NFT igra Axie Infinity trenutno ostvaruje više prihoda od ethereuma i bitcoina

Nakon što je u prošlom tjednu prikupila više od 30 milijuna, te impozantnih 84,9 milijuna dolara u naknadama tijekom prošlog mjeseca, NFT igra sa slatkim kućnim ljubimcima pod nazivom Axie Infinity trenutno ostvaruje više prihoda od ethereuma i bitcoina (u naknadama), te više od 11 top rangiranih decentraliziranih aplikacija zajedno, a to su Uniswap, PancakeSwap, Aave, Compound, SushiSwap, QuickSwap, MetaMask, Lido Finance, MakerDAO i Synthetix. U ovom slučaju, poslovni model dizajniran je tako da ljudi koji profitiraju od njega nisu samo kripto insajderi koji postaju sve bogatiji. To su obični pojedinci, koji su uobičajeno isključeni iz ovakvih prilika stvaranja bogatstva koja mijenjaju živote.

S gotovo pola milijuna aktivnih korisnika dnevno i oko 60 posto onih koji dolaze s Filipina, Axie je eksplodirao. Za perspektivu, krajem srpnja 2020., Axie je igralo manje od 500 igrača dnevno. Ali, otkako su tržišta u razvoju (emerging markets) saznala za ovu Pokemon sličnu videoigru koju se isplati igrati, proizvod je pronašao svoj proudct market fit, s dijelom globalne populacije koja tradicionalno nije bila glavni prioritet tehnoloških tvrtki.

Prisutni su i Twitter kritičari, koji su SLP tokene u igri označili besmislenim. Razumljivo je kako su došli do tog zaključka, gdje je većina upoznata samo s eksploatacijskim poslovnim modelima tradicionalne gaming industrije. Mnogi još nisu shvatili koliko je decentralizirano igranje drugačije. Ali to također otkriva nedostatak obzira za one koji su pronašli stvarnu vrijednost i svrhu u tim igrama. Mnogi igrači Axiea svakodnevno su „crnčili“ na svojim dnevnim fizičkim poslovima, koji su značajno pogođeni pandemijom, te dobivali mnogo manje prihode za svoj rad.

Njima play-to-earn koncept izgleda prilično dobro. Toliko dobro, zapravo, da među nerazvijenim zemlja kruže glasine kako bismo uskoro mogli vidjeti sve veći broj radnika koji napuštaju svoje izvanmrežne/uobičajene poslove kako bi umjesto toga potražili karijeru u metaverzumu. Na Filipinima, nije teško zamisliti kako bi se to moglo dogoditi.

- Oni njeguju bolesne u Kaliforniji, voze kamione s gorivom u Iraku, plove teretnim brodovima kroz Panamski kanal i kruzerima kroz Aljaski zaljev. Oni poslužuju sake za japanske plaćenike i odgajaju djecu saudijskih biznismena - napisao je Richard C. Paddock u članku LA Timesa iz 2006.

Još 1970-ih, kada su Filipini pretrpjeli političku krizu i masovnu domaću nezaposlenost, tadašnji predsjednik Ferdinand Marcos osmislio je novu politiku izvoza radne snage koja uključuje "aktivnu i sustavnu migraciju" naroda zemlje. To je bilo zamišljeno samo kao privremeno rješenje, uz dodatnu korist konsolidacije deviza s ulaznim doznakama. Danas više od 10 milijuna Filipinaca živi diljem svijeta, od kojih je 2,2 milijuna identificirano kao inozemni filipinski radnici ili OFW-ovi. Novac koji pošalju kući čini gotovo 10 posto nacionalnog BDP-a, što Filipine svrstava među četiri najveća primatelja doznaka na globalnoj razini, iza Indije, Kine i Meksika.

Početkom 2020., kada je nastupila pandemija, uslijedili su brojni otkazi za inozemne filipinske radnike. Svjetska banka strahovala je da bi vrijednost doznaka zemljama s niskim i srednjim dohotkom mogla kliznuti za 20 posto ili više, zbog čega bi ugrožena kućanstva bila na cjedilu i što bi opteretilo vladine napore za pomoć. Ali nije tako ispalo. Nedavno izvješće svjetske banke pokazuje da je obujam doznaka zapravo premašio razine prije pandemije i dosegnuo 11 milijardi dolara u prvom tromjesečju 2021., što je rekord.

Od ožujka 2020. zbog smanjenja broja radnih mjesta povezanih s pandemijom raseljeno je oko 400.000 OFW-ova. Bez vraćanja tih radnih mjesta, to znači da se teret doznaka jednostavno pojačao za one koji su još uvijek zaposleni u inozemstvu. Ili, OFW-ovi povlače svoju ušteđevinu kako bi zadovoljili deficit, ili oni koji su se vratili u domovinu možda su vratili mjesece, ako ne i godine štednje u jednom paušalnom iznosu, umjetno povećavajući podatke o dohotku.

