiv kod onih koji su ulagali u ETF-ove, pojedinačne dionice, uzajamne fondove, nekretnine i obveznice.

S obzirom na to da su kriptovalute po dizajnu i prema njihovim zagovornicima sredstvo demokratizacije financija diljem svijeta, ovi nalazi mogu potkopati jednu od središnjih žalbi kripto imovine.

Dominiraju li muškarci kripto prostorom?

Hailey Lennon, korporativna odvjetnica u Anderson Killu, rekla je da je nedostatak ženske zastupljenosti u kriptu problem jer 'da biste imali financijsku revoluciju potrebne su vam različite perspektive i sudjelovanje'.

- Budući da su polovica svjetske populacije žene, sudjelovanje među ženama mora biti veće kako bi došlo do masovnog usvajanja - dodala je Lennon.

Lennon je također razmotrila mogućnost da su žene većinom konzervativnije sa svojim financijama. Budući da su kriptovalute još uvijek nova klasa imovine i cijene su nestabilne, rizičnije je i manje predvidljivo, rekla je.

- Uvjerena sam da ćemo i u narednim godinama nastaviti viđati sve više ljudi kako ulaze u ovaj prostor i nadam se da ću pomoći da značajnom dijelu te skupine budu žene - zaključila je Lennon.

Prema izvješću kripto mjenjačnice Gemini's 2021 State of UK Crypto report, taj se jaz već počinje zatvarati.

- Geminijevo izvješće o stanju UK Crypto za 2021. godinu otkrilo je da su 41,6 posto prethodnih ili sadašnjih kripto investitora žene i taj broj i dalje raste - izjavila je za Stephanie Ramezan, direktorica razvoja poslovanja u Gemini Europe.

Heather Delaney, osnivačica Gallium Venturesa, podijelila je Ramezanovo mišljenje.

- Povjerenje u ulaganje raste jer je vjerojatnije da će žene zadržati značajne iznose svoje imovine u gotovini i gledaju na ulaganje tog novca na raznolikiji način - rekla je Delaney.

- Kripto kompanije moraju shvatiti da šira potrošačka publika treba edukaciju kako bi izgradile povjerenje u prostor - dodala je.

Jesu li ovi rezultati pošteni?

Iako su rezultati Momentiveove ankete među nekima izazvali uzbunu, drugi tvrde da zagovaranje razvitka i privatnosti industrije čini održivost tih rezultata sumnjivom.

- Kripto je nevjerojatno mlada imovina s relativno malom bazom investitora. Trebat će vremena da te brojke imaju stvarno značenje i u konačnici, očekivali bismo da će širenje više odražavati stanovništvo u cjelini - rekao je Jason Deane, bitcoin analitičar u Quantum Economicsu.

Deane je dodao kako vjeruje da je bitcoin 'najinkluzivnija imovina koju je ljudska rasa ikad vidjela'.

Samantha Yap, osnivačica i izvršna direktorica Yap Globala, ukazala je na prirodu ulaganja u kriptovalute kao prepreku prikupljanju točnih podataka.

- Mnogo je teže reći u svijetu kriptovaluta ili decentraliziranih financija jer postoji mnogo anonimnih investitora, tako da ne znamo koliki je postotak njih ženski ili muški - izjavila je Yap.

Međutim, uz to, Yap je rekla da nije iznenađena tim brojkama.

- Ne govori li to i o široj raspravi o razlikama u plaćama između muškaraca i žena i nejednakosti u dohotku? - rekla je Yap, dodajući da za one koji nisu upoznati s kriptom, to može biti poprilično zastrašujuća klasa imovine.