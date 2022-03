Netflix preuzima finski studio za razvoj igrica - Next Games za 65 milijuna eura

Govorkanja o tome da Netflix planira ozbiljan ulazak na tržište mobilnih igara, potvrdila je finska kompanija specijalizirana za razvoj mobilnih igrica – Next Games. Kako su potvrdili stranim medijima, u tijeku su pregovori sa streaming divom o preuzimanju Next Gamesa za 65 milijuna eura. Kako je izjavio potpredsjednik koji je u Netflixu zadužen za igre, Michael Verdu, Next Games ima izvrsne rezultate kad je riječ o razvoju mobilnih, franšiznih igara te vrlo solidne operativne kapacitete.

Igrice po hitovima

– Uvjeren sam da ćemo s Next Gamesom stvoriti portfelj vrhunskih igara koje će oduševiti korisnike diljem svijeta – kazao je Verdu koji 'deal' s Fincima planira zaključiti do kraja drugog kvartala ove godine.

Inače, Next Games stoji iza igre 'Stranger Things: Puzzle Tales' koja je utemeljena na istoimenoj seriji u produkciji Netflixa, a kreirali su i igrice 'The Walking Dead: Our World' i 'The Walking Dead: No Man's Land'.

Ovim potezom, Netflix slijedi primjer Sonyija, Microsofta i Tenecera koji su preuzeli manja studija za razvoj računalnih igara. Netflix trenutno nudi 12 igara za mobitele, a vrlo je vjerojatno da će se u daljnjem razvoju oslanjati na hitove iz svog streaming kataloga.