Po povratku kući, radnici se suočavaju s neizvjesnim izgledima za zapošljavanje, te su prisiljeni natjecati se za radna mjesta u zemlji koja nije imala dovoljno posla ili dovoljno dobre plaće čak i prije nego što je ušla u najgoru zabilježenu recesiju. To je ogroman problem, ne samo za OFW-ove, već i za njihove obitelji, koje se oslanjaju na taj novac. Kao takva, sada postoji velika potreba da vlada pokuša stvoriti nova radnih mjesta i provesti politike koje potiču OFW-ove da se podvrgnu prekvalifikaciji i nauče nove vještine kako bi zaštitili svoju egzistenciju

Ali odakle će ti poslovi doći, posebno za one niskokvalificirane radnike u uslužnom sektoru koji su bili čistači, dadilje, vozači u inozemstvu. Ili njihovi sunarodnjaci koji su prethodno radili u nekoj od lokalnih industrija koje su ugrožene pandemijom, kao što su turizam, ugostiteljstvo, maloprodaja, prijevoz i proizvodnja. Ne čudi činjenica da se sve više ljudi seli tamo gdje je novac, u metaverzum.

Prema konzervativnoj pretpostavci prosječni igrač Axiea zarađuje oko 150 SLP tokena dnevno. Ako se SLP-om trguje po 0,20 dolara, a da milijun Filipinaca počne igrati Axie, prihod bi iznosio 10,8 milijardi dolara godišnje. To je potpuno realna pretpostavka s obzirom da barem 1 posto ljudi u zemlji od 111 milijuna stanovnika počne igrati Axie Infinity. NFT igre brzo rastu u popularnosti, a sve više programera gleda na Filipine kao potencijalno područje usvajanja.

Ideja postanka metaverse filipinskog radnika (MFW) pojavljuje se kao primamljiva alternativa inozemnom filipinskom radniku (OFW). Metaverzum je odredište karijere do kojeg se može doći pametnim telefonom i internetskom vezom za razliku od autobusa, broda, vlaka ili aviona. Moguć je rad od kuće i fleksibilno radno vrijeme. I, ako pojedinci ne posjeduju unaprijed potreban kapital za ulaganje u NFT-ove koji su osnova svih tih igara i virtualnih svjetova, mogu iznajmiti tuđi.

Za one koji pokažu iznimnu predanost i vještinu, ovi metaverse poslovi nude potencijal za uspon na ljestvici, s mnogo talentiranih igrača koji se brzo uspinju na vodeće pozicije unutar zajednice.

Metaverse karijere dobivaju ozbiljan legitimitet, a oni koji još uvijek neozbiljno shvaćaju pojam posla unutar videoigre to čine na vlastitu odgovornost. Postoje primjeri pojedinaca koji su zaradili dovoljno da napuste svoj OFW posao i vrate se kući. Kruže i priče o OFW-ovima u Kuvajtu koji zarađuju više igrajući Axie tijekom lockdowna, nego radeći svoje dnevne poslove, pa šalju zarađene SLP tokene kući kako bi izbjegli skupe naknade za doznake koje se naplaćuju na novčanim transferima. Stariji par iz dokumentarca Play-to-Earn, potpuno su srušili OFW model. Sada zarađuju dovoljno da zadovolje vlastite potrebe s preostalim novcem kako bi podržali svoju OFW kćer koja je nedavno izgubila posao u Kanadi.

U konačnici, kada bi više Filipinaca moglo ostati u svojoj domovini, to bi povećalo ponudu lokalne radne snage. Puno radno vrijeme u metaverzumu za većinu još uvijek je samo san. Čak i oni koji igraju puno radno vrijeme, obično imaju fizički posao sa strane. Savršeno bi bilo uravnotežiti NFT igranje s drugim poslom jer play-to-earn koncept potpuno je fleksibilan i može se obavljati bilo gdje i bilo kada.

To je intrigantan prijedlog jer Filipinci ne nastoje samo staviti hranu na stol. Žele biti u mogućnosti štedjeti za budućnost svoje obitelji i ulagati u obrazovanje svoje djece. U idealnom slučaju, imali bi više izvora prihoda poput lokalnog posla koji plaća račune. A kada zarade više novca, Filipinci će također imati više raspoloživog dohotka, što će potaknuti domaću potražnju za uslugama i podmazati kotače potrošnje potrošača. Možda će tada svi bogati NFT igrači zaposliti čistače, dadilje i vozače u svojoj domovini.

Filipini su već dugo vremena značajna zemlja na strani ponude rada u svijetu. Ali značajni prihodi koje su inozemni Filipinci ostvarili tijekom prethodnih desetljeća potencijalno su neodrživi. Doznake su vitalna ekonomska okosnica za zemlje u razvoju, ali su također smanjile lokalnu opskrbu radnom snagom i potaknule kulturu ovisnosti o svojim inozemnim članovima obitelji. Osim toga, oni koji moraju ostaviti svoje obitelji u potrazi za boljom budućnošću prisiljeni su platiti ogroman emocionalni porez. I kako potencijalno ulazimo u razdoblje nakon koronavirusa, digitalna transformacija smanjuje potrebu za ljudskom pomoći i potpuno eliminira neke poslove.

Metaverzum je na samim počecima razvoja, no već pokazuje ozbiljan potencijal, pogotovo u zemljama u razvoju kao što su Filipini. Axie Infinity postala je najpopularnija NFT play-to-earn igra, te će sigurno otvoriti vrata mnogim budućim projektima koji će ostvariti podjednak ili još veći uspjeh.